Comment utiliser le mode Pro de la caméra mobile

Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec le mode Pro de l’appareil photo de votre smartphone.

En raison de la grande évolution des appareils photo des smartphones ces dernières années, de nombreux utilisateurs ont décidé de se passer d’un appareil photo traditionnel et de prendre toutes les photos avec leur appareil photo mobile.

Cependant, si vous souhaitez aller plus loin et prendre des photos avec votre mobile comme un professionnel, continuez à lire car, ensuite, nous allons vous expliquer comment utiliser le mode Pro de votre appareil photo mobile.

Comment accéder au mode Pro ou Expert de la caméra de votre smartphone

La grande majorité des applications de caméras mobiles Android actuelles ont déjà un mode Pro ou Expert et, par conséquent, la seule chose que vous aurez à faire pour commencer à l’utiliser est d’y accéder.

Pour accéder au mode Pro ou Expert de votre smartphone Android, il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Ouvrez l’application appareil photo sur votre mobile

Cliquez sur l’option Plus

Recherchez le mode Pro (dans certaines applications d’appareil photo, il s’appelle Professionnel ou Expert)

Cliquez dessus et l’interface de ce mode Pro s’ouvrira

Ce qui peut être configuré en mode Pro

Lorsque vous ouvrez pour la première fois le mode Pro ou Expert de la caméra de votre terminal, vous verrez une série d’options en bas qui correspondent à tous les paramètres que vous pouvez configurer manuellement, dont nous expliquerons chacun ci-dessous.

Qu’est-ce que l’ISO

L’ISO est un paramètre qui contrôle la manière dont le capteur photographique capture la lumière et nous permet de forcer le capteur à capturer plus de lumière, mais si vous allez trop loin, l’image aura plus de « bruit », car plus l’ISO est élevée, plus la qualité de l’image est réduite.

Quelle est la vitesse d’obturation

Le deuxième paramètre que vous pouvez configurer dans le mode Pro de l’appareil photo de votre smartphone est la vitesse d’obturation, qui est un composant des objectifs photographiques chargé de mesurer la lumière que nous laissons passer en quelques secondes.

En d’autres termes, la vitesse d’obturation fait référence à la vitesse à laquelle l’objectif se ferme, et donc plus cette vitesse est faible, plus vite il capturera une image, mais moins il laissera passer de lumière vers le capteur.

Quelle est la valeur d’exposition

Un autre des paramètres que vous pouvez configurer dans le mode Expert de la caméra de votre terminal est la valeur d’exposition, qui indique la quantité de lumière qui atteint le capteur.

Modifier cette valeur d’exposition vous permettra de prendre des photos avec plus ou moins de luminosité et selon l’environnement dans lequel vous vous trouvez et les conditions d’éclairage dont vous disposez, cela vous compensera pour la monter ou la baisser.

Qu’est-ce que la mise au point manuelle

Comme son nom l’indique, la mise au point manuelle est un paramètre qui va vous permettre de sélectionner manuellement le niveau de mise au point qui sera utilisé pour prendre une photo.

Ainsi, grâce à la mise au point manuelle, vous pourrez choisir la partie de la photo sur laquelle vous souhaitez vous concentrer et celle que vous souhaitez voir apparaître plus floue.

Qu’est-ce que la balance des blancs

Enfin, le dernier des paramètres que vous pouvez toucher dans le mode Pro de votre appareil photo mobile est la balance des blancs, qui se chargera de faire correspondre les tons, puisque les appareils photo numériques enregistrent trois couleurs de base : rouge, vert et bleu (RVB) .

En ajustant manuellement la balance des blancs, nous obtiendrons des photos avec des couleurs beaucoup plus fidèles à la réalité dans n’importe quelle situation.

Est-il recommandé d’utiliser le format RAW ?

Par défaut, l’application appareil photo de votre smartphone prend des photos au format JPG, mais le mode Pro vous permet également d’enregistrer des photos au format RAW, un format de fichier d’image numérique qui contient toutes les données d’image telles qu’elles sont capturées par le capteur numérique de l’appareil photo.

Cela signifie que le terminal mettra plus de temps à traiter une photo prise au format RAW qu’une prise au format JPG et, de plus, le poids du fichier généré est beaucoup plus important.

Par conséquent, si vous n’allez pas éditer une photo plus tard, nous vous recommandons de continuer à utiliser le format JPG, car vous pourrez prendre des photos plus rapidement et leur qualité sera plus que suffisante pour les partager sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram ou Facebook.

