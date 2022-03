La mise à jour Google Play d’avril 2022 est maintenant disponible : comment la télécharger sur n’importe quel mobile

La mise à jour du système Google Play pour ce mois est maintenant disponible : voici tout ce qu’elle apporte de nouveau, et les étapes pour la télécharger sur n’importe quel appareil.

Comme chaque fin de mois, Google a publié une nouvelle mise à jour du système Google Play, qui commencera à être disponible pour tous les mobiles compatibles à partir d’aujourd’hui.

Cette mise à jour, comme toutes les autres, est disponible pour tous les types d’appareils Android, y compris les smartphones, les tablettes, Android TV, Google TV, Android Auto, Wear OS et Chrome OS. Et il s’agit d’inclure de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performances et d’autres changements importants.

Toute l’actualité de la mise à jour d’avril 2022 de Google Play

Google a décidé de commencer à partager le journal des modifications officiel pour chaque mise à jour Android il y a plusieurs mois. A cette occasion, la mise à jour est particulièrement chargée d’améliorations :

correctifs critiques [Auto, Teléfonos, Tablets, TV, Wear OS] Corrections de bugs de sécurité et de confidentialité, et services liés à la gestion et aux diagnostics du système.

Google Play Store Améliorations apportées à la fonctionnalité Jouer pendant le téléchargement pour permettre aux joueurs de commencer à jouer à des jeux mobiles pendant que le téléchargement de l’application continue de réduire les temps d’attente. De nouvelles fonctionnalités pour vous aider à découvrir les applications et les jeux que vous aimez. Optimisations qui permettent un téléchargement et une installation plus rapides et plus fiables. Nouvelles fonctionnalités pour les programmes Play Pass et Play Points. Améliorations de la facturation Google Play. Améliorations continues de Play Protect pour protéger votre appareil. Diverses optimisations de performances, corrections de bugs et améliorations de la sécurité, de la stabilité et de l’accessibilité.

la gestion du système Mises à jour des services de gestion du système qui améliorent la connectivité des appareils, l’utilisation du réseau, la stabilité, la sécurité et l’évolutivité.

services aux développeurs Nouvelles fonctionnalités de développement pour Google et les développeurs d’applications tiers pour prendre en charge les annonces, l’accessibilité, l’analyse et les diagnostics, l’apprentissage automatique et l’IA, ainsi que les services de développement liés à la sécurité et à la confidentialité dans leurs applications.



Comment télécharger et installer la mise à jour

Les mises à jour des services système de Google sont mises à jour automatiquement et vous n’avez pas besoin d’effectuer de modifications pour télécharger chaque mise à jour.

Très probablement, au cours des prochains jours, la nouvelle version atteindra tous les appareils compatibles. Cependant, il est également possible d’accéder à la page des services Google Play dans le Play Store et d’appuyer sur le bouton « Mettre à jour » s’il est disponible.

Ensuite, allez simplement dans « Paramètres » et, dans la section « Informations système », touchez la version Android. Lors de l’accès, nous verrons une section avec le titre « Mise à jour du système Google Play », où nous devons accéder pour vérifier si une mise à jour est disponible.

Sujets associés : Google Play