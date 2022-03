Comment planifier des e-mails dans Outlook : faites-le étape par étape

Outlook vous permet de programmer vos e-mails et de les envoyer quand vous le souhaitez.

Le courrier électronique est l’un des outils les plus utiles dont nous disposons. L’un des clients les plus utilisés est peut-être Outlook, qui prend en charge Hotmail. Nous voulons vous montrer comment planifier l’envoi d’e-mails à l’heure qui vous convient le mieux. Il est très important de prendre soin de ce type d’aspect, car nous donnerons une image beaucoup plus professionnelle et nous pourrons également respecter les moments de déconnexion numérique de nos employés, au cas où vous en auriez.

LinkedIn Premium : est-ce que ça vaut le coup ? LinkedIn Premium : est-ce que ça vaut le coup ?

Pourquoi planifier vos e-mails

La planification des e-mails est beaucoup plus utile que vous ne le pensez. Les clients de messagerie qui n’offrent pas cette possibilité sont clairement désavantagés par rapport à Outlook. Il y a des moments, surtout en fin de journée, où nous envoyons un e-mail à quelqu’un en espérant qu’il le lira le lendemain.

Notre salutation, un « bonjour », restera quelque peu anachronique si, comme d’habitude, le destinataire le lit immédiatement. Il y a des années, il n’y avait pas de problème, mais maintenant nous avons tous un e-mail sur notre mobile. Ce n’est pas quelque chose qui n’est pas très important non plus, mais cela provoque un sentiment un peu étrange chez ceux qui le reçoivent à des heures indues.

De cette façon, vous pouvez avoir écrit l’e-mail à 8 heures du soir et le programmer pour que le client le reçoive à 9 heures du matin. Quelque chose qui vous donnera un avantage, puisque vous pouvez donner le sentiment d’être opérationnel lorsque, pour une raison quelconque, vous avez peut-être pris ce jour de congé.

Si vous contrôlez également généralement les horaires des destinataires de ces e-mails, vous saurez quel est le meilleur moment pour les envoyer. De cette façon, vous vous assurez qu’il se trouve devant l’ordinateur lorsque vous souhaitez qu’il soit reçu.

Ainsi, vous pouvez programmer l’envoi d’e-mails dans Outlook

L’exécution de cette tâche est très simple. Si vous avez déjà envoyé des e-mails depuis Outlook, vous pouvez supposer que vous saurez comment le programmer. Dans tous les cas, voici les étapes que vous devez suivre pour programmer l’envoi d’e-mails depuis ce gestionnaire.

Perspectives ouvertes

Accédez au site Web Outlook ou connectez-vous via l’application et connectez-vous avec vos informations d’identification. Il est fortement recommandé de changer de mot de passe tous les trois mois, car le nombre d’attaques par des cybercriminels est toujours une constante. Être à court d’e-mails si vous en dépendez pour le travail est un sérieux inconvénient. La dernière forme d’attaque se cache derrière les vidéos YouTube. Ne lâchez jamais votre garde.

Créer l’e-mail

Jusqu’à présent, rien de différent, c’est-à-dire créer un nouvel e-mail dans Nouveau message, mettre l’adresse du destinataire, remplir le sujet et compléter le corps du message. Ajoutez une pièce jointe si nécessaire et nous passons à l’étape suivante, le calendrier de livraison. La taille limite d’un fichier dans Outlook est de 20 Mo. Pour les fichiers plus lourds, la recommandation est d’utiliser un service externe tel que WeTransfer ou d’autres possibilités que vous avez pour votre appareil Android.

planifier l’expédition

Si vous allez sur le bouton Soumettre, vous verrez qu’il y a une petite liste déroulante. Taper dessus vous donne la possibilité d’envoyer plus tard, et c’est ce que nous voulons faire. Le gestionnaire lui-même a deux options prédéfinies en fonction de l’heure à laquelle vous avez créé l’e-mail. L’un d’eux peut être bon pour vous.

Mais la meilleure chose est que vous pouvez choisir un horaire totalement personnalisé. Vous choisissez le jour et l’heure qui vous conviennent le mieux, et lorsque vous appuyez sur le bouton Envoyer, le message reste dans la boîte d’envoi et ne sortira qu’à l’heure que vous avez indiquée. Simple, vous ne trouvez pas ?

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un processus très simple qui ne présente aucun type de complication. Vous ne saviez probablement pas qu’Outlook permet la planification lors de l’envoi d’un e-mail. De plus, certains clients de messagerie permettent également cette programmation, l’un d’eux est Spark, qui est très bien noté et gratuit. Nous vous laissons les boutons de téléchargement pour Android et iOS.

Comment configurer des messages automatiques sur WhatsApp Business

Par conséquent, si vous souhaitez donner une image professionnelle, n’hésitez pas à utiliser la programmation de messagerie. Utilisez-le également si vous êtes un employeur et que vous souhaitez que vos employés reçoivent vos e-mails au bon moment. Vous respectez ainsi la déconnexion numérique et le droit au repos. Moins est toujours plus.

Sujets apparentés : Pro