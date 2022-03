Les 7 meilleurs mobiles Samsung compatibles 5G : guide d’achat

Vous souhaitez un mobile Samsung compatible avec la 5G ? Dans ce guide, nous recommandons les meilleurs modèles de l’entreprise avec cette connectivité.

La vente de mobiles 5G continue de croître mois après mois, démontrant ainsi la croissance de l’intérêt des utilisateurs pour les téléphones dotés de cette connectivité. L’un des fabricants qui progresse le plus sur ce marché est Samsung, signe qu’il fait quelque chose de bien. Pour cette raison, dans ce guide, nous nous plongeons dans son catalogue pour sélectionner les meilleurs mobiles Samsung avec 5G.

On peut trouver des smartphones avec ce type de connectivité dans différents segments de prix, des téléphones à plus de 1 000 euros à d’autres dépassant à peine les 200 euros. Selon votre budget et les fonctionnalités que vous recherchez dans votre prochain téléphone, vous pouvez choisir l’un ou l’autre. Voyons quels modèles font partie de notre sélection.

Les meilleurs téléphones Samsung avec 5G

Le nombre de mobiles 5G disponibles dans le catalogue Samsung a considérablement augmenté ces dernières années. En fait, on peut désormais trouver des options dans les différentes gammes, afin que les utilisateurs puissent accéder à cette connectivité quel que soit leur budget autant qu’avant.

Ce sont les meilleurs modèles Samsung avec 5G et leurs principales caractéristiques.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Le roi du catalogue actuel de Samsung est le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, qui offre des performances spectaculaires dans chacune de ses sections. Son processeur est le Samsung Exynos 2200, qui intègre un modem 5G pour pouvoir se connecter à ces réseaux. De plus, il s’agit d’un mobile Dual SIM, on peut donc s’attendre à ce que les deux cartes puissent se connecter en 5G simultanément.

Comme nous vous le disions dans l’analyse du Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, il équipe également le meilleur écran que nous ayons vu à ce jour sur un mobile Android. Il s’agit d’un panneau Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, d’une résolution Quad HD+ et d’un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. De plus, il intègre également le lecteur d’empreintes digitales.

Le terminal bénéficie également d’un système de caméra polyvalent, dirigé par un objectif de 108 MP à l’arrière et un objectif de 40 MP à l’avant. Vous pouvez l’utiliser pendant une journée sans problème avec une charge complète grâce à la batterie de 5 000 mAh, avec une charge rapide de 45 W et une charge sans fil de 15 W.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 8 Go + 128 Go est au prix de 1 259 euros, bien que vous puissiez également l’acheter dans une autre version de 12 Go + 256 Go (1 359 euros) ou 12 Go + 512 Go (1 459 euros). Il est en vente dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés et le magasin Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est un autre des meilleurs téléphones Samsung 5G que vous puissiez acheter en 2022. Il monte un processeur Qualcomm Snapdragon 888 qui, en plus de gaspiller de l’énergie, dispose d’un modem 5G intégré pour se connecter à ces réseaux. De plus, il dispose de deux emplacements pour carte SIM.

Quant à l’écran, il est équipé d’un panneau AMOLED de 6,4 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il n’est pas surprenant qu’étant un téléphone Samsung, il s’agisse d’un écran d’excellente qualité. Pour les photos et les vidéos, le Galaxy S21 FE 5G dispose de trois caméras arrière : 12 MP principale, 12 MP ultra grand angle et 8 MP téléobjectif.

Il est surprenant pour de bon que la batterie de 4 500 mAh puisse fournir jusqu’à deux jours d’autonomie sans trop de complications. De plus, il est compatible avec une charge rapide de 25 W, bien que le chargeur ne soit pas inclus.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est au prix de 759 euros dans la version 6 Go + 128 Go, tandis que la version 8 Go + 256 Go monte à 829 euros. Il est en vente dans des magasins tels que El Corte Inglés, PcComponentes, Amazon et le site Web de Samsung.

Samsung Galaxy A52s 5G

Si vous recherchez une option moins chère, le Samsung Galaxy A52s 5G est une alternative intéressante. Nous parlons d’un beau téléphone, avec un dos mat que vous pouvez choisir parmi différentes couleurs. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 778G, compatible avec les réseaux 5G. Étant un téléphone récent, il est également Dual SIM.

L’écran qui est monté à l’avant est de technologie AMOLED, il mesure 6,5 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour en revenir à son processeur, il a le pouvoir d’effectuer n’importe quelle tâche, il offre de bonnes performances. De plus, sa caméra arrière quadruple est dirigée par un objectif de 64 MP qui prend de bonnes photos.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est un mobile milieu de gamme doté d’une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25W, il ne souffrira pas pour atteindre la journée d’autonomie. La version 6 Go + 128 Go a un prix de vente conseillé de 449 euros, mais il avoisine déjà les 300 euros dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et le site de Samsung.

Samsung Galaxy M52 5G

Pour bien moins de 300 euros vous pouvez vous procurer le Samsung Galaxy M52 5G, un mobile milieu de gamme très complet. En plus de son écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, on apprécie le fait que ce smartphone soit compatible avec les réseaux 5G.

Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 778G, il le partage avec le Galaxy A52s 5G. Vous pouvez donc vous attendre à un comportement similaire, avec le pouvoir de déplacer n’importe quelle application sans broncher. Il est disponible dans une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec la possibilité de l’étendre avec une carte microSD.

Pour prendre des photos et des vidéos, il dispose d’une triple caméra arrière avec un objectif principal de 64 MP et une caméra frontale de 32 MP. Avec ce système, vous pouvez même enregistrer des vidéos en 4K. L’autonomie n’est pas mal non plus, elle dépasse la journée d’utilisation avec une batterie de 5 000 mAh.

Le Samsung Galaxy M52 5G est parti sur le marché à 449 euros, mais son prix a chuté ces derniers mois. En fait, sur Amazon, on peut généralement le trouver pour environ 260 euros. Vous pouvez également l’acheter chez PcComponentes et dans la boutique Samsung.

Samsung Galaxy ZFlip 3 5G

Si vous cherchez quelque chose d’innovant qui est loin des designs habituels du marché, faites attention à ce Samsung Galaxy Z Flip 3. Oui, le beau mobile pliable de Samsung est également compatible avec les réseaux 5G, puisque son processeur est le Qualcomm Snapdragon 888 5G . Qu’est ce que ça signifie? Qui sera également en mesure d’effectuer toutes les tâches dont vous avez besoin.

Innovant est également le fait qu’il est équipé de deux écrans : un écran pliable de 6,7 pouces, Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un écran externe de 1,9 pouces. D’autre part, avec le Galaxy Z Flip 3, vous pouvez également prendre de bonnes photos, pour cela, il dispose de deux caméras arrière de 12 MP et d’une caméra frontale de 10 MP.

La batterie du terminal est de 3 300 mAh avec une charge rapide de 15 W, une charge sans fil et une charge sans fil inversée. Samsung sacrifie une bonne autonomie au design, car, comme on l’a vu dans l’analyse du Galaxy Z Flip 3, il n’atteint pas le jour de l’utilisation.

La dernière génération de mobile pliable de la firme a été mise en vente pour 1 059 euros dans la version 8 Go + 128 Go, même si son prix a considérablement baissé, même en dessous de 700 euros. Il est en vente sur Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés et la boutique Samsung.

Samsung Galaxy A32 5G

Dans la gamme bon marché de Samsung se trouve le Samsung Galaxy A32 5G, une option appropriée si votre budget avoisine les 250 euros. Il fait partie des smartphones avec lesquels la firme souhaite démocratiser cette connectivité. Pour ce faire, il dispose d’un processeur MediaTek Dimensity 720, avec un modem 5G.

Sur sa face avant, il monte un écran TFT de 6,5 pouces avec une résolution HD, une configuration de base pour voir correctement le contenu. Le processeur susmentionné est en charge de la puissance, qui peut sans problème effectuer les tâches les plus courantes. En ce qui concerne la photographie, vous pouvez utiliser quatre caméras arrière (principale de 48 MP) et une caméra frontale (13 MP).

L’un des fleurons de ce Samsung Galaxy A32 5G est sa batterie de 5 000 mAh, qui passera aisément la journée d’autonomie. Ce modèle a un prix de vente conseillé de 299 euros dans la version 4 Go + 128 Go, bien que vous puissiez déjà l’acheter pour environ 250 euros sur Amazon, PcComponentes et la boutique en ligne Samsung.

SamsungGalaxy A22 5G

Encore moins cher est le Samsung Galaxy A22 5G, parfait pour vous si vous ne voulez dépenser qu’environ 200 euros à l’achat. Le cerveau de ce terminal est le MediaTek Dimensity 700, un processeur qui se comporte très bien et qui est également compatible avec les réseaux 5G.

Pour ce prix, vous pouvez également profiter d’un écran TFT de 6,6 pouces, d’une résolution HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, pour que tout se déroule de manière plus fluide. Avec le Samsung Galaxy A22 5G, vous pouvez également capturer des images de bonne qualité, notamment grâce à son capteur principal de 48 MP.

La batterie est de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W, vous pouvez l’utiliser pendant plus d’une journée sans avoir besoin du chargeur. Le Samsung Galaxy A22 5G a un prix d’origine de 229 euros dans la version 4 Go + 64 Go, tandis que la version 4 Go + 128 Go monte à 249 euros. Cependant, il n’est pas difficile de le trouver pour moins cher dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et, bien sûr, le site Web de Samsung.

Quel est le meilleur mobile Samsung avec 5G ?

Le meilleur mobile Samsung avec 5G est le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, une vraie bête qui vous offrira les meilleures performances Android dans chacune des sections. Le processeur Samsung Exynos 2200, l’écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’appareil photo principal de 108 MP et la batterie de 5 000 mAh ne sont que quelques-uns des joyaux qui brillent le plus sur sa fiche technique.

