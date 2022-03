Voici comment vous pouvez utiliser Google Maps pour économiser du carburant lors de vos déplacements

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps devrait arriver en Europe au cours du premier semestre 2022.

Dans l’écosystème des applications Google, nous pouvons trouver des outils vraiment utiles dans notre vie quotidienne tels que Google Photos, Google Drive ou Google Keep, mais, sans aucun doute, l’application du géant américain qui est devenue essentielle pour beaucoup d’entre nous c’est Google Maps.

Je suis sûr que vous savez déjà que l’application Google Maps vous permet de localiser et de vous rendre à n’importe quel endroit où vous devez vous rendre grâce à sa fonctionnalité de navigateur GPS, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que, très bientôt, vous pourrez utiliser Google Maps pour économiser du carburant sur vos trajets. Ensuite, nous vous expliquons comment.

Avec cette astuce Google Maps, vous économiserez de l’essence et prendrez soin de l’environnement

Actuellement, lorsque vous utilisez Google Maps pour vérifier comment vous rendre à votre destination, il ne vous montre que l’itinéraire le plus rapide, en pouvant choisir entre l’option avec péages ou l’option sans péages, mais l’application Google Maps vous montrera, très bientôt , un itinéraire alternatif qui vous permettra d’économiser du carburant et donc de moins polluer.

Cette nouvelle fonction de Google Maps utilise l’Intelligence Artificielle développée par le National Renewable Energy Laboratory (NREL) des États-Unis, qui analyse une série de paramètres tels que la durée du trajet, le trafic ou les pentes de la route pour vous montrer un itinéraire plus écologique et plus économe en carburant.

Par exemple, entre deux itinéraires de 20 minutes, Google Maps sélectionnera celui dont la route est la plus plate et la vitesse la plus constante (moins de feux et d’embouteillages).

L’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps sera très simple, puisque lorsque vous recherchez un itinéraire dans l’application Google Maps, non seulement une ligne bleue apparaîtra avec l’itinéraire le plus rapide, mais vous en verrez également une grise avec le symbole » echo » d’une feuille.

Les deux itinéraires vous montreront le temps estimé pour atteindre votre destination en suivant chacun d’eux, mais si le premier est le plus rapide des deux, Google Maps vous montrera des données sur les émissions de CO₂, les économies de carburant et la différence de temps entre les deux donc que vous avez toutes les informations pour décider lequel vous préférez suivre.

Dans tous les cas, si vous préférez que, comme auparavant, l’application Google Maps ne vous montre que l’itinéraire le plus rapide, vous pouvez le configurer dans les paramètres de l’application elle-même.

Cette fonctionnalité est déjà disponible aux États-Unis depuis octobre de l’année dernière et devrait débarquer en Europe au cours du premier semestre 2022.

