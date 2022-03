WhatsApp commence à publier l’une de ses fonctions les plus attendues : voici comment fonctionne le nouveau lecteur de mémos vocaux

WhatsApp lance maintenant le lecteur de notes audio amélioré pour son application Android. Nous vous expliquons comment vous pouvez l’utiliser.

Après une longue attente, WhatsApp a enfin activé le nouveau lecteur de mémos vocaux dans son application Android.

Pendant plusieurs semaines, le lecteur audio amélioré était en phase de test, mais ce n’est qu’aujourd’hui que l’entreprise a commencé à déployer le changement auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs.

C’est l’un des changements les plus attendus par la communauté des utilisateurs de WhatsApp, puisque la possibilité d’écouter des notes vocales sans avoir à ouvrir l’application, ou pendant que nous sommes dans une autre partie de l’application, est enfin activée, comme le écran initial des chats.

WhatsApp pour Android lance un lecteur de mémos vocaux amélioré

Pour l’instant, le nouveau lecteur de mémos vocaux est disponible dans la dernière version de WhatsApp Beta et dans WhatsApp Business. Plus tard, il viendra la version stable de l’application, celle utilisée par la grande majorité des utilisateurs à travers le monde.

Ce nouveau lecteur audio vous permet de continuer à écouter les notes vocales après avoir quitté le chat, soit pour accéder à une autre conversation, soit pour quitter l’application elle-même.

Pour vérifier si le nouveau lecteur audio WhatsApp est disponible, il vous suffit de lancer la lecture d’une note vocale reçue ou envoyée, et d’essayer de revenir à l’écran initial de l’application. Si disponible, une barre de contrôle supérieure apparaîtra avec un bouton « Pause » sur la gauche, l’image et le nom de la personne qui a envoyé l’audio, et une croix pour fermer le lecteur.

