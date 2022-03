Si vous ne savez pas comment configurer des messages automatiques sur WhatsApp Business, ce tutoriel simple vous montre comment le faire.

Démarrer une entreprise est toujours quelque chose qui se heurte à des difficultés. Mais ce que vous n’avez aucune excuse, c’est de maintenir une communication constante avec vos clients. WhatsApp Business est en train de devenir un excellent outil qui permet une communication fluide et qu’il s’agit d’un outil très similaire à celui de l’application de messagerie que vous utilisez déjà.

L’un de ses avantages est de pouvoir fournir des réponses automatiques, de cette manière, lorsqu’un client vous écrit pour avoir une réponse rapide même si vous ne pouvez pas vous présenter à ce moment-là. Nous vous expliquons comment configurer ce type de messages et ainsi pouvoir fournir une bonne image.

Pourquoi votre entreprise a besoin de WhatsApp Business : voici tous ses avantages

Pourquoi utiliser WhatsApp Business et non WhatsApp

Parce que cela ne vous coûtera rien. Cette application est très similaire à la WhatsApp standard, mais elle a l’avantage de proposer une série d’add-ons très utiles, et qu’ils sont orientés vers le monde des affaires et des entreprises. Si vous savez utiliser WhatsApp, vous savez utiliser WhatsApp Business. L’important est que vous appreniez à en tirer le meilleur parti. Pour le reste, si vous utilisez WhatsApp Business et non le normal, vous pouvez profiter de tous les avantages de cet outil. De plus, si vous travaillez devant l’ordinateur, vous pouvez le configurer pour que WhatsApp Business s’ouvre via WhatsApp Web.

Par exemple, vous pouvez indiquer un calendrier d’attention au public, comme nous allons l’expliquer, proposer des réponses automatiques. Mais vos clients auront également la possibilité de voir votre catalogue de produits ou services depuis l’application elle-même. C’est quelque chose que WhatsApp standard ne vous propose pas, car il est exclusivement destiné aux communications entre individus.

C’est aussi une question d’image. Lorsqu’une personne interagit avec un compte WhatsApp Business, il lui semble qu’il s’agit d’un compte d’entreprise. C’est un petit détail, mais cela en dit long sur la façon dont vous prenez les choses.

Comment configurer l’envoi automatique de messages

Un message automatique est celui qui est envoyé lorsqu’un utilisateur vous écrit dans certains paramètres. Par exemple, le message de bienvenue est envoyé lorsqu’une personne interagit avec le compte pour la première fois ou n’interagit pas avec lui depuis deux semaines.

Dans la section Configuration, vous avez une section appelée Outils de messagerie, qui vous permet de configurer ce type de messages d’accueil, de messages d’absence, de réponses rapides ou d’organiser des étiquettes qui vous aident à mieux identifier chaque client.

Au sein de cette rubrique des Outils de Messagerie, vous disposez d’une véritable mine d’or pour ne jamais laisser aucun de vos clients sans réponse.

Une mention spéciale mérite les messages d’absence. Il consiste à envoyer automatiquement un message lorsqu’une personne vous contacte en dehors de vos heures d’ouverture ou lorsque vous êtes en vacances. Des messages d’absence peuvent toujours être envoyés, très utiles pour donner une réponse rapide même si vous allez répondre dans quelques instants. Également en dehors des heures d’ouverture que vous avez configurées dans l’application, ou dans le cadre d’un horaire personnalisé.

Un conseil, si vous proposez vos services exclusivement en ligne, ce n’est pas une mauvaise idée que vos heures d’ouverture soient de 24 heures. Même si vous vous rendez au travail de 9h00 à 18h00, n’importe quel client vous contactera à l’heure qui lui convient, il peut même le faire depuis l’étranger. Mais si vous configurez un répondeur automatique, vous allez déjà avoir quelque chose d’important, une réponse.

Dans cette dernière section, nous pouvons configurer le message d’absence pendant notre période de vacances. Maintenant vous savez, essayez d’être explicite et ne vous contentez pas de laisser un message disant que vous n’êtes pas disponible. Il est très important que vous disiez quand vous reviendrez de vacances, car votre futur client a besoin de cette information pour compter sur vous. Sinon, ils chercheront votre service ou produit dans la concurrence.

Les réponses rapides vous permettent d’envoyer un message long et bien écrit en tapant simplement un mot. Vous pouvez créer autant de réponses rapides que vous le souhaitez. Par exemple, une réponse rapide typique consiste à taper le mot « merci ». Vous pouvez le configurer pour que la réponse soit « Merci d’avoir contacté Calzados Buenpie. Ce fut un plaisir de communiquer avec vous et nous espérons vous voir bientôt. » Une telle réponse laissera un bon goût dans la bouche de vos clients et évitera la possibilité d’erreurs de frappe.

Vous pouvez définir autant de réponses rapides que vous le souhaitez. Lorsque vous allez répondre à un client et que vous souhaitez utiliser l’un d’eux, utilisez le signe / avant de commencer à écrire. Une liste déroulante s’ouvrira avec toutes vos réponses rapides et là, vous choisirez celle que vous voulez. Plus facile impossible.

Ce n’est qu’un des avantages de WhatsApp Business. Si vous utilisez déjà un autre numéro de téléphone pour votre compte d’entreprise, il est préférable d’utiliser cette application plutôt que d’utiliser WhatsApp normal. Vous pouvez utiliser le même appareil mobile s’il dispose d’une double carte SIM. Comme vous le savez peut-être, vous ne pouvez pas enregistrer deux comptes WhatsApp avec le même numéro de téléphone.

Il ne vous en coûtera pratiquement rien pour vous habituer à l’utiliser et vos clients percevront qu’il s’agit d’un compte professionnel qui leur offre un grand nombre de possibilités. Pas seulement pour la communication, faites-le aussi pour votre image.

