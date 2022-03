Comment télécharger des vidéos de YouTube et d’autres plateformes aux formats MP4, MP3 et autres

Combien de fois rencontrons-nous le besoin de télécharger des vidéos de YouTube ou d’autres plateformes aux formats MP4 ou MP3 ? Il existe plusieurs possibilités, certaines plus complètes que d’autres et c’est à nous de tester celles que nous considérons comme les meilleures façons de le faire.

Par conséquent, cette analyse vise à montrer pourquoi choisir ce logiciel plutôt qu’un autre et pour cela nous commençons par des descriptions simples telles que le fait que YT Saver simplifie le téléchargement de contenu vidéo via une plate-forme centralisée dédiée à un large éventail de sites de médias en streaming, ainsi qu’un convertisseur et un navigateur.

Pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler avant 2022, qu’est-ce que YT Saver ?

Pour commencer, il est essentiel de définir YT Saver comme un logiciel complet de conversion de plateforme vidéo et audio en ligne, compatible avec la plupart des sites vidéo.

Ainsi, parmi toutes les plateformes, nous pouvons inclure :

viméo,

DailyMotion,

Instagram,

TikTok,

Facebook,

Youtube,

Niconique,

Tic,

Bilibili.

De plus, du haut de sa plénitude, il permet également :

télécharger des livres audio,

télécharger et convertir des effets sonores,

télécharger de la musique de fond et des chansons gratuites

Tous ces téléchargements peuvent être effectués à partir de centaines de sites de partage de musique, où l’on peut compter des plateformes célèbres telles que :

VÉVO,

FreeSound,

MixCloud,

Spotify,

SoundCloud,

Entre autres

Télécharger des vidéos : formats pris en charge par YT Saver

En fait, YT Saver prend entièrement en charge le téléchargement et la conversion de différentes vidéos au format HD ou SD, 8K, 4K et 2K en MP3, MP4 et autres formats populaires.

D’autre part, au grand avantage de l’utilisateur, YT Saver offrira la possibilité de télécharger des listes de lecture complètes de YouTube directement sur notre PC.

Navigateur YT Saver dédié

Enfin, nous soulignons son navigateur Internet intégré, qui est capable de simplifier le processus de navigation sur les sites Web spécialisés dans les vidéos et la musique.

Ainsi, ce navigateur met sur la table la possibilité de télécharger des films directement depuis le site web prévu.

Oh, et n’oublions pas : dans le cas de YouTube, il existe une fonctionnalité appelée Youtube Cutter qui vous permet d’éditer et de couper des clips vidéo téléchargés à partir de cette plate-forme.

Principales caractéristiques et avantages de YT Saver pour 2022

Principalement, et comme mentionné, ce logiciel est quelque chose que nous considérons comme Premium. Parce que? Parce qu’il n’est pas facile de trouver une application aussi complète, fonctionnelle et intuitive sur le marché.

Surtout, et malgré les dizaines d’options qui existent, l’éventail du nombre de plateformes supportées est l’un de ses grands atouts. Cependant, ci-dessous, nous laissons les fonctionnalités les plus importantes:

Possibilité de protéger la confidentialité des vidéos téléchargées

En d’autres termes, afin de protéger nos fichiers vidéo et musicaux des regards indiscrets et de la visualisation non autorisée par des tiers, YT Saver inclut ce qu’il appelle le mode privé dans lequel il stocke les fichiers téléchargés dans un dossier protégé par mot.-pass.

Télécharger des vidéos à des vitesses supérieures à la moyenne

Dans le même temps, alors que le logiciel fait preuve de robustesse dans ses fonctionnalités, il est également vrai que YT Saver Video Downloader offre une augmentation de 10X de la vitesse de téléchargement vidéo. On évitera de dire que la conversion est aussi assez rapide, mais dans ce cas tout peut dépendre de votre machine.

Téléchargements illimités avec YT Saver

D’autre part, YT Saver PRO donne à ses utilisateurs la possibilité de télécharger un nombre infini de vidéos et de listes de lecture à partir de sites de streaming ainsi que de les regarder hors ligne. Le ciel est la limite, ou alors votre capacité de disque…

Autres fonctionnalités importantes à souligner dans YT Saver :

Téléchargez des vidéos, de l’audio et des listes de lecture à partir de plus de 10 000 sites Web sans aucune perte de qualité,

Téléchargez des listes de lecture, des chaînes et plusieurs vidéos YouTube en un seul clic,

Téléchargez de la musique, des listes de lecture, des artistes, des albums de Spotify et d’autres sites de musique populaires, jusqu’à 320 kbps,

Télécharger les sous-titres YouTube en tant que SRT,

Téléchargez des vidéos privées de Facebook, Instagram, Vimeo et plus encore,

Téléchargez des vidéos Tiktok par nom d’utilisateur et hashtag sans filigrane

Convertir YouTube en ACC

Fait important, toujours en termes de fonctionnalités, ce logiciel peut convertir directement YouTube au format ACC. Il existe même un guide du programmeur de logiciel qui vous explique comment procéder.

Comment télécharger et installer YT Saver Video Downloader en 2022

Au préalable, il est très simple de pouvoir télécharger YT Saver Video Downloader. En seulement 3 étapes, nous sommes prêts à passer à l’action. Voyons voir:

Étape 1 – Téléchargez YT Saver

À partir de maintenant, il est important de savoir que YT Saver Video Downloader est disponible pour Windows et Mac.

Donc, pour commencer, allez simplement sur le site Web du logiciel et téléchargez-le.

Étape 2 – Installer YT Saver

Maintenant, après avoir téléchargé le logiciel, lancez simplement l’exécutable, choisissez votre préférence de langue et cliquez sur le bouton OK.

Entre la clause de non-responsabilité et l’emplacement d’installation du logiciel, y compris la création d’un raccourci sur le Bureau, l’installation s’effectue automatiquement.

Peu de temps après, lorsque le processus est terminé, nous sommes redirigés vers la fenêtre principale de YT Saver Video Downloader.

Étape 3 – Enregistrez le logiciel

Tout d’abord, il convient de savoir que l’édition gratuite de YT Saver Video Downloader, bien qu’elle fonctionne à 100 %, ne permet qu’un nombre limité de téléchargements de contenu.

Ainsi, pour utiliser toutes les fonctionnalités de ce programme, il est nécessaire de l’activer. Si vous avez un code d’activation, cliquez simplement sur S’inscrire en haut de la page pour accéder à l’écran d’inscription.

plans d’enregistrement

En effet, plusieurs forfaits sont disponibles, parmi lesquels nous pouvons choisir celui qui convient le mieux à nos besoins. Visitez simplement ce lien.

Comment télécharger une vidéo depuis Youtube, Facebook ou une autre plateforme ?

En fait, il existe un très petit ensemble d’étapes qui permettent l’action de télécharger des vidéos à partir d’une plateforme en ligne. Dans ce cas, en particulier, nous vous montrons comment le faire depuis YouTube :

Copier l’URL de la vidéo YouTube

Pour télécharger des vidéos à partir de YouTube ou d’autres sites Web, il vous suffit de visiter le site Web et de rechercher la vidéo souhaitée. Ensuite, copiez simplement le lien vidéo à partir de la barre d’adresse.

Formatage de la vidéo de sortie

Avant de commencer la procédure de téléchargement, vous pouvez choisir le format de sortie et la résolution/qualité vidéo/audio.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur « Paramètres » dans le coin supérieur droit de l’interface.

Ensuite, dans l’onglet « Télécharger » de la fenêtre Préférences, nous pouvons choisir le type de fichiers vidéo ou audio et ajuster la qualité souhaitée.

De plus, l’emplacement des fichiers peut également être défini selon les préférences de l’utilisateur.

Si MP4 est le format vidéo par défaut, nous pouvons en opter pour d’autres.

Collez le lien de la vidéo que nous avons copié dans le champ suivant

Sagement, le programmeur nous facilite la vie en mettant un bouton qui dit COLLER URL, en traduction directe, Coller l’URL (lien) – directement – et automatiquement la vidéo sera téléchargée.

Télécharger la vidéo de YouTube

Une fois notre téléchargement vidéo terminé, le fichier sera stocké sur notre PC. Pour accéder à toutes les vidéos téléchargées, il suffit de cliquer, à droite de la fenêtre, sur l’option

Cette fois, nous recommandons plusieurs liens du site Web du programmeur, parmi lesquels nous pouvons analyser :

Ou, si vous préférez, il y a un guide complet YT Saver qui est une lecture presque obligatoire, ici.

Formats d’entrée pris en charge

Vidéo:

MP4, M4V, 3GP, MPEG, DAT, AVI, ASF, WMV, VOB, MKV, FLV, 3GS, 3G2, F4V, WEBM, TS, RMVB, MOV

L’audio:

AAC, AC3, FLAC, M4A, WAV, WMA, AMR, MKA, MP2, AIF, AU, AIFF, CAF, OGG, RAM, RA, M4B, M4R, APE, OPUS, WEBM

Formats de sortie pris en charge

Vidéo:

MP4, MOV, WMV, AVI, FLV, MKV, HEVC MP4, HEVC MKV, 3GP, iPhone/iPod, iPad, téléphone Android, tablettes Android

L’audio:

M4A, MKA, WAV, AAC, AAC, FLAC, AIFF, OGG

Conclusion sur YT Saver en 2022

Tout d’abord, le grand point fort de YT Saver réside dans le fait qu’il est livré avec une version gratuite, bien que limitée mais fonctionnelle et une fonction commerciale très complète et il semble mériter chaque centime dépensé pour le logiciel, après tout, les bonnes choses dans la vie coûte de l’argent, n’est-ce pas?

Toutes ses fonctionnalités de conversion, son format, son support d’entrée et de sortie vidéo et audio font du logiciel l’une des applications les plus importantes du secteur et ses capacités ne peuvent être sous-estimées.

Enfin, avec une interface simple mais puissante, nous trouvons devant nous un logiciel conçu pour tous les types d’utilisateurs qui mérite, à tout le moins, son téléchargement et son test. Ensuite, eh bien, il ne me reste plus qu’à choisir d’opter ou non pour un plan d’abonnement

NOTES IMPORTANTES

La question se pose et elle est importante : est-il illégal de télécharger des vidéos de sites de streaming sur notre appareil ?

Le téléchargement de vidéos sur un appareil est généralement illégal, surtout si le matériel est protégé par le droit d’auteur et que vous n’avez pas obtenu l’autorisation d’utiliser le contenu téléchargé à des fins commerciales. Cependant, et surtout, nous sommes autorisés à télécharger des vidéos sur nos appareils tant que cela est fait pour un usage personnel.

Peut-on considérer ce logiciel comme sûr ?

Il n’y a aucune contrainte, à notre connaissance ou expérience, qui mette cette application en alerte. Le programme se limite à remplir ce qu’il annonce.