Comment mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI

Mettez à jour votre mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI, il vous suffit de suivre quelques étapes simples.

Il est important de se tenir au courant des mises à jour de notre mobile, de cette façon nous pouvons profiter des dernières nouvelles, corriger les erreurs des versions précédentes ou même changer complètement l’esthétique de l’appareil. Si vous avez un mobile Xiaomi, la mise à jour vers la dernière version de MIUI est très simple, il vous suffit de suivre quelques étapes simples.

La couche de personnalisation de Xiaomi s’est beaucoup améliorée ces derniers temps et chaque nouvelle version est un pas en avant. MIUI 13 est la version la plus récente, basée sur Android 12 et avec toutes sortes de nouvelles fonctionnalités. S’il est disponible pour votre Xiaomi, il ne vous faudra que quelques instants pour passer au dernier logiciel.

Mettez à jour votre Xiaomi manuellement

Pour mettre à jour votre mobile manuellement, il vous suffit d’aller dans la section des paramètres et de suivre quelques étapes simples. En quelques minutes, votre Xiaomi profitera de la dernière version de MIUI.

Allez dans les paramètres

Accédez à la section « À propos du téléphone »

Accédez à la section « Version MIUI » en cliquant sur l’icône MIUI

Télécharger la mise à jour (si disponible)

Une fois ces étapes terminées et le téléchargement terminé, l’option de redémarrage de l’appareil apparaîtra. Ce sera la dernière étape et lorsque votre appareil se rallumera, il aura déjà la nouvelle version du logiciel.

Mettez à jour votre Xiaomi avant tout le monde

Vous ne le savez peut-être pas, mais votre mobile Xiaomi dispose d’une option qui vous permettra de télécharger les mises à jour avant tout le monde. De cette façon, vous pouvez profiter de toutes les nouveautés dès qu’elles sont disponibles, sans attendre. Pour recevoir des mises à jour rapidement et automatiquement, vous devez suivre ces étapes :

Accéder aux paramètres de votre téléphone

Cliquez sur l’option « À propos du téléphone »

Entrez dans la section « Version MIUI » en cliquant sur l’icône

Déjà à l’intérieur, cliquez sur les trois points situés dans la partie supérieure droite de l’écran et sélectionnez « Mettre à jour les paramètres »

Activez la fonctionnalité « Obtenir les mises à jour plus tôt »

