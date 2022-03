Voici comment Google Maps lutte contre les faux avis : (spoiler) il utilise l’IA

Google est fier de la manière dont il maintient la fiabilité des informations sur Maps, en utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle et une surveillance humaine pour garantir que toutes les informations, critiques et photos sur la plate-forme sont fiables et de haute qualité.

Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour comprendre qu’il est assez difficile de modérer n’importe quel service ou réseau social où les utilisateurs sont autorisés à télécharger librement des opinions, et c’est quelque chose qui se produit non seulement dans les forums ou les médias, mais aussi dans des applications telles que Tripadvisor ou similaire où les entreprises sont «notées» et les expériences personnelles sont examinées.

Ce dernier est quelque chose que Google Maps a évidemment aussi hérité de son côté plus social avec des critiques de lieux, même si à Mountain View les ressources sont presque illimitées lorsqu’il s’agit de contrôler ses applications et services pour éviter les « trolls » ou les avis frauduleux.

Ainsi, Google lui-même a révélé sur son blog d’entreprise qu’il travaillait effectivement à éliminer l’activité toxique de Maps, et que des algorithmes d’intelligence artificielle qui ont été entraînés tout au long des années 2021 grâce à des opérateurs humains sont utilisés pour cela.

Plus de 100 millions de tentatives frauduleuses de modification des profils d’entreprises Google Maps ont été bloquées par l’IA du géant californien, qui a détecté pas moins de 7 millions de faux profils et éliminé jusqu’à 1 million de comptes pour violation.

L’idée de l’IA et de l’apprentissage automatique est toujours la même, appliquant des algorithmes qui permettent aux ordinateurs d’apprendre en explorant les modèles de données qui sont introduits, et qui entraînent également l’algorithme lui-même pour le rendre de plus en plus robuste et fiable.

Le travail avec Maps a été ardu mais à partir de Mountain View, ils décollent, car Google est fier de la façon dont il maintient les informations Maps fiables, bloquant en 2021 plus de 100 millions de tentatives de modification frauduleuses dans les profils commerciaux créés sur la plateforme.

Non seulement cela, et selon ce qu’ils nous disent de la société américaine, plus de 7 millions de faux profils et pas moins de 1 million de comptes ont été éliminés en raison de violations des politiques de sécurité. En outre, 12 millions de tentatives d’usurpation d’identité d’une entreprise ont également été détectées et stoppées, et même 8 millions de réclamations frauduleuses d’une entreprise ou d’un profil d’entreprise ont été évitées.

Toutes les informations sur Google Maps sont fiables et de haute qualité, puisque l’IA détecte même les mauvaises photos et les élimine, en plus d’empêcher la pandémie de fausser les scores avec des avis négatifs en raison des mesures anti-Covid.

Il y a de nombreuses tentatives, comme vous le verrez, mais c’est que plus de 95 millions de faux avis ou ceux qui enfreignaient les politiques de Google ont également été rejetés une fois que les entreprises ont commencé à rouvrir après la pandémie, avec plusieurs dizaines de milliers d’avis négatifs liés aux mesures anti-Covid qui ont été supprimés pour éviter les faibles scores non imputables à l’entreprise elle-même.

L’IA de Google travaille également sur la qualité des informations que nous publions sur la plateforme, en supprimant 200 millions de photos et de vidéos de mauvaise qualité ou qui enfreignaient les politiques.

Un travail impressionnant que Google a réussi à automatiser avec succès, bien que toujours avec une supervision humaine qui continue de valider les informations obtenues avant de prendre des décisions irréversibles, d’autant que les machines ne comprennent pas les blagues et que les algorithmes doivent continuer à s’améliorer chaque jour.

