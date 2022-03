Les meilleurs téléphones Motorola avec radio FM : guide 2022

Ne dites pas adieu à la radio FM, vous pouvez continuer à l’utiliser pour écouter vos stations préférées sur ces bons téléphones Motorola.

La radio Internet et les podcasts ont cessé d’être l’avenir pour devenir le présent. Cependant, certains utilisateurs maintiennent leur préférence pour la radio FM. Heureusement, cela est toujours présent dans de nombreux téléphones mobiles, tels que ceux de Motorola qui sont présentés dans ce guide d’achat.

Le catalogue de la firme nous a surpris pour de bon, puisqu’il propose une grande variété de modèles avec radio FM, il y a beaucoup de choix. Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné ci-dessous les meilleurs téléphones Motorola avec radio FM et nous vous dirons pourquoi chacun d’eux vaut la peine d’être acheté.

Meilleurs téléphones Motorola avec radio FM

Il existe d’excellents téléphones portables avec radio FM sur le marché, même si cela peut sembler être une autre spécification du passé. Les constructeurs continuent de miser sur cette fonctionnalité dans certains de leurs mobiles milieu et bas de gamme, et Motorola en est un bon exemple.

Ensuite, nous parlons des 5 meilleurs smartphones de l’entreprise avec radio FM. Leurs prix vont d’un peu plus de 400 euros à moins de 150 euros, vous pouvez donc choisir sans problème en fonction de votre budget. Ce sont ses principales caractéristiques.

Motorola Moto G200 5G

Le Motorola Moto G200 5G est sans aucun doute l’un des meilleurs téléphones Motorola. De plus, il peut se vanter d’avoir la radio FM, vous ne dépendrez donc pas d’Internet pour écouter vos programmes de radio préférés. L’application est installée, votre seule tâche sera de rechercher la fréquence de la station.

Ce smartphone est également intéressant pour son processeur Qualcomm Snapdragon 888+, qui assure des performances de haut niveau. Peu importe la tâche que vous souhaitez accomplir, vous pourrez le faire sans aucun signe de faiblesse. Il est également important de mentionner qu’il monte un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, c’est-à-dire grand et fluide.

Lors de l’examen de la fiche technique du Moto G200 5G, nous sommes également frappés par le fait qu’il dispose d’un appareil photo principal de 108 MP à l’arrière. L’expérience est complétée par une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33W, vous pouvez facilement arriver à la fin de la journée en toute autonomie.

En bref, le Motorola Moto G200 5G est un smartphone très équilibré avec un prix d’origine de 449 euros dans le seul modèle 8 Go + 128 Go. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et dans la boutique Motorola.

Motorola Edge 20 Lite

Parmi les meilleurs smartphones Motorola avec radio FM se trouve le Motorola Edge 20 Lite, un milieu de gamme qui garde quelques joyaux à l’intérieur. Comme nous l’avons dit, il a une puce pour la radio FM, donc avec elle, vous pouvez oublier d’avoir à télécharger des applications radio.

L’Edge 20 Lite est un modèle agréable et confortable, avec une épaisseur de 8,25 millimètres et un poids de 185 grammes. Sa face avant est dominée par un grand écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le « cerveau » qui lui donne vie est le MediaTek Dimensity 720 5G, également compatible avec les réseaux 5G.

Écran, alimentation, caméras, autonomie… C’est une bonne option avec des remises régulières.

L’un des joyaux dont nous parlions est sa caméra arrière de 108 MP, avec laquelle vous pouvez prendre de bonnes photos et enregistrer des vidéos 4K. La batterie dont il dispose est de 5 000 mAh, vous n’aurez donc pas à recourir au chargeur avant la fin de la journée et même le lendemain. Lorsque vous le ferez, il se rechargera avec une puissance maximale de 30W.

Le Motorola Edge 20 Lite est proposé à la vente en une seule version 8 Go + 128 Go au prix d’origine de 349 euros. Heureusement, son prix baisse généralement avec des remises allant jusqu’à 100 euros dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes ou le site de Motorola.

Motorola Moto G51 5G

Le Motorola Moto G51 5G coûte environ 250 euros, un milieu de gamme plus abordable qui se distingue également par sa connectivité 5G. Ce qui nous intéresse dans ce cas, c’est qu’il est livré avec la radio FM, vous pouvez donc l’utiliser pour écouter vos programmes de radio préférés dans le style traditionnel.

Le Moto G51 5G est un achat intéressant si vous recherchez un mobile complet pour les tâches basiques, si vous n’êtes pas un utilisateur exigeant. Montez un écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, parfait pour consommer du contenu multimédia. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 480, avec un modem 5G intégré.

Obtenez un bon téléphone portable avec 5G qui a également la radio FM.

Pour les photos et les vidéos, le terminal dispose de trois caméras arrière : principale de 50 MP, ultra grand angle de 8 MP et capteur de profondeur de 2 MP. Une autre de ses qualités est la batterie de 5 000 mAh, avec une autonomie garantie pour la journée.

Ce smartphone Motorola a un prix de vente conseillé de 229 euros dans le modèle 4 Go + 64 Go, tandis que le modèle 4 Go + 128 Go monte à 259 euros. Les deux baissent déjà de prix, vous pouvez généralement les acheter en solde sur Amazon et dans la boutique Motorola.

Motorola Moto G71 5G

Le Motorola Moto G71 5G est déjà arrivé en Espagne, devenant directement l’un des modèles les plus marquants du catalogue. Comme vous le savez déjà, car c’est dans ce guide, c’est un téléphone qui a une radio FM à l’intérieur. Vous n’aurez qu’à rechercher la fréquence que vous souhaitez écouter.

Le processeur qui donne vie au terminal est le Qualcomm Snapdragon 695, qui dispose d’un modem 5G pour vous permettre de naviguer à vitesse maximale. On retrouve à nouveau un mobile plus léger que d’habitude, avec un poids qui avoisine les 180 grammes. De plus, il dispose d’un écran de 6,4 pouces avec une résolution Full HD +.

Il y a trois appareils photo qui composent son système photographique arrière, avec un principal de 50 MP, tandis que l’avant est de 16 MP. La batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 30 W brille également de sa propre lumière, ce qui ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes pour surmonter la journée d’autonomie.

Le Motorola Moto G71 5G a un prix de vente conseillé de 299 euros dans le seul modèle 6 Go + 128 Go. C’est aussi un mobile qui figure généralement dans les bonnes offres, il suffit donc d’être attentif à le prendre moins cher chez Amazon, El Corte Inglés et le magasin Motorola.

Motorola Moto E40

Pour environ 150 euros, vous pouvez acheter le Motorola Moto E40, un choix judicieux si vous recherchez un mobile simple avec radio FM. Son processeur est l’Unisoc T700, une puce correcte pour des tâches telles que naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube ou discuter sur WhatsApp.

Vous verrez le contenu sur un grand écran de 6,5 pouces avec une résolution HD+, de quoi profiter d’un bon niveau de détails. D’autre part, il est important de savoir qu’il est livré avec 64 Go de stockage interne, mais il peut être étendu jusqu’à 512 Go avec une carte microSD.

Le Motorola Moto E40 est une excellente option si vous recherchez un modèle bon marché avec une radio FM.

Le Moto E40 n’est pas mal du tout en termes de photographie, avec une caméra arrière principale de 48 MP. Étant un mobile bon marché, il est essentiel qu’il dispose d’une grande batterie, dans ce cas 5 000 mAh pour atteindre deux jours d’utilisation avec une seule charge.

Le Motorola Moto E40 a un prix d’origine de 149 euros, bien qu’il soit généralement moins cher dans le magasin Motorola et chez PcComponentes.

