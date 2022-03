Ubuntu Server : découvrez comment installer un serveur Apache pour héberger des sites Web

Chez Netcost-security.fr nous avons déjà plusieurs articles qui vous apprennent à transformer une machine Linux en serveur LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP). A la base, un LAMP est un ensemble de services sous Linux qui permettent de créer un vrai serveur Web (Apache2 – pour mettre en ligne des contenus comme des sites web, des plateformes comme WordPress, Joomla, des wikis, etc.) PHP et pour le service de base de données MySQL .

Aujourd’hui, nous allons commencer par apprendre à installer Apache.

Apache est l’un des serveurs Web les plus utilisés au monde. La flexibilité, la documentation et une immense communauté sont quelques-uns des atouts qui distinguent Apache de la concurrence. Apache Web Server a été créé en 1995 par Rob McCool, alors employé du NCSA (National Center for Supercomputing Applications). Ce serveur Web est distribué sur une variété impressionnante de plates-formes, de Windows, Linux, Novel, Mac, OS/2 BeOS, entre autres.

Comment installer et configurer Apache sur Ubuntu Server 21.10

L’installation d’Apache sur Ubuntu est relativement simple. Pour faire ça, suit les étapes suivantes.

Étape 1 – Mise à jour du système

Pour commencer, il est recommandé de mettre à jour le système à l’aide des commandes suivantes :

sudo apt update sudo apt upgrade

Étape 2 – Installer Apache et les utilitaires

Pour installer Apache et les utilitaires, utilisez simplement la commande suivante :

sudo apt install -y apache2 apache2-utils

Étape 3 – Démarrer le service Pour démarrer le service, utilisez simplement la commande :

Remarque : Comme pour les autres services, il est possible d’arrêter le service et de voir son état à l’aide des commandes suivantes :

systemctl stop apache2 systemctl status apache2

Le résultat doit ressembler à celui illustré dans l’image suivante :



Pour vérifier si tout fonctionne, entrez simplement l’adresse IP dans le navigateur et vérifiez si la page par défaut d’Apache apparaît.

Étape 4 – Configuration du pare-feu

Si le pare-feu Ubuntu Server est actif, vous devez ouvrir les communications vers le port logique 80. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :

Enfin, vous devez forcer le répertoire /var/www/html/ à avoir le propriétaire et le groupe www-data

sudo chown www-data:www-data /var/www/html/ -R

Lors du redémarrage du service, si vous rencontrez un problème de « nom de domaine complet » comme illustré dans l’image suivante,,,

doit effectuer les étapes suivantes :

sudo nano /etc/apache2/conf-available/servername.conf

et ajoutez la ligne suivante :

Enregistrez les paramètres et exécutez la commande suivante

sudo a2enconf servername.conf

Et l’installation d’Apache est terminée ! Dans un prochain tutoriel nous vous apprendrons comment installer PHP ainsi que le gestionnaire de base de données mySQL.