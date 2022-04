Savez-vous comment télécharger un film ou une série de Netflix sur votre PC pour le regarder hors ligne ?

Oui, en réponse au titre, il est possible de télécharger un film ou une série de Netflix sur mon PC ou mon Mac pour une visualisation hors ligne. La plateforme elle-même a plusieurs façons de le faire malgré certaines limitations, comme l’existence d’un délai pour pouvoir regarder hors ligne, entre autres.

L’application Netflix, pour tous les systèmes, inclut la fonction de visualisation hors ligne. Il existe également des logiciels tiers pour le faire.

Téléchargez des titres à regarder hors ligne sur Netflix

Il est connu que tous les films ou séries ne sont pas disponibles en téléchargement. Seuls ceux pour lesquels Netflix a les droits peuvent être téléchargés, ce qui signifie que la plupart des originaux de Netflix peuvent être téléchargés via l’application elle-même.

D’expérience générale, on peut dire que la plupart des titres peuvent être visionnés a posteriori qu’il s’agisse ou non de productions Netflix. Cependant, cette méthode présente certains inconvénients, notamment le délai dont nous disposons pour le faire jusqu’à l’expiration du téléchargement du film ou de la série.

Il existe cependant plusieurs logiciels tiers qui peuvent également vous aider à télécharger du contenu à partir de Netflix et d’autres plateformes de streaming vidéo.

Pazu Netflix Video Downloader : téléchargez tout le contenu de Netflix

Les modes de téléchargement sont nombreux et les plus variés. Dans l’App Store, dans les téléchargements gratuits, bref, il y en a beaucoup. L’application Pazu Netflix Video Downloader est l’une des plus populaires aujourd’hui. Selon les utilisateurs, il s’agit d’une solution très équilibrée. Il est disponible en téléchargement et installation sur Windows et Mac

Mais si Netflix a déjà cette option, pourquoi utiliser Pazu Netflix Video Downloader ?

En fait, il existe de nombreuses raisons d’utiliser une application tierce.

Donc, entre la limite de temps, entre une TRÈS mauvaise connexion Internet et aussi la possibilité de pouvoir transférer le contenu sur un appareil à nous, personnel, qui n’a aucun accès à Internet ou est sévèrement limité.

Dans ce cas, cette application entre en jeu. En un mot, en utilisant le logiciel, vous pourrez télécharger des films et des séries de Netflix au format MP4/MKV, que ce soit sur Mac ou PC. La reproduction, comme nous l’avons dit, peut alors se faire, toujours à titre personnel et en respectant toutes les règles, sans avoir besoin de l’application ou du navigateur Netflix.

Principaux points forts :

Téléchargez un nombre illimité de films,

Il n’est pas nécessaire d’installer l’application Netflix,

Compte Netflix requis,

Télécharger des films jusqu’à 1080P,

Conversion au format MP4 ou MKV,

Téléchargez des vidéos Netflix avec tous les flux audio et sous-titres associés.

En même temps, la facilité avec laquelle cette application vous permet d’exécuter ses fonctions est impressionnante. Actuellement, rechercher par nom ou copier et coller directement le lien des vidéos pour lancer le téléchargement est quelque chose de très simple à comprendre.

En même temps, ces fonctions vous permettent de sélectionner la qualité vidéo pour les émissions télévisées et les films téléchargés de Basse qualité (240P) à Haute qualité (720P/1080P) en fonction de vos besoins.

Le logiciel est assez complet et présente ses guides, pour la version Windows et aussi pour la version Mac.

Ces applications doivent être utilisées pour le propre usage de l’utilisateur qui possède le compte de service de streaming vidéo.

Selon les promoteurs de l’application, l’utilisation ne doit comporter aucune distribution, modification, présentation, réalisation, publication, licence, création d’œuvres dérivées, mise en vente ou autres sous peine de contrefaçon légalement associée. A part ça, c’est une excellente option.