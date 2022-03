Comment enregistrer vos contacts mobiles dans différents dossiers (c’est plus utile que vous ne le pensez)

Sauvegarder vos contacts dans des dossiers sur votre mobile Android est très utile et nous vous expliquons ici comment faire.

Les contacts sont extrêmement importants pour tout professionnel et la façon dont nous les sauvegardons sur notre téléphone Android en dira long sur notre organisation. En raison des circonstances, qu’il s’agisse de précipitation ou d’autres facteurs, nous gardons certains contacts professionnels sans rime ni raison et avec des noms qui ne leur rendent pas justice. Qui n’a pas un « Paco albañil » ou un « pilier comptable » sur son mobile ? Non, ce ne sont pas des moyens de sauvegarder des contacts. Il en coûte très peu de demander le nom de famille et d’entrer autant d’informations que possible. Ou au moins lui donner une étiquette.

L’organisation des contacts dans des dossiers est un jeu d’enfant. Par conséquent, si vous avez un mobile Android, Google lui-même nous conseille et nous guide sur le processus de stockage de nos contacts sur le téléphone. Les classer dans des dossiers avec des étiquettes est le meilleur point de départ possible. Au fait, si vous êtes passé d’iPhone à Android, ne manquez pas comment transférer avec succès des contacts d’un système à un autre.

Comment enregistrer vos contacts mobiles dans différents dossiers

Comme étape préliminaire, nous devons mentionner que pour le faire, nous devons utiliser un téléphone Android et qu’il a, au moins, la version 9 de ce système d’exploitation. Pour le reste, c’est une question de couture et de chant. Ce que Google nous recommande, c’est de créer des libellés différents, par exemple « Comptabilité ». « Ressources humaines » ou « employés de l’après-midi ». La question est que vous vous organisiez comme cela vous convient le mieux, après tout, il s’agit de parvenir à une manière flexible et confortable d’organiser vos contacts.

Une fois que vous avez créé les étiquettes, autant que vous le souhaitez, nous devons les attribuer aux contacts. Suivez ce petit guide pour pouvoir le réaliser, nous commençons par créer les étiquettes et continuons.

Tout d’abord, vous devez ouvrir l’application Contacts.

En haut à gauche, cliquez sur Menu puis sur Créer une étiquette.

Choisissez la dénomination que vous souhaitez pour cette étiquette, une fois cela fait, cliquez sur accepter.

Il est maintenant temps d’attribuer les balises aux contacts.

Appuyez sur Ajouter un contact et sélectionnez l’étiquette souhaitée.

Vous pouvez effectuer ce processus plusieurs fois afin de ne pas avoir à le faire individuellement.

Appuyez sur Ajouter un contact et appuyez longuement sur ce contact.

Cliquez sur plus de contacts, puis ajoutez-les. Aussi simple qu’efficace.

Pourquoi il faut bien organiser ses contacts

Eh bien, parce qu’il s’agit de travail, et en tant que tel, c’est sacré. Un emploi du temps chargé et chargé peut entraîner des fautes ou des erreurs, et vous pouvez envoyer un document confidentiel d’un client à quelqu’un qui n’y est pour rien. De plus, vous pouvez avoir des ennuis si cela se produit. Par exemple, l’Agence espagnole de protection des données a infligé une amende de 3 000 euros à un consultant qui a envoyé un document de l’Agence fiscale au mauvais client. Bien organiser votre agenda réduira au minimum les risques d’erreurs et, par conséquent, vous passerez moins de temps à savoir quels contacts vous devez utiliser à chaque instant.

De plus, bien organiser les contacts a également une traduction dans d’autres domaines de la vie, car cela vous aidera à être plus organisé. Abandonner la terrible tâche de sauver quelqu’un pour ses caractéristiques physiques ou sa profession est un bon point de départ. Imaginez partager un de vos contacts sur WhatsApp avec quelqu’un, et l’enregistrer dans son agenda avec « Carmen la réceptionniste ». Ce n’est pas une bonne idée. Si on veut donner une certaine image de professionnalisme, rien de mieux que de commencer par soi-même. Tout le reste n’a pas beaucoup de sens.

