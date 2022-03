Xiaomi 12 et 12 Pro : comment suivre sa présentation globale en direct

Aujourd’hui, c’est l’événement mondial de présentation des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro : vous pouvez donc en faire l’expérience en direct.

Cela a pris du temps depuis sa présentation en Chine, mais le jour est enfin venu : les Xiaomi 12 et 12 Pro sont sur le point de s’internationaliser. La marque pékinoise présentera aujourd’hui au monde la version mondiale de ses nouveaux téléphones vedettes, qui cette fois arrivera officiellement en Espagne.

Mais la « Série Xiaomi 12 », comme la marque elle-même se réfère à sa nouvelle famille de produits phares, ne vient pas seule. La marque a confirmé que d’autres surprises seront annoncées lors de l’événement, dont la nouvelle montre Xiaomi Watch S1 dans sa version internationale.

Comment voir la présentation du Xiaomi 12 en direct

La marque nous donne la possibilité de suivre l’événement de présentation en direct. Il sera diffusé virtuellement sur les principales chaînes de l’entreprise, à partir de 13h00, heure espagnole.

Combien coûtera le Xiaomi 12 en Espagne ?

Ensuite, nous quittons le YouTube direct à partir duquel vous pouvez suivre l’événement de présentation de la série Xiaomi 12 et le reste des produits que la marque annoncera aujourd’hui.

De plus, il sera également possible de suivre l’événement à partir des profils de réseaux sociaux de l’entreprise, à la fois Twitter et Facebook.

événement programmé

La présentation des Xiaomi 12 et 12 Pro est célébrée ce mardi 15 mars à 13h00 heure espagnole. Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez suivre l’événement à un moment ou à un autre :

Espagne : 13h00

Mexique : 6h00

États-Unis : 8h00

Colombie : 7h00

Brésil : 9h00

Equateur : 7h00

Argentine : 9h00

Uruguay : 9h00

Chili : 9h00

