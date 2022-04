Google donne à Chrome un guide de confidentialité pour aider à la sécurité du navigateur

Chrome est l’un des plus gros paris de Google en matière d’Internet. Ce navigateur est la passerelle du géant de la recherche vers tout ce que les utilisateurs peuvent voir et utiliser sur le plus grand réseau du monde.

Quelque chose dont Google ne se passe pas pour sa proposition, ce sont des niveaux élevés de sécurité et de confidentialité. Cela peut être vu dans une nouveauté qui arrivera bientôt. Le géant de l’Internet aura un guide de confidentialité pour aider à la sécurité de ce navigateur.

Encore plus de sécurité avec Google

Même s’il s’agit d’un navigateur très simple à utiliser, Chrome dispose de nombreuses options que l’utilisateur peut activer et ainsi modifier complètement son comportement. Celles-ci sont axées sur de nombreux domaines et capables de modifier cette proposition à bien des égards.

Pour aider à la sécurité, Chrome recevra bientôt une aide essentielle pour les utilisateurs. Vous disposerez d’un guide de confidentialité, qui permettra, de manière simple et rapide, de configurer les options pour garantir les niveaux de sécurité et de confidentialité requis par les utilisateurs.

Guide de confidentialité dans Chrome

L’idée est d’aider les utilisateurs avec chacune des options de sécurité, en essayant de leur donner un peu de contexte. Il appartiendra ensuite aux utilisateurs de choisir la configuration la plus adaptée au modèle de sécurité et de confidentialité qu’ils souhaitent.

Le guide peut être répété à tout moment, en modifiant la configuration et le profil appliqué à ce moment. Google souhaite que les utilisateurs puissent ajuster leurs paramètres à tout moment et que leur navigateur puisse s’adapter en conséquence.

Il y aura beaucoup plus dans ce navigateur

Google a révélé que ce guide de confidentialité sera modifié et amélioré au fil du temps, avec de nouvelles options et paramètres. Il souhaite l’aide des utilisateurs pour comprendre quels autres domaines doivent être pris en charge pour améliorer encore Chrome.

C’est une mesure importante et qui sera certainement la bienvenue dans Chrome. Google ouvre ainsi la porte aux utilisateurs pour qu’ils soient plus en sécurité et plus concentrés sur leur vie privée, le tout de manière simple et très intuitive.