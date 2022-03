Comment connaître l’âge d’un mobile : 4 méthodes pour connaître son âge

Quel âge a votre mobile ? Avec ces méthodes, vous pouvez facilement connaître l’âge de votre smartphone Android.

Savoir depuis combien de temps votre mobile a été fabriqué peut être utile. Malheureusement, dans la plupart des cas, il n’est pas facile de connaître ces informations, car les fabricants d’appareils ne les rendent pas accessibles aux acheteurs.

Cependant, il existe des moyens de connaître l’âge d’un mobile. Dans ce guide, nous allons vous expliquer les moyens les plus efficaces de le vérifier, quelle que soit la marque de votre appareil.

Cochez la case de l’appareil

Dans certains cas précis, vérifier l’âge d’un mobile est aussi simple que de jeter un œil à sa boîte. En règle générale, les boîtes de l’appareil comprennent des étiquettes contenant des informations pertinentes sur l’appareil, y compris sa date de fabrication. C’est sans aucun doute l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de vérifier l’âge.

Par exemple, dans le cas des téléphones Xiaomi, la date de fabrication apparaît dans le coin inférieur droit de l’étiquette au format MOIS-ANNÉE.

Utiliser des applications pour connaître les informations mobiles

Il existe des dizaines d’applications qui permettent de connaître les informations techniques d’un mobile, notamment ses composants. Certains d’entre eux proposent également des données intéressantes comme la date de fabrication d’un mobile.

Bien que l’appareil lui-même n’offre pas ces données, ce type d’application obtient généralement des informations du système et, à partir de là, la date de fabrication est calculée.

Certaines des applications les plus populaires de ce type pouvant être utilisées sont Device Info, AIDA64 ou DevCheck.

Il existe également des applications spécifiques pour les téléphones mobiles de certains fabricants. Par exemple, Phone INFO+ permet de vérifier la date de fabrication des mobiles Samsung.

Vérifiez les paramètres

Bien que ce ne soit pas très courant, certains mobiles vous permettent de vérifier votre date de fabrication directement depuis les paramètres du système. Dans la plupart des cas, ces informations se trouvent dans la section « Informations sur l’appareil » ou « État de l’appareil ».

Il est cependant probable que la date de fabrication soit « camouflée » derrière des rubriques appelées « version matérielle » ou « date de fabrication matérielle ».

À partir des paramètres, il est également possible de vérifier le numéro de série de l’appareil. Grâce à ce numéro, il est possible de calculer l’année de fabrication.

Sur la plupart des modèles plus anciens, le troisième chiffre du numéro de série représente l’année de fabrication. Si nous parlons d’un appareil moderne, le troisième chiffre du numéro de série est un 1, il est très probable qu’il ait été fabriqué en 2021. Si, par contre, c’est un 9, il a probablement été construit en 2019.

Utilisez les « codes secrets »

Pratiquement tous les appareils Android incluent une liste de codes secrets qui permettent d’accéder à des menus cachés, à partir desquels effectuer des tests ou consulter des informations sur le système.

Malheureusement, il n’existe pas de code universel pour tous les téléphones Android. Dans certains modèles, les codes « *#197328640#* », « *#*#197328640#*#* » ou « *#0000# » permettent d’accéder à des menus contenant des informations pertinentes sur l’appareil.

Pour utiliser ces types de codes, il suffit de les saisir dans l’application téléphone. S’ils sont compatibles, un menu apparaîtra avec différentes options, dont une qui permet d’accéder aux informations sur la version de l’appareil.

