La laitue transgénique peut aider les astronautes ! Mais comment?

Astronautes et laitue transgénique… qu’ont-ils en commun ? Ces dernières années, on a beaucoup parlé des voyages dans l’espace et force est de constater qu’il s’agit d’un domaine en forte évolution. Des transports aux communications en passant par l’alimentation… tout a été amélioré par la communauté scientifique et aussi par la recherche d’entreprises privées.

Selon des informations récentes, la laitue transgénique pourrait aider les astronautes. Mais de quelle manière ?

Laitue transgénique qui pourrait aider à empêcher les astronautes de perdre de la masse osseuse

Des scientifiques ont produit en laboratoire une laitue transgénique qui pourrait aider à prévenir la perte osseuse dans l’espace ou dans des régions reculées de la Terre où les médicaments font défaut, a-t-elle été publiée aujourd’hui.

La laitue, dont les avantages et la comestibilité n’ont pas encore été testés dans un environnement de microgravité et dans des essais précliniques et cliniques, a été génétiquement modifiée pour exprimer une hormone humaine qui stimule la formation osseuse.

L’hormone en question est appelée « parathormone » et le gène qui la code a été introduit dans les cellules de laitue par la bactérie « Agrobacterium tumefaciens », une espèce utilisée en laboratoire pour transférer des gènes aux plantes. Selon les données d’une étude, en moyenne, chaque kilogramme de laitue contient entre 10 et 12 milligrammes de l’hormone.

Ainsi, selon les auteurs de l’étude, les astronautes auraient besoin de manger environ 380 grammes de laitue par jour pour obtenir une dose suffisante de l’hormone. On sait, par exemple, qu’en moyenne, plus de 1 % de la masse osseuse par mois dans l’espace.

Les astronautes restent sur la Station spatiale internationale jusqu’à six mois et font de l’exercice quotidiennement pour contrer les effets de la microgravité sur le corps.

L’équipe de chercheurs suggère que les astronautes pourraient emporter avec eux des graines de cette laitue transgénique et les faire pousser dans l’espace.