Guide d’achat des tablettes Huawei : ce que vous pouvez acheter de mieux

Nous sélectionnons les meilleures tablettes que vous pouvez acheter dans le catalogue Huawei en 2022 et nous vous expliquons pourquoi chacune d’entre elles vaut la peine d’être achetée.

Les téléphones portables sont les appareils technologiques les plus connus de Huawei, mais la société fait un excellent travail dans d’autres domaines. Dans ce guide d’achat, nous nous concentrons sur vos tablettes pour vous recommander les meilleurs modèles que vous pouvez acheter en 2022.

Comme pour les autres catégories, comme les téléphones portables ou les écouteurs, Huawei propose des options avec des caractéristiques et des prix différents. Selon vos besoins, vous pouvez choisir entre un modèle ou un autre.

Par exemple, si vous recherchez une tablette performante face à une utilisation exigeante, vous devriez vous diriger vers le haut de gamme de Huawei, quitte à payer plus cher. Si vous vous contentez d’un usage basique, vous trouverez de bonnes options pour 200 euros ou moins.

Les meilleures tablettes Huawei que vous pouvez acheter

Huawei n’est pas une entreprise qui parie sur un rythme continu de lancements de tablettes, mais son catalogue est suffisant pour pouvoir choisir entre des modèles de différents segments. Ensuite, nous vous recommandons les 4 meilleures tablettes Huawei que vous pouvez acheter et nous vous expliquons leurs principales caractéristiques.

Huawei MatePad 11

Il ne fait aucun doute que la Huawei MatePad 11 est l’une des meilleures tablettes que vous puissiez acheter, avec un bon rapport qualité/prix. Si on regarde sa fiche technique, on voit qu’on est face à un modèle équilibré. Le premier détail qui ressort est le design, car il ne mesure que 7,2 millimètres d’épaisseur et pèse 460 grammes, vous pouvez donc l’utiliser pendant des heures avec une bonne prise en main et sans être inconfortable.

Parmi ses grands atouts se trouve également l’écran LCD TFT de 10,9 pouces, avec une résolution WQXGA (2560 x 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vu la grande taille, la fluidité et le fait qu’il intègre quatre haut-parleurs Harman Kardon, nous pouvons vous assurer que ce Huawei MatePad 11 est un bon choix si vous voulez consommer du contenu multimédia.

Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 870, qui en pratique vous permettra d’effectuer n’importe quelle tâche avec solvabilité. Par conséquent, cette tablette est intéressante si vous souhaitez lui donner une utilisation exigeante. Étant l’un des nouveaux appareils de Huawei, il n’est pas livré avec les applications Google, vous devrez donc vous contenter d’HarmonyOS comme système d’exploitation.

De plus, il dispose d’une double caméra arrière (13 MP et 8 MP) et d’une caméra frontale de 8 MP, compatibilité avec le M-Pencil de deuxième génération, prise en charge de la souris et du clavier magnétique, WiFi 6 et Bluetooth 5.1. De plus, sa batterie est de 7 250 mAh avec une charge rapide de 22,5W, elle n’aura aucun problème à vous assurer une journée d’utilisation.

Le Huawei MatePad 11 6 Go + 64 Go a un prix de vente conseillé de 399 euros, tandis que le 6 Go + 128 Go -avec crayon inclus- monte à 499 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et dans la boutique Huawei.

Huawei MatePad Pro

Une autre excellente tablette Huawei que vous pouvez acheter est la Huawei MatePad Pro, un excellent choix si vous souhaitez utiliser votre tablette pour un travail exigeant. La batterie de ce modèle atteint 10 050 mAh avec une charge rapide de 40 W, ce qui se traduit également par une croissance de poids pouvant atteindre 609 grammes. Malgré cela, c’est aussi un appareil confortable à utiliser.

Si nous regardons sa face avant, nous trouvons un écran AMOLED de 12,6 pouces avec une résolution WQXGA (2560 x 1600 pixels). Dans ce cas, il y a huit haut-parleurs Harman Kardon, nous pouvons donc nous attendre à une excellente qualité sonore. Si l’on ajoute la grande taille de l’écran et ces multiples enceintes, on est face à un très bon modèle pour regarder des séries et des films.

Écran, puissance et autonomie sont réunis dans ce Huawei MatePad Pro.

Le HiSilicon Kirin 9000E est en charge de la puissance, qui pourra mener à bien n’importe quelle activité ou jeu, quel que soit son poids. Son système d’exploitation est également HarmonyOS, et il reprend le même système photographique que le MatePad 11 : 13 MP et 8 MP à l’arrière, et 8 MP à l’avant. En outre, il est compatible avec le stylet Huawei, le clavier magnétique sans fil et prend en charge la souris.

Le Huawei MatePad Pro a un prix de vente recommandé de 799 euros dans le modèle 8 Go + 256 Go, bien qu’il baisse déjà de prix dans les différentes versions dans lesquelles il est disponible. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, chez PcComponentes et dans la boutique Huawei.

Huawei MatePad 10.4 nouvelle édition

Le Huawei MatePad 10.4 New Edition est une autre bonne tablette de la marque chinoise que vous pouvez acheter. On aime, tout d’abord, son design aux bords peu larges et un joli dos gris foncé qui tend vers le noir. C’est une tablette qui sera très confortable pour vous, avec une épaisseur de 7,45 millimètres et un poids de 450 grammes.

Son écran IPS de 10,4 pouces avec une résolution Full HD (2000 x 1200 pixels) est également bon, il a une taille correcte et le piqué est assuré. Son cerveau est le Kirin 820, donc de bonnes performances sont assurées. De plus, il n’est pas surprenant d’apprendre qu’il arrive avec EMUI 10.1, sans services Google préinstallés.

Cette tablette est également un bon achat pour sa caméra arrière et avant (toutes deux de 8 MP), le fait qu’elle dispose du WiFi 6, de 4 haut-parleurs et du Bluetooth 5.1. En ce qui concerne l’autonomie, vous n’aurez aucun problème à atteindre le jour d’utilisation avec une batterie de 7 250 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Le Huawei MatePad 10.4 New Edition a un prix de vente conseillé de 319 euros pour le modèle 4 Go + 64 Go et de 349 euros pour le modèle 4 Go + 128 Go. Heureusement, son prix baisse généralement de manière significative dans des magasins tels qu’Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et le site Web de Huawei.

Huawei MatePad T10s

Si vous recherchez une tablette pour prendre des notes, regarder des séries ou effectuer d’autres tâches peu exigeantes, une bonne alternative est ce Huawei MatePad T10s. Comme les modèles précédents, il se caractérise par sa légèreté et sa finesse, avec un dos bleu marine qui lui va très bien.

Si nous le tournons, nous trouvons un bon écran IPS de 10,1 pouces avec une résolution Full HD (1 920 x 1 200 pixels). Considérant qu’il s’agit d’une tablette bon marché, ce panneau n’est pas mal du tout. De plus, il a le Kirin 710A comme processeur, avec suffisamment de puissance pour les tâches de base dont nous parlions. Sans surprise, il n’est pas non plus livré avec les services Google.

Pour bien moins de 200 euros vous pouvez acheter ce bon Huawei MatePad T10s.

Ce modèle est équipé d’une caméra arrière de 5 MP et d’une caméra frontale de 2 MP, de quoi prendre quelques photos et participer à des appels vidéo (il dispose également d’un micro). De plus, il dispose de deux haut-parleurs et d’une batterie de 5 100 mAh qui durera la journée d’utilisation si vous ne lui donnez pas beaucoup de puissance.

Ce Huawei MatePad T10s dispose de deux modèles : le 4Go+64Go pour 219 euros et le 4Go+128Go pour 239 euros. Ne vous inquiétez pas, car les deux sont déjà nettement inférieurs à 200 euros grâce aux offres d’Amazon, de PcComponentes, d’El Corte Inglés et de la boutique Huawei.

