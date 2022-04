Guide d’achat Google Pixel : lequel choisir en 2022

Dans ce guide, nous vous recommandons les meilleurs mobiles Google Pixel que vous pouvez acheter, ainsi que les principales fonctionnalités que vous devriez examiner.

Depuis quelques années, Google souhaite gagner sa place sur le marché de la téléphonie mobile en proposant ses propres terminaux. Ils s’appellent Google Pixel et la vérité est que chaque modèle est bien meilleur que le précédent, ce qui montre que l’entreprise est de plus en plus impliquée dans le bon développement de ses mobiles.

Malgré toute la puissance de Google, la vérité est que les Pixels ne sont pas très populaires auprès du grand public, peut-être en raison de leur disponibilité limitée en dehors des États-Unis. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas une excellente option parmi les modèles les plus populaires, tels que Xiaomi ou Samsung.

Pour vous le prouver, nous vous donnons dans ce guide plusieurs raisons pour lesquelles il vaut la peine d’acheter un Google Pixel. Plus tard, nous sélectionnerons les meilleurs modèles que vous pourrez acheter en 2022 et, finalement, nous n’en garderons qu’un seul pour faciliter votre recherche.

Raisons d’acheter un Google Pixel

Si vous souhaitez profiter d’une expérience 100% Android, le meilleur téléphone que vous puissiez acheter est un Google Pixel. Étant un modèle développé par la même société en charge d’Android, les Pixels sont les premiers à recevoir toutes les mises à jour du système d’exploitation. Il s’agit d’une pure expérience Android, sans les ajouts que d’autres fabricants intègrent habituellement.

Dans ces mobiles, le logiciel fonctionne sans problème et, en plus, ils bénéficient de plusieurs années de mises à jour. Ne vous inquiétez pas, ils ne seront pas périmés dans un an ou deux. D’autre part, le système d’exploitation Pixel sait également tirer le meilleur parti de détails apparemment moins importants, comme le moteur de vibration, qui est meilleur et plus utilisé que dans les terminaux d’autres marques.

Le design est une autre des raisons pour lesquelles il vaut la peine d’acheter un Google Pixel, car le fabricant a toujours tendance à miser sur une esthétique iconique et distinctive. Au lieu de regarder les tendances du marché, il prend des risques en créant des designs plus innovants, comme le Google Pixel 6 dont nous parlerons longuement plus tard.

Les téléphones Google peuvent également se targuer d’avoir de bons écrans et d’être fluides, quel que soit le processeur dont ils sont équipés. De plus, ils ont aussi en commun la brillance de leurs systèmes de caméras, qui peuvent se targuer d’être parmi les meilleurs du monde Android.

Design, écran, puissance, caméras, logiciels… Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il vaut la peine d’acheter un Google Pixel en 2022. Si vous ne connaissez toujours pas ses modèles les plus remarquables, vous pouvez le faire ci-dessous.

Les meilleurs téléphones Google Pixel

Google Pixel 6 Pro

Le Google Pixel 6 Pro a tout ce dont un téléphone mobile a besoin pour être considéré comme le meilleur Android du marché. Le terminal conserve la touche d’originalité dans la conception, qui attire l’attention sur la barre noire à l’arrière qui est chargée de loger les trois caméras. Le Pixel 6 Pro a une qualité de fabrication « premium », mais il faut prendre en compte avant de le choisir qu’il s’agit d’un gros appareil, avec une épaisseur de 8,9 millimètres et un poids de 210 grammes.

À l’avant, il monte un écran LTPO AMOLED de 6,71 pouces, une résolution Quad HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un verre incurvé Gorilla Glass Victus. Comme nous vous le disions dans l’analyse du Google Pixel 6 Pro, il s’agit d’un écran d’excellente qualité, avec un excellent rendu des couleurs, des angles de vision et une extrême fluidité. Ce panneau est l’endroit où se trouve le lecteur d’empreintes digitales, qui agit avec précision.

Le processeur qui lui donne vie est le Google Tensor, tout reste à la maison. C’est une puce plus que conforme à l’utilisation quotidienne, avec suffisamment de puissance pour effectuer n’importe quelle tâche et avec une bonne gestion de la température. Il est accompagné de 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne dans la version standard.

Enfin, Google a trouvé la bonne clé et a créé un Google Pixel 6 Pro qui peut se targuer d’être le meilleur de l’histoire.

Si vous obtenez ce Pixel 6 Pro, non seulement vous profiterez de l’actualité d’Android 12, mais vous opterez également pour 3 ans de mises à jour du système, c’est-à-dire que vous pourrez essayer Android 15. Quant aux mises à jour de sécurité, elles arriveront au terminal pendant 5 ans.

Le protagoniste se distingue également par son système photographique polyvalent et d’excellente qualité. Il y a trois caméras à l’arrière : 50 MP principal, téléobjectif 48 MP et ultra grand angle 12 MP. Pendant ce temps, à l’avant, il dispose d’un appareil photo de 11,1 MP. D’autre part, la qualité des vidéos est également très bonne.

Il est important de faire attention aux performances de la batterie, qui dans ce Pixel 6 Pro a une capacité de 5 003 mAh. Si on lui donne une utilisation relativement intense, l’autonomie sera d’environ un jour et demi. Il prend en charge une charge rapide de 30 W et une charge sans fil de 23 W, mais le chargeur n’est pas inclus.

Bref, le Google Pixel 6 Pro est un bon achat en termes de qualité et de prix. Si vous voulez connaître toutes les informations sur le terminal, nous vous recommandons de lire notre avis, vous y trouverez même le moindre détail. Enfin, il faut dire que le Google Pixel 6 Pro a un prix d’origine de 899 euros dans la version 12 Go + 128 Go que vous pouvez acheter sur Amazon et dans la boutique Google (quand il est disponible, pas toujours).

Pixel 6

L’autre grand Google Pixel que vous pouvez acheter en ce moment est le Google Pixel 6, un excellent smartphone qui se distingue par son prix abordable. Comme son frère aîné, ce modèle joue dans la plus grande refonte de tous les téléphones que la firme a sortis à ce jour. Bien sûr, c’est un appareil un peu plus compact que le Pixel 6 Pro, avec un poids légèrement inférieur et une hauteur inférieure. L’esthétique est la même, avec cette barre pour les caméras qui se détache à l’arrière.

À l’avant, il dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces, d’une résolution Full HD +, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’un verre Gorilla Glass Victus. D’après notre expérience, c’est une dalle qui offre des résultats très convaincants, avec de bons angles de vision, un niveau de luminosité et un contraste maximum. Comme son frère, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur l’écran.

Le Google Pixel 6 dispose d’un appareil photo inégalé par les autres modèles du même prix.

Un autre détail qu’ils partagent est le processeur, qui est aussi le Google Tensor, offrant des performances au niveau des meilleurs. Dans ce cas, la version standard est de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, bien que cela n’influence pas trop les performances en ce qui concerne les applications. Le logiciel est Android 12, avec 3 ans de mises à jour système et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Si vous cherchez un mobile avec lequel prendre de bonnes photos et vidéos, ce Google Pixel 6 est un excellent choix. Dans ce cas, il y a deux caméras arrière (50 MP principale et 12,5 MP ultra grand angle), de quoi prendre des photos aux couleurs vives, pleines de détails et avec un agréable flou naturel. Comme nous vous le disions dans l’analyse, aucun mobile à ce prix ne peut égaler l’expérience photographique du Pixel 6.

Ce terminal monte également une batterie de 4614 mAh qui dépasse facilement une journée et demie d’utilisation. Il prend également en charge la charge rapide de 30 W et la charge sans fil de 23 W, mais Google a également renoncé à introduire des chargeurs dans ce modèle.

Le Google Pixel 6 est disponible en version 8Go+128Go au prix d’origine de 649 euros. C’est déjà un excellent achat pour ce prix, mais parfois vous pouvez même le trouver moins cher sur Amazon. D’autre part, lorsqu’il y a des unités disponibles -pas toujours-, vous pouvez également les acheter dans la boutique en ligne de Google. Comme toujours, nous vous recommandons de lire attentivement notre avis sur le Pixel 6 si vous envisagez son achat.

Quel est le meilleur Google Pixel à acheter ?

Le meilleur Google Pixel que vous pouvez acheter est le Google Pixel 6, nous vous en informons donc dans la revue. Sans aucun doute, le Pixel 6 est le Pixel pour la majorité, car il est conforme dans toutes les sections et est beaucoup moins cher que le Pixel 6 Pro.Le modèle que nous avons sélectionné a un design original et soigné, un bon écran, de grandes performances, des caméras polyvalentes et de qualité, et une excellente autonomie.

Le Google Pixel 6 offre le meilleur rapport qualité-prix de son segment, c’est pourquoi nous le recommandons vivement si vous êtes déterminé à acheter un Google Pixel en 2022. On vous l’a déjà dit, si vous attendez le bon moment, vous pouvez prendre elle même pour moins cher que ses 649 euros d’origine.

