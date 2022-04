Tablettes Samsung : guide d’achat avec tous les modèles recommandés

Si vous avez besoin d’une tablette, nous vous laissons ici une très bonne sélection de Samsung.

Samsung est un fabricant qui, depuis qu’il a commencé à réussir avec les premiers mobiles de la famille Galaxy S et lorsque les premiers modèles d’iPad ont commencé à dominer le marché, a reconsidéré l’idée de lancer des tablettes Android pour gagner du terrain. L’iPad d’Apple est le roi des tablettes dans l’ensemble, mais Samsung est actuellement le meilleur fabricant de tablettes Android que nous puissions recommander.

Les tablettes du constructeur coréen s’améliorent chaque année, sont plus complètes et adaptées à un plus large éventail de budgets et de publics. Nous voulions rassembler certaines des tablettes les plus récentes, d’autres qui ont atteint les meilleurs chiffres de l’histoire et qui continuent de se vendre dans les magasins les plus populaires.

Les meilleures tablettes Samsung à vendre

Pour collecter ces modèles, nous avons eu recours à notre base de données de tablettes que nous avons pu utiliser pour écrire Netcost-security.fr. Nous voulions les classer par date de sortie sur le marché. Toutes les tablettes occupent une place spécifique dans les gammes Android selon leurs caractéristiques, du bas de gamme, au plus premium en passant par le moyen et abordable.

Galaxy Tab A8 10.5

Cette Galaxy Tab A8 est la tablette milieu de gamme la plus vendue de Samsung, à la fois pour son prix et pour remplir les caractéristiques et les fonctions d’un appareil pour toute tâche banale comme la navigation sur le Web, les e-mails, les jeux à faible exigence, l’écriture et la visualisation. . Tout cela, et parce que son écran de type IPS Full HD de 10,5 pouces impressionne dès qu’on le voit. C’est une tablette très fine, avec seulement 6,9 mm d’épaisseur et un poids de 508 grammes. Il est en plastique et est disponible en or blanc, gris ou rose. Nous avons deux versions, avec une connectivité WiFi + 4G et une autre avec WiFi uniquement.

Quant à sa puissance, cette tablette embarque un processeur inconnu Unisonic Tiger T618 12 nm cadencé à 2 GHz, accompagné de la puce graphique ARM Mali-G52 et de versions de 3 et 4 Go de RAM. Son stockage interne peut être de 32, 64 ou 128 Go extensible avec des cartes micro SD. Sa batterie atteint 7 040 mAh avec une charge rapide à 15 W. Dans les connexions, nous avons le WiFi dans les deux versions, la prise audio 3,5 mm, le GPS et le Bluetooth 5.0. À l’arrière, nous trouvons un simple appareil photo de 8 MP et à l’avant un appareil photo de 5 MP qui se conforme discrètement aux appels vidéo.

Galaxy Tab S8

C’est l’une des meilleures tablettes du marché, sans être la meilleure. C’est le Galaxy Tab S8 haut de gamme qui a la puissance brutale du Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 de 4 nm qui fonctionne à une vitesse d’horloge de 3 GHz. Son Adreno 730 dans les graphiques et une seule version de 8 Go de RAM font le reste dans en termes de performances et de fluidité. Sa batterie atteint 8 000 mAh avec une charge rapide à 45 W, brutale pour une tablette. Dans ce modèle, nous avons 2 versions, avec connectivité WiFi et avec 5G.

Son écran est de 11 pouces de type IPS, avec un rapport d’aspect de 8:5, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et une résolution de 2 560 x 1 600 px. Il a le S-Pen intégré pour pouvoir utiliser toutes ses fonctionnalités. Il dispose de 4 haut-parleurs pour un son plus clair et plus puissant. Il existe deux versions selon le stockage interne UFS 3.1 : 128 ou 256 Go, extensible avec des cartes micro SD. Sa caméra arrière est double de 13 MP avec grand angle, et sa caméra frontale est de 12 MP, assez efficace pour toute tâche utile. En termes de connectivité, nous avons le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et le GPS. La version 5G dispose d’un seul emplacement pour carte SIM.

Galaxy Tab S8+

Cette Galaxy Tab S8+ est une version qui augmente en taille et améliore certaines fonctionnalités du modèle précédent. Tout d’abord, nous avons un écran plus grand de 12,4 pouces, dans ce cas de type Super AMOLED avec une résolution de 2 800 x 1 752 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un S-Pen intégré. Il s’agit d’une tablette de seulement 5,7 mm d’épaisseur construite en alliage d’aluminium, étonnante pour le toucher de vos mains. Il démarre avec un processeur Snapdragon 8 Gen1, 8 Go de RAM et 2 versions de 128 et 256 Go de mémoire interne. Dans ce cas, nous avons également 2 modèles avec et sans 5G.

La batterie dans ce cas va jusqu’à 10 090 mAh, a une charge rapide à 45 W et des caméras identiques au modèle Galaxy Tab S8. Cette fois, nous avons un lecteur d’empreintes digitales sur l’écran. Nous pouvons le trouver en blanc ou en noir et monte 4 haut-parleurs de haute qualité.

Galaxy Tab S8 Ultra

Il s’agit de la tablette ultime, la première version « Ultra » d’une tablette Samsung. Nous avons également 2 versions, WiFi et 5G, mais certains aspects changent ce qui l’améliore grandement par rapport à ses petits frères. Ce Galaxy S8 Ultra est énorme, à tel point que sa dalle AMOLED monte jusqu’à 14,6 pouces, dispose d’une résolution de 2 960 x 1 848 px, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un S-Pen intégré et d’une encoche de taille moyenne.

Son corps est en alliage d’aluminium, il est très fin, seulement 5,5 mm et un poids de 726 grammes, très léger pour sa taille. Quant aux versions, on peut le voir en 8/128 Go, 12/256 Go et 16/512 Go, avec une augmentation de prix considérable. Les caméras sont identiques aux autres modèles, ainsi que le processeur et la connectivité. Cependant, sa batterie est plus grande, avec jusqu’à 11 200 mAh et une charge rapide à 45 W. Dans ce modèle, nous ne le verrons qu’en noir.

Galaxy Tab S7 FE

La première tablette conçue par et pour les fans de Samsung. Cette Galaxy Tab S7 Fans Edition est livrée avec les versions WiFi et 4G, dans les couleurs noir et argent, et avec la puissance du Snapdragon 778G haut de gamme de milieu de gamme (le modèle 5G monte un Snapdragon 750G). Nous pouvons l’acheter dans des versions de 4 et 6 Go de RAM et 64, 128 et 256 Go de stockage interne extensible. Sa batterie est de 10 090 mAh avec une charge rapide à 45 W et il dispose d’une connectivité parfaite pour ce type d’appareil : WiFi 5, Bluetooth 5 et GPS.

Cette tablette est en alliage d’aluminium, a une épaisseur de 6,3 mm et un poids de 608 grammes. Son écran IPS mesure 12,4 pouces, avec une résolution de 2 560 x 1 600 px, il dispose d’un S-Pen intégré et il n’a pas d’encoche. Sa caméra arrière est double, avec 8 MP et grand angle (assez juste). Sa face avant est de 5 MP, quelque chose de simple pour les appels vidéo. C’est un peu une rétrogradation par rapport aux meilleurs modèles de son année, les Galaxy Tab S7 et S7+, l’équivalent de la Galaxy Tab S6 Lite de l’année précédente.

Galaxy Tab A7 10.4

Dans ce modèle, nous avons également deux versions, avec WiFi et avec 4G. Les deux options ont un écran IPS Full HD (2 000 x 1 200 px) de 10,4 pouces, avec un rapport d’aspect de 5:3, et sans encoche. Il est en métal, a une épaisseur de 7 mm et un poids de 476 grammes. Sa puissance est tirée du processeur 11nm Snapdragon 662 qui tourne à 2 GHz Sa puce graphique est l’Adreno 610 et on peut la voir dans des versions de 2/32 Go, 3/32 Go et 3/64 Go. On parle d’une tablette bas de gamme dont le prix est cohérent avec ses caractéristiques.

La batterie de cette tablette est un cran en dessous du lot, avec ses 7 040 mAh et sa charge rapide à 15 W. Côté connectique, on a le WiFi 5, le Bluetooth 5, le GPS et une connectique Jack 3,5 mm. Sa caméra arrière est un simple 8 MP et sa caméra frontale est de 5 MP, elles répondent sans exigences. Sa mémoire interne peut être étendue avec des cartes micro SD et nous avons des haut-parleurs stéréo avec un son assez juste.

Galaxy Tab A7 Lite

Si le modèle précédent était juste dans les spécifications, celui-ci l’est encore plus. Si vous avez besoin d’une tablette qui remplit juste assez les tâches et qui est très bon marché, ce modèle est le vôtre. Il dispose d’un écran IPS de 8,7 pouces avec une résolution HD+ (1 340 x 800 px) et un format d’image de 5:3. Sa puissance provient du processeur MediaTek Helio P22 qui tourne à 2,3 GHz, nous le verrons dans les versions 3/32 Go et 4/64 Go, à la fois en WiFi uniquement et en WiFi + 4G, et les deux avec extension via des cartes micro. .

Cette tablette est composée principalement de plastique, a une épaisseur de 8 mm et un poids de 371 grammes. Nous pouvons l’acheter en gris foncé et argent. Il dispose d’une batterie de 5 100 mAh avec charge rapide à 15 W, qui peut ressembler plus à un téléphone portable qu’à une tablette. En connectivité, nous avons le WiFi 5, le Bluetooth 5, le GPS et une prise casque.

Galaxy Tab S6 Lite

La Galaxy Tab S6 Lite embarque un processeur Exynos 9611 de 10 nm cadencé à 2,3 GHz, disponible en versions Wi-Fi et 4G de 4/64 Go et 4/128 Go extensibles. Cette tablette n’a qu’une caméra arrière de 8 MP assez juste. Sa batterie est de 7 040 mAh avec une simple charge. Nous avons une connectivité WiFi 5, Bluetooth 5 et Jack audio.

Cette belle tablette bon marché a un panneau IPS de 10,4 pouces, avec une résolution Full HD (2 000 x 1 200 px), elle n’a pas d’encoche et nous avons un son Dolby Atmos. Il est en alliage d’aluminium, a une épaisseur de 7 mm et un poids de 465 grammes. On peut le voir dans les couleurs bleu, gris et rose.

Quelle est la meilleure tablette Samsung ?

Il est difficile de choisir un modèle unique, car cela dépend de l’utilisation qui va lui être donnée et des besoins de chacun. Un utilisateur qui a besoin d’une tablette pour parcourir et regarder des séries n’est pas le même qu’un autre pour quelqu’un qui se consacre à l’édition d’images professionnelles sur son lieu de travail en tant que photographe.

En ce sens, on pourrait s’adapter à deux modèles : le Samsung Galaxy Tab S7 FE est un modèle simple, mais il possède de belles fonctionnalités pour une utilisation basique. En revanche, le Samsung Galaxy S8+ peut répondre aux attentes de certains professionnels du montage, car il dispose d’une grande puissance, d’un écran généreux et performant et d’une batterie longue durée. Ce n’est ni le top comme le ‘Ultra’ ni le Galaxy Tab S8 plus ‘basique’ avec un écran plus petit.

Quelle est la meilleure marque de tablette ?

Actuellement, la chose se passe entre Apple et Samsung, bien qu’il existe des entreprises comme Xiaomi, Huawei, Lenovo ou Realme qui ont des modèles très intéressants sur le marché. Beaucoup d’entre eux, voire la grande majorité, sont destinés à un usage un peu plus basique, comme la Galaxy Tab A8 ou l’iPad Mini. En haut, dans le top des tablettes, les meilleurs sont sans conteste l’iPad Pro 12,9 pouces et la Galaxy Tab S8 Ultra.

