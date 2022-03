Comment synchroniser Google Calendar avec le calendrier iPhone

Vous avez un iPhone ou un iPad mais souhaitez continuer à utiliser votre agenda Google ? Vous pouvez donc synchroniser votre compte sur iOS étape par étape.

Google Calendar est devenu l’application de calendrier par défaut pour des millions de personnes dans le monde, et pas seulement pour ceux qui utilisent Android. Une bonne partie des utilisateurs d’iOS, que ce soit sur iPhone ou iPad, ont un compte Google et ont utilisé l’agenda Google pour noter leurs événements, rappels et plus encore.

Bien qu’en réalité, il ne soit pas nécessaire d’installer l’application Google Calendar sur l’iPhone pour pouvoir consulter les événements. Pendant des années, le calendrier iOS a offert la possibilité de se synchroniser avec Google Calendar, pour afficher les événements et rappels enregistrés. Nous vous expliquerons étape par étape comment vous pouvez le faire.

Synchronisez votre calendrier Google avec votre iPhone ou iPad étape par étape

Le processus de synchronisation de Google Calendar avec iOS Calendar est simple et fonctionne à la fois pour iPhone et iPad. Dans ce cas, nous examinerons les étapes effectuées sur un iPad exécutant iOS 15.4, mais la procédure devrait être identique sur un iPhone exécutant toute autre version récente d’iOS.

Cela dit, voyons les étapes à suivre :

Ouvrez l’application « Paramètres » sur votre iPhone ou iPad. Rendez-vous dans la rubrique « Calendrier ». Une fois là-bas, appuyez sur « Comptes » Appuyez sur « Ajouter un compte ». Choisissez l’option « Google » et acceptez l’avis qui apparaîtra à l’écran. Sélectionnez le compte que vous souhaitez ajouter ou saisissez-en un manuellement. Enfin, revenez à la section « Comptes » et appuyez sur le compte que vous venez d’ajouter. Dans les paramètres de votre compte, assurez-vous que le Switch à côté de « Calendriers » est activé – il doit être vert.

Une fois le processus terminé, vous pourrez ouvrir l’application de calendrier de votre iPhone ou iPad et voir les événements enregistrés dans votre compte Google. De plus, si vous avez d’autres appareils Apple, comme un Mac, vous pouvez également accéder aux événements de votre calendrier si vous êtes connecté avec le même identifiant Apple.

Si vous ne voyez pas vos événements lorsque vous accédez à l’application de calendrier, vous devrez peut-être appuyer sur « Calendriers » en bas de l’application, et à partir de là, activer les options liées à votre compte Gmail.

