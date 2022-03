Comment activer le flux chronologique sur Instagram

Enfin! Instagram a ramené la possibilité d’afficher le flux dans l’ordre chronologique. Nous vous expliquons étape par étape comment vous pouvez le faire.

Après plusieurs années de sollicitations des utilisateurs, Instagram a enfin écouté sa communauté, et l’entreprise à l’origine du réseau social a finalement décidé de récupérer le fil chronologique de l’application.

Cela faisait des années que « l’algorithme » avait pris le contrôle du flux de publications Instagram, triant le contenu des personnes que nous suivons à sa manière, sans donner aux utilisateurs la possibilité de voir d’abord les publications les plus récentes.

Maintenant, Instagram a régressé –plus ou moins–, et avec la dernière mise à jour de l’application, il est désormais possible d’activer le fil chronologique pour voir les posts des personnes que l’on suit en premier.

Ainsi, vous pouvez activer le flux chronologique Instagram étape par étape

Avec le flux chronologique d’Instagram, il est possible d’éviter l’ordre de l’algorithme, de sorte que les premiers messages qui apparaissent sont les dernières photos et vidéos téléchargées par les personnes que nous suivons.

Pour activer cette option, suivez simplement ces étapes :

Assurez-vous d’avoir téléchargé la dernière version d’Instagram. Entrez dans l’application et, à partir de là, appuyez sur le logo de l’application dans le coin supérieur gauche. Un menu apparaîtra avec deux options, appuyez sur « Suivant ».

C’est tout. En accédant à « Suivant », nous verrons un flux alternatif classé par ordre chronologique, où les histoires disparaissent et la seule chose que nous voyons sont les dernières publications des personnes que nous suivons.

Malheureusement, il n’est pas possible de laisser le fil chronologique comme option par défaut pour faire apparaître directement les publications les plus récentes à l’ouverture de l’application. Il n’est pas non plus clair si l’ajout de cette option fait partie des plans de l’entreprise à court terme.

Quoi qu’il en soit, le retour de cette fonction est sans aucun doute l’un des changements les plus appréciés par une grande partie des utilisateurs de l’application, qui réclament son retour depuis des années.

Sujets apparentés : Instagram