Qualcomm ou MediaTek ? Voici comment les deux géants du processeur se partagent le marché du mobile

Qualcomm domine le segment des smartphones à plus de 300 $ et MediaTek fait de même avec les terminaux à moins de 300 $.

Les deux principaux fabricants mondiaux de processeurs mobiles sont la société américaine Qualcomm et le chinois MediaTek, et après quelques années au cours desquelles le premier a clairement dominé le marché, en 2021, MediaTek a renversé la vapeur et a dépassé Qualcomm en réalisant un chiffre d’affaires record de 17,6 milliards de dollars.

Eh bien, un récent rapport de Counterpoint Research révèle comment les deux géants du processeur se sont partagé le marché mobile en 2021. Lisez la suite et découvrez tous les détails.

Qualcomm domine la gamme haute, MediaTek la gamme moyenne et basse et Samsung la gamme premium

La première conclusion à tirer de ce rapport est qu’une grande partie de la part de marché de MediaTek en 2021 provient de la demande de puces pour terminaux milieu de gamme et bas de gamme à un prix inférieur à 300 $. Dans cette section, la grande popularité des puces des séries Dimensity 700, 800 et Helio se démarque.

De l’autre côté de la médaille se trouve son grand rival, Qualcomm, qui dominait le marché des terminaux milieu de gamme et haut de gamme, avec une part de marché de plus de 50 % dans presque toutes les gammes de prix supérieures à 300 dollars, sauf pour celui qui passe de 700 à 799 dollars, puisque celui-ci était dominé par Samsung et ses puces Exynos avec une part de marché de 46 %.

Selon les chercheurs de Counterpoint Research, la cause qui explique ce changement de tendance, dans lequel MediaTek a dominé le marché des terminaux bas de gamme après la sortie progressive de Qualcomm, est la pénurie mondiale de puces.

En effet, dans cette situation, Qualcomm a donné la priorité à l’augmentation de l’offre de ses chipsets Snapdragon séries 700 et 800, ce qui lui a permis d’augmenter ses revenus et sa rentabilité, mais, en même temps, il a cessé d’offrir un bon rapport qualité-prix. dans les processeurs des séries Snapdragon 400 et 600, ce qui a poussé de nombreux fabricants de smartphones bas de gamme à miser sur MediaTek pour équiper leurs appareils.

La grande réussite de MediaTek en 2021 est d’avoir réussi à mettre sur le marché des puces 5G abordables, avec ses séries Dimensity 700, 800 et 1200, qui offraient des performances similaires voire supérieures aux Snapdragon 400 et 600 pour moins d’argent.

Désormais, le défi de MediaTek pour ce 2022 est de conquérir également le haut de gamme avec les nouveaux Dimensity 8000 et Dimensity 9000, même si déloger Qualcomm et Samsung de leur position privilégiée ne sera pas facile.

