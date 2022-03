Les meilleurs téléphones OnePlus 5G que vous pouvez acheter : guide mis à jour 2022

OnePlus dispose d’un catalogue complet de téléphones mobiles avec 5G. Nous vous recommandons les meilleurs afin que vous puissiez profiter de la vitesse de connexion maximale.

Ce n’est pas la première fois que nous entrons dans le catalogue OnePlus pour recommander ses mobiles. Par exemple, nous vous avions déjà parlé des modèles OnePlus avec plus de batterie. Cependant, nous ne nous étions jamais concentrés sur les mobiles 5G de la firme, donc ce guide d’achat se concentrera sur ce même sujet.

Il est compatible pour profiter de la qualité de OnePlus et, en même temps, profiter de la vitesse maximale des réseaux 5G. Pour vous le prouver, nous avons sélectionné ci-dessous les meilleurs téléphones OnePlus 5G. Pour que le guide soit varié, nous avons choisi des modèles aussi bien haut de gamme que milieu de gamme de l’entreprise. Selon vos besoins, vous pouvez choisir l’un ou l’autre modèle, tous sont un bon achat.

Top des meilleurs mobiles OnePlus 5G

Après vous avoir parlé des meilleurs téléphones 5G que vous pourrez acheter en 2022, on se concentre sur OnePlus pour découvrir quels modèles la firme chinoise propose avec cette fonctionnalité. Nous nous attendons à de grands terminaux, car la vérité est que le fabricant fait toujours un excellent travail lors de la création de ses smartphones.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, dans notre sélection, il existe des modèles de différentes gammes. Par conséquent, vous pouvez trouver des options proches de 1 000 euros et d’autres à moins de 400 euros. Selon votre budget et vos besoins, vous pouvez choisir votre prochain mobile. Voyons s’ils vous permettent d’utiliser la 5G dans les emplacements SIM et d’autres fonctionnalités importantes.

OnePlus 10 Pro 5G

Le OnePlus 10 Pro 5G est le mobile qui mène le catalogue OnePlus en 2022. Il n’est pas surprenant qu’il dispose d’une connectivité 5G, c’est ce que l’on pouvait attendre d’un terminal aussi avancé que celui-ci. De plus, il est également prévu qu’il permettra l’utilisation des réseaux 5G sur les deux cartes SIM et qu’il se passera d’un emplacement pour carte microSD.

Dans nos premières impressions du OnePlus 10 Pro, nous vous disons qu’il a un dos avec une finition en céramique qui donne plus d’importance au module de caméra. De haute qualité est son écran Fluid AMOLED LTPO 2.0 de 6,7 pouces, sa résolution Quad HD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a beaucoup de puissance, puisque son processeur est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Son système de caméra se compose de quatre caméras, trois à l’arrière et une à l’avant. Au dos, on retrouve un objectif principal de 48 MP, un ultra grand angle de 50 MP et un téléobjectif de 8 MP, tandis que l’objectif avant est de 32 MP. D’autre part, il monte une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide brutale de 80 W et une charge sans fil de 50 W.

Le OnePlus 10 Pro sera mis en vente fin mars en Europe, bien qu’il puisse déjà être acheté dans certains magasins comme AliExpress pour moins de 1 000 euros dans la version 8 Go + 128 Go.

OnePlus 9 Pro 5G

Parmi les meilleurs mobiles OnePlus 5G se trouve sans aucun doute le OnePlus 9 Pro.En plus d’être un terminal au beau design, ce modèle dispose de deux emplacements pour carte nano-SIM dans lesquels la connectivité 5G peut être utilisée. À ce stade, il n’est pas surprenant de découvrir qu’il n’intègre pas d’emplacement pour carte microSD.

Le OnePlus 9 Pro est un mobile avec un écran spectaculaire, l’un des meilleurs du marché. Il s’agit d’un panneau AMOLED LTPO de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et une résolution Quad HD+ qui vous permettra de profiter de tout type de contenu avec la plus haute qualité. Bien sûr, vous pouvez profiter pleinement des jeux les plus avancés.

Le OnePlus 9 Pro est toujours un excellent achat en 2022.

Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 888 5G, vous pouvez donc effectuer n’importe quelle tâche avec votre mobile. À cela, nous ajoutons une section photographique complète qui prend de très bonnes photos et une batterie de 4 500 mAh qui résiste parfaitement toute la journée. De plus, en moins d’une demi-heure, il est complètement chargé grâce à la charge rapide de 65 W, avec chargeur inclus.

Le OnePlus 9 Pro a un prix de vente conseillé de 909 euros en version 8 Go + 128 Go, tandis que la version 12 Go + 256 Go monte à 999 euros. Comme cela fait un moment depuis son lancement, ces prix baissent considérablement dans des magasins comme Amazon et le site Web OnePlus.

OnePlus Nord 2

Si vous cherchez quelque chose de moins cher, le OnePlus Nord 2 5G est l’un des points forts de tout le milieu de gamme. Sous le design OnePlus habituel, un mobile très complet se cache. Dans ce cas, dans les deux emplacements SIM, nous devons combiner une carte avec 5G avec une autre avec 4G.

Comme nous l’avons vu dans le test du OnePlus Nord 2, le smartphone dispose d’un écran de bonne qualité. Il s’agit d’un panneau Fluid AMOLED de 6,43 pouces, avec une résolution Full HD+ et 90 Hz. Son processeur est le MediaTek Dimensity 1200, qui surprend par les performances élevées qu’il offre, proches du haut de gamme de la firme.

Si nous regardons son dos, nous trouvons trois caméras : 50 MP principal, 8 MP ultra grand angle et 2 MP macro. Quant à l’autonomie, la batterie de 4 500 mAh ne souffre pas pour tenir un jour et demi. Ce OnePlus Nord 2 ne se coupe pas et est également compatible avec la charge rapide 65W, donc en une demi-heure il sera complètement chargé.

Le prix de vente conseillé de la version 8 Go + 128 Go est de 399 euros, tandis que la version 12 Go + 256 Go est 100 euros plus chère. Actuellement, il est possible d’acheter les deux versions avec des remises importantes. Le OnePlus Nord 2 est en vente sur la boutique OnePlus, Amazon et PcComponentes.

OnePlus NordCE 2 5G

Pour moins de 400 euros, vous pouvez acheter le OnePlus Nord 2 CE 5G, un milieu de gamme qui, contrairement aux modèles précédents, dispose de trois emplacements pour cartes : deux pour SIM et un pour microSD. Son processeur est le MediaTek Dimensity 900, avec un modem 5G intégré pour vous connecter aux réseaux 5G.

L’un des aspects que nous avons le plus mis en évidence lors de l’examen du OnePlus Nord CE 2 5G était sa bonne qualité de construction. Nous sommes face à un beau mobile qui offre une sensation confortable et robuste lorsque nous l’avons en main. On aime aussi les bonnes performances de son écran Full HD+ Fluid AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, chose qui nous surprend puisqu’il s’agit d’un mobile OnePlus.

Il y a trois caméras à l’arrière (principale 64 MP, ultra grand angle 8 MP et macro 2 MP), tandis que la seule caméra frontale est de 16 MP. Ce Nord CE 2 partage une batterie avec le Nord 2 : 4 500 mAh de capacité et 65 W de charge rapide, ce qui se traduit par une autonomie d’une journée et demie, et un processus de charge de moins de 40 minutes.

Le OnePlus Nord CE 2 5G est disponible dans une configuration unique de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec un prix public conseillé de 359 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et la boutique OnePlus.

OnePlus 8T 5G

Le OnePlus 8T est un mobile haut de gamme de 2020, mais cela reste un achat intelligent si vous recherchez de grandes performances sans payer les prix élevés de ce segment. En ayant le Qualcomm Snapdragon 865 comme processeur, ce smartphone peut se connecter aux réseaux 5G pour naviguer à vitesse maximale.

L’un de ses grands atouts est l’écran Full HD+ Fluid AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui offre d’excellentes performances. La même chose peut être dite du processeur qui lui donne vie, qui peut gérer n’importe quelle tâche que vous souhaitez effectuer.

Ses quatre caméras arrière sont dirigées par un capteur de 48 MP, tandis que la caméra avant est de 16 MP. En revanche, la journée d’autonomie est assurée avec sa batterie de 4 500 mAh. Bien qu’il s’agisse d’un modèle 2020, il prend en charge une charge rapide de 65 W.

Le OnePlus 8T a été mis en vente pour 599 euros dans la version 8 Go + 128 Go, avec une autre version plus avancée de 12 Go + 256 Go pour 699 euros. Après plus d’un an sur le marché, vous pouvez l’acheter pour beaucoup moins cher sur Amazon, la boutique OnePlus, PcComponentes et El Corte Inglés.

Quel est le meilleur mobile OnePlus avec 5G ?

Le meilleur mobile OnePlus 5G est le OnePlus 10 Pro, dirigé par le spectaculaire processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Avec lui, vous pouvez vous connecter aux réseaux 5G, en plus de profiter de l’un des meilleurs écrans du marché, d’un système photographique complet et d’un bonne autonomie.

