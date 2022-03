Téléphones Samsung avec la meilleure batterie : guide 2022

Oubliez le chargeur pendant des jours avec les téléphones Samsung les plus alimentés par batterie que vous pouvez acheter maintenant. Nous vous disons ce qu’ils sont.

L’une des notifications les plus gênantes du téléphone mobile est celle qui vous indique qu’il faut connecter le terminal au chargeur si vous ne voulez pas qu’il s’éteigne dans quelques minutes. Nous imaginons que, comme nous, vous n’aimez pas devoir dépendre du chargeur toutes les quelques heures.

Ce problème a une solution si votre prochain achat est un téléphone portable avec une grande autonomie qui vous permet de ne pas vous soucier de sa batterie pendant des jours.

Si vous ne savez pas quels mobiles ont cette fonctionnalité, dans ce guide, vous pourrez découvrir les mobiles Samsung avec le plus de batterie que vous pouvez acheter en ce moment.

Dans ce cas, deux exigences essentielles se rejoignent pour faire le bon choix : la confiance offerte par un constructeur historique comme Samsung et des terminaux dotés de batteries de 5 000 mAh ou plus.

Mobiles Samsung avec plus de batterie

Galaxie M51

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy M31s

SamsungGalaxy M31

Samsung Galaxy S20 Ultra

Galaxie A31

Galaxie M11

Téléphones portables avec plus de batterie : guide d’achat 2020

Galaxie M51

Il n’y a pas de concurrence dans la lutte pour le titre de mobile Samsung avec le plus de batterie, cette position est occupée sans aucun rival par le Samsung Galaxy M51. Et c’est qu’il dispose d’une batterie de 7 000 mAh, une capacité si grande que nous ne l’avions vue jusqu’à présent dans aucun autre terminal de la marque.

Comme vous pouvez l’imaginer, une batterie aussi grosse a besoin de l’aide d’une bonne charge rapide pour que l’utilisateur n’ait pas à passer des heures et des heures à attendre qu’elle se recharge complètement. C’est ce qui se passe dans ce Galaxy M51, dans lequel la batterie de 7 000 mAh est livrée avec une charge rapide de 25 W de puissance.

En plus de ces fonctionnalités intéressantes liées à l’autonomie, le Galaxy M51 dispose d’un écran Super AMOLED Plus Infinity-O de 6,7 pouces, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730, de 6 Go de RAM et de quatre caméras arrière avec un capteur de 64 MP à l’avant.

Si vous souhaitez oublier le chargeur pendant plusieurs jours d’utilisation, ce Galaxy M51 est l’option parfaite et peut être à vous pour environ 390 euros.

Samsung Galaxy A42 5G

Un autre mobile Samsung avec une bonne autonomie est le Samsung Galaxy A42 5G, que nous recommandons déjà comme l’un des meilleurs mobiles Samsung avec 5G. Dans ce cas, nous parlons à nouveau du Galaxy A42 5G pour une toute autre raison : sa batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Comme vous pouvez le voir, ce milieu de gamme de l’entreprise vous propose une section complète en termes d’autonomie, combinant une grande capacité mAh avec une charge rapide qui réduit le temps d’attente pendant la charge du terminal.

Dans la liste des spécifications du Galaxy A42 5G, nous trouvons également un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+, Snapdragon 690, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et quatre caméras à l’arrière avec un principal de 48 pouces capteur MP.

Encore une fois, un bon terminal Samsung dans lequel l’autonomie se démarque. Si vous souhaitez acheter le Galaxy A42 5G, vous pouvez le faire pour environ 330 euros.

Samsung Galaxy M31s

Dans le catalogue mobile de Samsung, on retrouve un autre modèle à l’autonomie impressionnante, le Galaxy M31s. Ce terminal est livré avec une batterie de pas plus et pas moins de 6 000 mAh, ainsi qu’une charge rapide et une charge inversée de 25 W.

Avec ces fonctionnalités, on s’attend à ce que le Galaxy M31s dure environ deux jours d’utilisation sans avoir à le connecter au chargeur.

D’autre part, le Samsung Galaxy M31s dispose d’un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,4 pouces, d’un processeur Exynos 9611, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, et de quatre caméras arrière avec un capteur principal de 64 MP.

Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy M31s et profiter de sa superbe batterie pour environ 300 euros.

Calibrez votre batterie Samsung pour résoudre les problèmes avec elle

SamsungGalaxy M31

Avant les Galaxy M31, nous avons rencontré le Samsung Galaxy M31, un mobile qui se distingue par sa batterie impressionnante de 6 000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Comme nous l’avons vu dans son analyse, les 6 000 mAh de la batterie du terminal sont plus que suffisants pour lui permettre de tenir environ deux jours d’utilisation, atteignant 9 ou 10 heures de temps d’écran en deux jours sans problème. Quant à la charge rapide, il faut mentionner que ces 15W de puissance permettent de recharger complètement la batterie en environ deux heures.

Laissant de côté l’autonomie, ce Galaxy M31 dispose également d’un écran AMOLED Infinity de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, d’un processeur Samsung Exynos 9611, de 6 Go de RAM et d’une caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 64 MP.

Si vous souhaitez ne plus vous soucier de recharger votre mobile pendant environ deux jours, vous savez déjà que vous pouvez faire confiance à ce Samsung Galaxy M31. Le smartphone a un prix de lancement de 279 euros, bien qu’il soit courant de le trouver réduit.

Samsung Galaxy S20 Ultra

L’un des meilleurs téléphones lancés par Samsung en 2020 était le Samsung Galaxy S20 Ultra, avec un tableau de spécifications si complet qu’il est difficile de mettre en évidence une section au-dessus d’une autre. Après analyse du terminal, nous précisons que le constructeur a clairement relevé le niveau en matière d’autonomie.

Plus précisément, ce Galaxy S20 Ultra dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 45 W, une charge sans fil et une charge sans fil inversée Wireless PowerShare. En gardant le taux de rafraîchissement à 120 Hz, le mobile endure la journée d’utilisation avec environ 6 heures de temps d’écran.

Comme point négatif de cet achat, il convient de mentionner que Samsung inclut un chargeur 25W dans la boîte, alors qu’il vend le chargeur 45W séparément pour un prix d’environ 50 euros.

En plus de sa batterie, ce Galaxy S20 Ultra peut également vous intéresser avec son écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,9 ​​pouces avec une résolution WQHD+, son processeur Samsung Exynos 990, ses 12 ou 16 Go de RAM et ses trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 108MP.

Si vous souhaitez acheter ce tout-puissant mobile Samsung, vous pouvez l’obtenir pour environ 1 359 euros comme prix de départ, bien qu’il soit facile de le trouver pour une valeur inférieure.

Galaxie A31

Dans la famille Galaxy A, on retrouve un autre des téléphones portables de la firme avec le plus de batterie du moment. Il s’agit du Samsung Galaxy A31, avec une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W, une configuration que nous avons déjà vue dans d’autres modèles recommandés des gammes précédentes.

Ce milieu de gamme Samsung dispose également d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, d’un processeur MediaTek Helio P65, de 4 ou 6 Go de RAM, de 64 Go ou 128 Go de stockage interne extensible avec une carte microSD et de quatre caméras arrière avec 48 Capteur principal MP.

Ce Samsung Galaxy A31 est sorti avec un prix de lancement de 299 euros, bien que sa valeur marchande soit régulièrement abaissée.

Galaxie M11

Si vous avez été attentif tout au long de l’article, vous aurez remarqué que les téléphones avec le plus de batterie cités jusqu’à présent appartiennent à une gamme particulière : Samsung Galaxy M. Ce n’est pas un hasard, puisque tous les téléphones de cette famille se distinguent pour avoir des Large batteries avec puissance pour plus d’une journée d’utilisation.

C’est aussi ce que l’on voit dans le mobile le plus abordable parmi les Galaxy M, le Samsung Galaxy M11. Bien que son prix soit inférieur à celui de ses frères, ce Galaxy M11 maintient le niveau en termes d’autonomie grâce à une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15W.

Ces fonctionnalités sont accompagnées d’un écran LCD de 6,4 pouces, d’un processeur Octa-core de 1,8 GHz, de 3 Go de RAM, de 32 Go de stockage interne et d’une triple caméra arrière avec un capteur principal de 13 MP.

Le Samsung Galaxy M11 est la meilleure option du catalogue de la marque sud-coréenne si vous recherchez un mobile pas cher avec une grosse batterie. Vous pouvez l’acheter pour une valeur initiale de 179 euros, même s’il vous sera facile de le trouver en solde.

Sujets connexes : Samsung

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.