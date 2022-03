Comment transformer votre mobile en lecteur de code-barres

Une façon d’éviter d’avoir à investir dans un autre extra est d’utiliser votre appareil mobile pour l’obtenir.

Tout produit que nous rencontrons est livré avec un code-barres intégré. Ce système permet d’accéder à une grande quantité d’informations sur cet article et, dans le cas d’un stock inventorié dans un entrepôt, permet de toujours le localiser et d’effectuer une traçabilité correcte. En général, la lecture des codes-barres se fait généralement avec un appareil, mais la technologie nous permet déjà d’utiliser notre téléphone portable ou notre tablette pour le faire.

En général, on peut parler de deux systèmes mobiles de lecture de codes-barres. La première passe par un appareil lié au téléphone lui-même, sur l’écran duquel toutes les données que le lecteur lui-même nous propose apparaîtront. C’est une solution hybride, donc nous réalisons déjà de belles économies. L’autre système consiste à utiliser le téléphone lui-même grâce à un logiciel spécifique. Dans cet article, nous étudierons plus en détail les deux possibilités.

Utiliser le mobile comme lecteur de code-barres

Appareils mobiles liés

Le premier système consiste à associer un lecteur via une connexion bluetooth ou un câble qui se connecte à l’appareil. Cela collectera les informations du code à barres que vous souhaitez mettre, affichant toutes les données sur l’écran de l’appareil.

L’avantage de ce système est qu’ils obtiennent généralement des résultats assez fiables, c’est-à-dire que leur taux d’erreur ou leurs lectures non interprétées sont assez faibles. De plus, cela permet de ne pas avoir à acheter un logiciel ou un matériel complet pour avoir à effectuer la lecture. De cette façon, nous fournissons un utilitaire de plus aux téléphones portables ou tablettes de notre entreprise. D’autre part, ces systèmes sont généralement compatibles avec n’importe quel appareil Android ou iOS et ont une très grande autonomie, donc une seule charge du lecteur suffira pour pouvoir lire jusqu’à 20 000 codes. Évidemment, il ne suffit pas de relier l’appareil lecteur par bluetooth ou par câble, il faut aussi installer l’application mobile indiquée par le constructeur.

Ces lecteurs peuvent scanner des codes-barres 1D tels que EAN8, EAN13, Code 128 et Code3 9, ainsi que des codes-barres 2D, notamment QR, PDF417, Datamatrix ou GS1.

Applications de code-barres

La deuxième possibilité est de télécharger l’une des nombreuses applications capables de lire les codes-barres. L’avantage par rapport au système précédent est que nous n’aurons à faire que l’investissement de l’application elle-même et rien d’autre.

Vous n’aurez pas besoin de jumeler ou de payer pour des appareils, bien que ces applications puissent ne pas fonctionner de la même manière qu’un lecteur physique. Dans tous les cas, le confort est son principal atout, alors si vous avez besoin d’une solution de lecture de codes-barres pour votre entreprise, vous pouvez commencer par télécharger une application. Si les résultats vous convainquent, vous n’aurez pas besoin de chercher plus loin. Si, en revanche, vous recherchez une fiabilité quasi absolue, vous pouvez opter pour un appareil relié à votre mobile.

Si vous avez besoin d’une simple application mobile pour lire les codes-barres au supermarché, vous en trouverez une grande variété dans le Play Store, mais celle que nous allons vous montrer maintenant est probablement la plus adaptée à la lecture professionnelle. Gardez votre entrepôt sous contrôle grâce à cette application de lecture de codes-barres.

Quelle application est la plus recommandée ?

Le meilleur que vous puissiez trouver dans la boutique Google pour les appareils Android s’appelle : lecteur de code QR et de code à barres_, il est entièrement en espagnol et se distingue principalement par le grand nombre de bonnes évaluations des utilisateurs, ce qui indique qu’il peut être le solution plus adaptée. Comme d’habitude, l’application est gratuite avec des publicités, mais en effectuant un paiement, vous pouvez les supprimer et travailler plus confortablement.

En plus de lire les codes QR, ce que nous pouvons faire avec n’importe quel appareil, il a également la capacité de lire des codes tels que Data Matrix, Aztec, UPC, EAN, Code 39, entre autres, ainsi que des données de contact telles que xMeCard, vCardo et vcf. Bien sûr, il permet également la création de codes-barres. Au fait, dans cet article, nous vous montrons comment créer un code QR sur n’importe quelle page Web.

L’un des avantages de cette application, outre la polyvalence dont elle a fait preuve et les bons avis des utilisateurs, est qu’elle permet la lecture de codes dans des circonstances difficiles. À l’occasion, nous trouvons des articles dans des endroits éloignés et mal éclairés, donc en activant la lampe de poche de votre téléphone, vous pouvez lire le code sans problème.

De plus, cette application est capable de se connecter à des points d’accès Wi-Fi, d’ajouter des événements au calendrier, de lire des VCards ou de rechercher des informations sur les prix et les produits. Nous sommes probablement confrontés à l’application la plus polyvalente pour la lecture de codes à barres sur les appareils Android.

Peut-être ne saviez-vous pas que vous pouvez transformer votre appareil mobile en un véritable lecteur de codes-barres. Évaluer quelle possibilité vous intéresse le plus est l’étape précédente. Notamment, partir d’abord de l’application mobile peut être un bon point de départ et, si vous considérez avoir besoin d’autre chose, misez plus tard sur le lecteur de codes-barres lié au téléphone.

