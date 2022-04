Comment rechercher Google Drive : 6 filtres que vous pouvez utiliser

Apprenez à utiliser les filtres Google Drive pour trouver facilement vos informations

Google Drive est l’un des meilleurs outils pour gérer et stocker des fichiers sur Internet. Cette plate-forme Google fournit dans sa version gratuite une capacité de stockage allant jusqu’à 15 Go, en plus, elle vous permet d’acheter beaucoup plus d’espace, nous vous laissons ici les prix et comment acheter plus de Go dans Google Drive. Cela en fait un outil très utile pour enregistrer des informations, cependant, cette grande capacité de stockage signifie que nous avons souvent un grand nombre de fichiers de thèmes ou d’utilisations différents, sans ordre défini, ce qui rend difficile la recherche d’un seul fichier spécifique . Par conséquent, nous parlerons de 6 excellents filtres que vous pouvez utiliser pour vous faciliter la tâche.

Que sont les filtres Google Drive ?

Ce sont des outils pour réduire l’éventail des possibilités dans une recherche dans Google Drive, chacun avec un objectif spécifique qui nous permet de trouver l’information en question.

Pour accéder à ces filtres, si vous êtes depuis l’ordinateur, vous devez cliquer sur les 3 lignes qui se trouvent dans la barre de recherche, là vous seront présentées plusieurs options pour filtrer votre recherche :

Il est important de savoir que toutes ces options existent depuis l’application mobile, seulement qu’elles sont présentées de manière différente.

Type

Ce filtre de recherche fait une grande partie du travail, vous permettant de différencier tout type de fichier, des feuilles de calcul, des photos, des vidéos, des images, des PDF, etc.

Pour effectuer une recherche par type de fichier à partir du PC, vous devez d’abord cliquer sur les options de recherche, qui se trouvent dans le même champ qui indique Rechercher dans Drive. Vous affichez la liste des éléments qui dit Type, où elle vous montrera toutes les options disponibles. Depuis le mobile, il vous suffit d’appuyer sur la barre de recherche, puis les différents types de fichiers apparaîtront que vous pouvez voir en les déplaçant de droite à gauche.

Propriétaire

Avec ce filtre de recherche de personnes, vous pouvez obtenir des résultats rapidement, car il vous permet de rechercher en fonction du propriétaire ou du créateur du fichier. Les utilisateurs qui utilisent Google Drive pour le travail ou qui reçoivent souvent des fichiers d’autres personnes pourront réduire la quantité d’informations en fonction de l’expéditeur.

Pour effectuer une recherche par propriétaire sur l’ordinateur il faut aussi aller dans les options de recherche, et afficher toute la liste pour choisir celle qui correspond à vos besoins. Là, vous pouvez choisir entre : n’importe quelle personne, je suis le propriétaire, je ne suis pas le propriétaire et une personne spécifique, vous choisissez en fonction du dossier et appuyez sur le bouton de recherche.

Dans le cas du mobile, vous n’avez qu’à vous rendre dans l’espace de recherche, vous obtiendrez automatiquement les avatars de tous ceux qui ont partagé des fichiers avec vous.

contient les mots

Dans cette option, vous devez ajouter un ou plusieurs mots dont vous vous souvenez se trouvent dans le fichier que vous souhaitez rechercher. Essayez d’utiliser des mots difficiles à trouver dans d’autres fichiers pour de meilleurs résultats. Comme le reste des filtres de cette liste, pour y accéder, vous devez entrer les options de recherche.

Lieu

Avec cette section, vous pourrez définir exactement où le fichier est stocké, car Google Drive a des emplacements ou des répertoires différents, similaires à ce que vous pouvez avoir sur votre PC.

Pour effectuer une recherche par emplacement, vous devez accéder à cette option et choisir entre : n’importe lequel, mon unité, partagé avec moi.

Date de modification

C’est probablement le filtre de recherche le plus familier pour la plupart des utilisateurs, avec cela, vous pourrez trouver des fichiers simplement en définissant la date à laquelle ils ont été créés ou modifiés pour la dernière fois.

Les utilisateurs peuvent générer des plages de dates personnalisées ou choisir parmi certaines périodes telles que : aujourd’hui, hier, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, etc.

partagé avec

Comme son nom l’indique, vous devez entrer le nom ou l’e-mail de la personne avec qui vous partagez le fichier que vous souhaitez trouver, et tout ce sur quoi vous travaillez avec cette personne apparaîtra. Si vous avez beaucoup de fichiers partagés avec l’autre personne, un autre filtre devra probablement être utilisé.

La meilleure chose à propos de tous les filtres Google Drive est que vous pouvez en combiner plusieurs pour obtenir un résultat plus précis, par exemple, choisissez le type de fichier, la date de sa modification et filtrez par un mot dont vous êtes sûr qu’il se trouve dans l’archive. Il est également important que vous sachiez que toutes les informations que vous souhaitez enregistrer ne sont pas autorisées dans Google Drive, car certaines utilisent des politiques que vous devez respecter si vous ne souhaitez pas que vos informations soient supprimées.

