Meilleurs écouteurs Huawei : Guide d’achat en 2022

Huawei peut se vanter d’avoir d’excellents écouteurs dans son catalogue. Dans ce guide, nous recommandons le meilleur sans fil, bandeau et filaire.

Huawei fait un excellent travail dans la section audio depuis des années et cela se reflète très bien dans ses écouteurs et ses haut-parleurs. Dans ce guide d’achat, nous souhaitons nous concentrer sur le premier d’entre eux, les écouteurs, pour vous recommander les meilleurs modèles que vous pourrez acheter en 2022.

Comme vous le savez déjà, il existe plusieurs types d’écouteurs, nous n’en laisserons donc aucun de côté. Dans un premier temps, nous vous recommanderons les meilleurs écouteurs sans fil Huawei, qui sont les plus nombreux au catalogue de la firme. De plus, nous vous parlerons également de leurs meilleurs écouteurs serre-tête et de leurs meilleurs écouteurs filaires. En fonction de vos préférences, vous pouvez choisir celui que vous préférez, tous sont de très bonne qualité.

Les meilleurs écouteurs sans fil Huawei

En ce qui concerne les appareils audio, Huawei concentre une grande partie de ses efforts sur les écouteurs sans fil. Nous le voyons dans le large éventail d’options que nous avons dans cette section, qui est loin des options limitées dans d’autres types d’écouteurs. Sans plus tarder, voyons quels sont les meilleurs écouteurs sans fil de Huawei.

Huawei FreeBuds Pro

Parmi les écouteurs sans fil les plus remarquables de la firme, on trouve les Huawei FreeBuds Pro, qui se distinguent par leur très grande polyvalence. Tout d’abord, il convient de mentionner qu’ils sont disponibles en noir, blanc et argent. Ils sont vraiment confortables à porter, vous pouvez donc l’utiliser pendant des heures et des heures. De plus, le boîtier de charge tient parfaitement dans votre poche.

La principale caractéristique de ces FreeBuds Pro est qu’ils sonnent très, très bien. Il monte des pilotes dynamiques de 11 millimètres et dispose d’un système d’annulation du bruit qui fait un excellent travail. Bien sûr, il dispose de commandes tactiles et d’un mode vocal qui vous permettront d’écouter ceux qui vous parlent sans avoir à retirer vos écouteurs.

En ce qui concerne la batterie, ces écouteurs ont une batterie de 55 mAh, tandis que celle du boîtier de charge a une capacité de 580 mAh. En pratique, ils assurent 4 heures d’autonomie avec la suppression du bruit activée. De plus, la boîte de chargement peut leur fournir quatre charges supplémentaires.

Les Huawei FreeBuds Pro ont un prix de vente conseillé de 179 euros, mais vous pouvez les acheter moins cher sur Amazon, la boutique Huawei, El Corte Inglés et PcComponentes.

Rouge à lèvres Huawei FreeBuds

Les écouteurs les plus curieux de Huawei sont ces Lipstick FreeBuds, que nous pouvons reconnaître instantanément par un design inspiré du rouge à lèvres. Ils se caractérisent par leur grande légèreté, chaque écouteur pèse 4,1 grammes, tandis que le boîtier de charge pèse un peu plus de 90 grammes avec les écouteurs inclus. En bref, ce sont des écouteurs au design particulier et confortable.

Malgré le fait que le design est ce qui attire le plus notre attention, les Huawei FreeBuds Lipstick sont toujours des écouteurs, nous devrions donc nous intéresser à la façon dont ils sont entendus. Ils sont équipés de pilotes dynamiques de 14,3 millimètres qui offrent une excellente qualité audio, ainsi qu’une suppression du bruit pour que vous puissiez écouter de la musique même dans des environnements bruyants.

Si vous voulez des écouteurs sans fil au design original, ces Lipstick FreeBuds sont parfaits.

La batterie de chaque écouteur est de 30 mAh, tandis que celle du boîtier de charge est de 410 mAh. Selon les données du constructeur, cela se traduit par une autonomie de 2h30 d’utilisation avec la suppression du bruit activée, qui peut être prolongée jusqu’à 14h avec le boîtier. Si l’on se passe de l’ANC, l’autonomie peut être de 4 heures d’utilisation et de 22 heures avec le boitier de charge.

Le rouge à lèvres Huawei FreeBuds a un prix d’origine de 229 euros, mais il est courant de les trouver en vente dans des magasins comme Amazon, le site Web de Huawei et El Corte Inglés.

Huawei FreeBuds 4

Les magnifiques écouteurs sans fil que vous voyez dans l’image ci-dessus sont les Huawei FreeBuds 4, également parmi les meilleurs sans fil Huawei que vous puissiez acheter. Le premier détail qui ressort de ce modèle est l’esthétique, car ils sont très beaux et confortables (chaque écouteur ne pèse que 4,1 grammes). Lors de leur achat, vous pouvez choisir entre l’argent et le blanc.

Comme nous l’avons vu dans l’analyse des Huawei FreeBuds 4, ils offrent une très bonne qualité sonore, avec une puissance particulière dans les sons graves et moyens. De plus, le système d’annulation du bruit fait un travail remarquable. D’autre part, il faut mentionner qu’il dispose de commandes tactiles précises, simples et configurables via l’application mobile.

L’autonomie des FreeBuds 4 est de 16 heures au total sans renoncer à la suppression du bruit.

Lors de l’examen, nous avons également pu vérifier que la batterie de 30 mAh de chaque écouteur est capable d’offrir environ 4 heures d’autonomie avec la suppression du bruit activée. Si vous utilisez le boîtier de charge, vous profiterez de trois charges supplémentaires, l’autonomie générale sera donc d’environ 16 heures.

Les Huawei FreeBuds 4 ont un prix de vente conseillé de 149 euros, tandis que le modèle avec recharge sans fil monte à 169 euros. Cependant, le plus courant est de pouvoir les acheter moins cher dans les principaux canaux de vente, tels que El Corte Inglés, Amazon et la boutique en ligne Huawei.

Huawei FreeBuds 4i

L’option la moins chère parmi les écouteurs sans fil de Huawei est le FreeBuds 4i, que nous avons également pu examiner lors de leur mise en vente. Si vous souhaitez dépenser entre 60-70 euros, c’est une option que nous recommandons souvent. Tout d’abord, pour avoir un beau design avec une bonne tenue sur l’oreille grâce aux embouts en silicone.

Bien qu’ils soient moins chers, les Huawei FreeBuds 4i sonnent également très bien, avec des pilotes dynamiques de 10 millimètres. L’annulation du bruit ne manque pas à ce modèle, efficace pour nous isoler de l’extérieur. De plus, les commandes tactiles, personnalisables via l’application Huawei AI Life, fonctionnent également bien.

On aime particulièrement l’autonomie de ces écouteurs sans fil, capables d’atteindre 7,5 heures avec l’ANC activé. Cette durée peut atteindre 22 heures avec le boitier de charge, des chiffres très positifs. De plus, en seulement 1 heure vous aurez complètement chargé l’équipement.

Les Huawei FreeBuds 4i ont été commercialisés au prix de 79 euros en noir et blanc. Le plus courant est de les trouver en solde, il suffit de chercher dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et le site de Huawei.

Huawei Freelace Pro

Parmi les meilleurs écouteurs sans fil de Huawei figurent également le Huawei Freelace Pro, avec un design conçu pour s’accrocher à votre cou lorsque vous ne les utilisez pas. Comme on peut le voir sur l’image, ils ont des coussinets en silicone sur les embouts qui permettent une meilleure tenue sur l’oreille. Oeil, ils ne pèsent que 34 grammes, ils sont très légers.

Le Freelace Pro peut se vanter d’avoir un double microphone pour une meilleure suppression du bruit. De plus, vous avez le choix entre trois modes différents : général, « confortable » et ultra. Bien sûr, ces écouteurs sonnent également très bien, avec de puissants pilotes dynamiques de 14 millimètres.

Ils sont également un bon choix pour leur large autonomie : 24 heures avec la suppression du bruit désactivée et 16 heures si vous la maintenez activée. De plus, avec une seule charge de 5 minutes, vous pouvez profiter de 5 heures d’utilisation. Les Huawei FreeLace Pro ont un prix d’origine de 119 euros, bien qu’il soit possible de les trouver en solde. Vous pouvez les acheter sur Amazon, PcComponentes et la boutique Huawei.

Les meilleurs écouteurs serre-tête de Huawei

Comme nous l’avons dit, Huawei n’offre pas beaucoup de variété dans le reste des types d’écouteurs pour le moment. Par exemple, dans les casques bandeau, on ne trouve qu’un seul modèle, même s’il faut reconnaître que c’est une option plus qu’intéressante. Découvrons ses principales caractéristiques.

Studio Huawei FreeBuds

Les meilleurs écouteurs serre-tête sans fil Huawei que vous pouvez acheter sont les Huawei FreeBuds Studio. Il s’agit d’un modèle esthétique « premium » que vous pouvez acheter en or et en noir. Ils pèsent environ 260 grammes et leurs coussinets rembourrés permettent de les utiliser facilement pendant de longues périodes sans se faire mal aux oreilles.

Comme vous pouvez l’imaginer, ces écouteurs supra-auriculaires offrent une qualité audio exceptionnelle, quelle que soit la musique que vous écoutez. De plus, ils annulent également en grande partie les bruits extérieurs afin que vous puissiez encore mieux entendre le son. De plus, le système intelligent est capable de changer automatiquement le mode d’annulation en fonction de l’endroit où vous vous trouvez.

Dans ces Huawei FreeBuds Studio, les commandes tactiles ou les microphones ne manquent pas pour pouvoir passer des appels téléphoniques. Concernant l’autonomie, la batterie de 410 mAh offre environ 20 heures de lecture avec suppression du bruit activée, c’est-à-dire qu’elles dureront plus d’une journée d’utilisation.

Le prix de vente conseillé de ces Huawei FreeBuds Studio est de 299 euros, mais on peut parfois les trouver pour bien moins cher, voire en dessous de 200 euros. Ces offres arrivent chez des distributeurs tels qu’Amazon et PcComponentes, ainsi qu’au magasin Huawei.

Meilleur casque filaire Huawei

Lorsque vous recherchez les meilleurs écouteurs filaires Huawei, les options sont limitées. Plus précisément, nous avons sélectionné un modèle qui vous sera utile pour une utilisation quotidienne. Voyons les spécifications les plus remarquables.

Huawei AM115

Si la modernité n’est pas votre truc et que vous vous contentez des écouteurs filaires traditionnels, faites attention au Huawei AM115. Ils sont disponibles en blanc et ne pèsent que 10 grammes, vous pouvez donc toujours les emporter avec vous pour les utiliser à tout moment en cas d’urgence.

Les Huawei AM115 sont confortables et sonnent bien, avec plusieurs évents pour un meilleur son. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit qu’ils sont connectés via le connecteur 3,5 millimètres, donc l’appareil sur lequel vous allez l’utiliser doit également avoir ce port. De plus, ils disposent d’un microphone intégré pour garder les appels téléphoniques mains libres.

D’autre part, ils sont également équipés d’un bouton de commande à trois boutons avec lesquels vous pouvez sauter des chansons, accepter des appels ou augmenter et baisser le volume, entre autres options. Vous pouvez acheter ces Huawei AM115 pour moins de 6 euros chez Amazon, et ils sont également disponibles pour un peu plus cher chez PcComponentes.

