Comment créer le meilleur labyrinthe pour hamsters dans Hamster Playground

Voici maintenant un jeu avec un thème complètement différent de ce à quoi nous sommes habitués : Hamster Playground.

Comme son nom l’indique, l’objectif du jeu sera de créer un meilleur labyrinthe pour les hamsters. Différent mais très prometteur. Viens voir…

Les studios polonais We Dig Games travaillent sur leur prochain jeu, Hamster Playground, qui sortira plus tard cette année sur Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Initialement appelé Hamster Maze, le jeu a pris ce nom car l’idée est de proposer un défi plus amusant aux petits rongeurs.

À la base, Hamster Playground est un jeu de course de labyrinthe mais l’équipe de We Dig Games a décidé d’aller un peu plus loin et d’introduire des concepts tels que des arènes et différentes activités à surmonter pour les petits hamsters.

Il s’agit en fait d’un jeu d’arcade enrichi d’un composant de style Tamagochi, c’est-à-dire que nous devons prendre soin de nos hamsters afin qu’ils soient en bonne santé pour les défis qui les attendent. D’autre part, le volet formation est également important pour développer leurs habiletés et les maintenir en forme et ainsi avoir de meilleures chances d’être les gagnants.

We Dig Games a déjà révélé que Hamster Playground disposera de plusieurs façons de personnaliser nos hamsters (nom et apparence) afin que les portes soient ouvertes à l’imagination de chaque joueur pour rendre son rongeur le plus unique possible. Il y a plus de 100 éléments cosmétiques à choisir.

Hamster Playground proposera 5 modes de jeu distincts, qui seront disponibles peu de temps après le lancement du jeu. Parmi eux se trouvera un mode multijoueur qui vous permettra d’affronter d’autres joueurs (jusqu’à 4, en local).

Hamster Playground sortira sur Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC plus tard cette année, sans date précise.