Astuce : Comment augmenter la RAM sur un smartphone Samsung avec une option dans One UI

Samsung a garanti à ses smartphones non seulement les mises à jour nécessaires, via One UI, mais également les meilleures fonctionnalités. Celles-ci surviennent naturellement et garantissent que les utilisateurs peuvent tirer encore plus parti de l’équipement.

Quelque chose qui a émergé chez plusieurs fabricants est la possibilité de rendre la RAM accessible. Il s’agit d’un stockage entièrement basé sur logiciel et disponible. Découvrez comment vous pouvez explorer cette option sur un Samsung.

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, augmenter la RAM accessible pour Android a été simple. La plupart des marques choisissent d’avoir cette option sur leur équipement, en utilisant uniquement le stockage disponible.

Samsung suit le même chemin et donne à l’utilisateur la possibilité de contrôler cette option. Il reprend les mêmes principes, mais va encore plus loin avec la possibilité de choisir la quantité de RAM à utiliser par le smartphone dans One UI 4.1.





Tout se passe en ouvrant les paramètres Android, puis en choisissant l’option Maintenance de l’appareil et de la batterie. A l’intérieur, en haut, vous trouverez la liste de l’état des fonctions principales : batterie, stockage et mémoire. Choisissez ensuite la dernière option.

Une fois à l’intérieur, ils auront accès à des informations sur la consommation et les applications qui l’ont faite. À la fin, vous avez l’option RAM Plus, que vous devez ouvrir. Vous trouverez ici les options de RAM pouvant être utilisées : 2 Go, 4 Go, 6 Go ou 8 Go.





Ensuite, il leur suffit de choisir la quantité de RAM à activer sur le smartphone Samsung. Après avoir choisi, Android demandera à être redémarré, pour que la nouvelle configuration RAM soit appliquée et que la nouvelle RAM soit mise à disposition de l’utilisateur.

Gardez à l’esprit que cette RAM supplémentaire ne dépend que du stockage disponible. Il sera supprimé et converti en une zone mémoire du système d’exploitation. C’est une option simple à utiliser qui donne à l’utilisateur la possibilité de contrôler, contrairement aux autres fabricants d’Android.