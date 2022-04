SNS 24 : Comment avoir une téléconsultation via smartphone, tablette et PC

La téléconsultation est une consultation à distance, qui permet l’interaction et le partage d’informations, avec inscription obligatoire dans le processus clinique du citoyen. Il peut se produire en temps réel (synchrone) ou en différé (asynchrone).

Découvrez comment vous pouvez accéder à une Téléconsultation en utilisant l’application SNS 24 et aussi votre PC ou votre tablette.

La plateforme utilisée par le Service National de Santé (SNS) pour les Téléconsultations est « Live ». Il s’agit d’une plateforme d’appel vidéo sécurisée, à laquelle les professionnels de santé et les usagers accèdent pour effectuer des téléconsultations en temps réel, sur le SNS.

En soins de santé primaires, il est désormais possible de demander un rendez-vous de téléconsultation, à condition que l’unité concernée utilise déjà la plateforme et ce modèle de service. En milieu hospitalier, les rendez-vous et les téléconsultations sont toujours soumis à l’évaluation clinique des professionnels de santé.

Si votre unité de santé fournit une assistance via la plateforme de téléconsultation, celles-ci peuvent être réservées par l’utilisateur auprès de l’unité de santé concernée, à tout moment, en fonction des places disponibles.

Comment puis-je accéder à la Téléconsultation planifiée ?

Pour accéder à une consultation par internet, à l’aide de l’application mobile SNS 24, vous devez : accéder à l’application avec la Clé Numérique Mobile ou le Numéro d’Utilisateur Santé et dans l’option ‘Favoris’, accéder à ‘Téléconsultation’ cliquer sur ‘Valider’ et attendre pour cette page jusqu’à ce que l’option ‘rejoindre’ devienne verte.





Pour avoir accès à un rendez-vous via internet, il devra être programmé par le bureau de santé. Pour ce faire, l’utilisateur doit disposer de l’un des appareils électroniques suivants : ordinateur avec caméra et haut-parleurs, ou téléphone portable ou tablette.

Toutes les consultations que votre professionnel de santé estime remplir les conditions nécessaires pour être réalisées à distance peuvent être réalisées par téléconsultation, sans compromettre la qualité de la prestation des soins.

Mener des téléconsultations permet :

promouvoir d’autres moyens d’accès des citoyens aux soins de santé

rapprocher les usagers des professionnels à différents niveaux de soins

optimiser la gestion des ressources du Service National de Santé

réduire le nombre de déplacements des usagers et des soignants, favoriser la pérennité et améliorer la gestion de la vie familiale ou professionnelle

favoriser la responsabilisation des citoyens dans la gestion de leur santé et de leur maladie

Dans le cas d’un PC ou d’une tablette, rendez-vous simplement ici.

