Comment faire en sorte que vos publications LinkedIn atteignent plus de personnes

LinkedIn est un réseau social pour les professionnels qui vous permet d’établir un large réseau de communication. En tant que tel, cela nous permet de rejoindre de nombreuses personnes, ayant également pour objectif de pouvoir obtenir plus de clients ou d’employeurs qui pourraient avoir besoin de nos services. C’est donc une formidable vitrine avec laquelle nous avons des opportunités à chaque fois que nous créons du contenu. Si ce que vous voulez, c’est toucher plus de personnes, ce sont les prémisses que vous devez prendre en compte.

Comment LinkedIn peut vous aider avec vos publications

Si vous remplissez chacune de ces conditions, vos publications peuvent atteindre les personnes que vous souhaitez et, par conséquent, atteindre celles qui vous intéressent vraiment.

Ajouter de la valeur

Votre contenu doit être frais et appétissant à lire. Aujourd’hui peut vous offrir de bonnes occasions de partager avec les autres. Le contenu non pertinent ne serait pas lu ou aurait un faible impact sur votre réseau. Par conséquent, ne publiez pas pour publier, mais pour ajouter de la valeur. Tu sais, si ce que tu vas dire n’est pas plus beau que le silence, ne le dis pas.

avoir assez de contacts

Efforcez-vous d’atteindre de plus en plus de personnes et d’avoir un réseau intéressant. Ces contacts vous mèneront à leur tour vers d’autres, donc tout ce que vous publierez sera accessible aux autres à chaque fois. N’ayez pas peur de viser haut et de demander à être contacté par quelqu’un de pertinent, pensez que cela peut être une bonne occasion d’atteindre un objectif.

Ne créez pas de polémiques inutiles

Ce n’est pas à ça que sert LinkedIn, ils feraient mieux de réserver les sujets épineux pour un autre endroit ou un autre réseau social. Pensez qu’il s’agit d’une vitrine d’emploi et que tout ce que vous publierez sera pris en compte par les clients ou employeurs potentiels. Mieux vaut ne pas créer d’inimitiés d’aucune sorte, car vous vous démarquerez pour d’autres problèmes et pas exactement positifs. Si, pour une raison quelconque, vous vous trouvez impliqué dans une sorte de controverse, il est préférable de rester à l’écart de cette publication et de ne pas entrer dans le désordre, car vous avez de fortes chances que votre image soit endommagée.

Maintenir un rythme régulier de publications

Dans LikedIn, il est très important que vos contacts aient quelque chose d’intéressant à mettre entre leurs mains. Par conséquent, fixez-vous un rythme approprié. Il n’est pas nécessaire de publier tous les jours, mais ce que vous faites doit être constant. Bien mieux faire 2 publications hebdomadaires que de laisser passer les semaines sans rien à lire pour vos contacts. Il y a sûrement toujours quelque chose que, périodiquement, vous pouvez utiliser pour attirer l’attention.

Ne laissez pas de commentaires sans réponse ou sans réaction

Cela peut demander un certain effort, mais considérez LinkedIn comme un tremplin. Il est positivement valorisé qu’il y ait une réaction ou une réponse à quelque chose d’écrit par un contact. Il y a donc interaction et tout ce que vous ferez sera vu par de plus en plus de personnes. Laisser un message sans réponse n’est pas un sentiment agréable.

Citer d’autres contacts

Citer une autre connexion dans un de vos messages LinkedIn est toujours une bonne ressource. Il convient de noter que les citations doivent être utilisées avec précaution, il n’est pas nécessaire qu’une seule publication cite plus de contacts que ce qui est souhaitable. De cette façon, en utilisant le système de citation, vous multipliez l’écho de la publication. Les citations doivent être utilisées lorsque cela est strictement nécessaire, car elles ne cessent pas d’entraîner une certaine invasion de l’espace d’un autre utilisateur du réseau.

Utiliser des balises (hashtags)

Les labels y sont pour quelque chose et l’avantage de LinkedIn c’est qu’il suggère les plus appropriés. Ces balises apparaîtront sur ceux qui ont des profils spécifiques, donc passer une minute à les créer sera une bonne incitation à toucher plus de personnes. Il n’est pas nécessaire que vous mettiez 20 tags ou que ceux-ci soient si longs qu’ils paraissent ridicules, mais vous avez besoin de ceux que vous jugez appropriés pour que votre publication soit vue. L’utilisation d’émoticônes dans vos messages peut également être attrayante, mais manipulez-les avec précaution. Si vous en utilisez trop ou en abusez, vous risquez de ressembler à un adolescent au clavier.

Publiez votre propre contenu

Ces profils qui ne partagent que des informations provenant de tiers ou des articles de presse finissent par devenir ennuyeux. Si vous êtes sur LinkedIn c’est grâce à vous et parce que vous voulez créer votre réseau. Il faut donc travailler un peu le contenu et alterner le sien avec celui de tiers. Ce dernier toujours avec quelque chose de votre part, un cachet d’identité dans lequel vous dites pourquoi ce contenu est bon. N’arrêtez jamais de penser que LinkedIn est un paradis d’opportunités et qu’à ce titre, vous devriez en profiter.

LinkedIn : vaut-il mieux un profil personnel ou un profil d’entreprise ?

Il arrive parfois que quelqu’un crée un profil sur LinkedIn et qu’il faille des mois pour le publier ou l’utiliser. En simplifiant beaucoup, LinkedIn est « le Facebook du travail » et si vous savez utiliser le réseau de Mark Zuckerberg, LinkedIn n’aura plus aucun secret pour vous. Cela vaut la peine de le faire, car vous pouvez profiter de toutes ses ressources et gagner en visibilité et en opportunités. Si, en plus, votre profil LinkedIn est attractif, vous avez déjà tout prévu pour qu’ils vous remarquent. Ce n’est pas si complexe non plus et les avantages que vous pouvez en tirer sont nombreux. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’atteindre plus de personnes et, par conséquent, tous les investissements que vous faites dans votre profil et vos publications auront toujours un retour.

