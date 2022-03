Un expert explique comment les tempêtes solaires peuvent si facilement détruire les satellites

Le 3 février 2022, SpaceX a lancé 49 satellites dans le cadre du projet Internet Starlink. Cependant, quelques jours plus tard, la plupart de ces satellites ont brûlé dans l’atmosphère. La cause de cet échec de plus de 50 millions de dollars était une tempête géomagnétique causée par le Soleil.

La société a précisé que les satellites avaient été considérablement affectés par une tempête géomagnétique. Mais est-il si facile pour ces tempêtes de détruire des équipements ?

Les tempêtes géomagnétiques se produisent lorsque la météo spatiale frappe et interagit avec la Terre. L’espace-temps est causé par les fluctuations à l’intérieur du Soleil qui projettent des électrons, des protons et d’autres particules dans l’espace.

Lorsque l’espace-temps arrive sur Terre, il déclenche de nombreux processus compliqués qui peuvent causer des problèmes à tout ce qui se trouve en orbite. Et les ingénieurs travaillent pour mieux comprendre ces risques et défendre les satellites contre ces événements.

Cet article est basé sur l’étude que Piyush Mehta a développée pour comprendre ce phénomène qui détruit les équipements en orbite terrestre.

Qu’est-ce qui cause l’espace-temps ?

Le Soleil libère toujours une quantité constante de particules chargées dans l’espace. C’est ce qu’on appelle le vent solaire. Le vent solaire emporte également avec lui le champ magnétique solaire.

Parfois, des fluctuations localisées sur le Soleil projetteront des rafales de particules inhabituellement fortes dans une certaine direction. Si la Terre se trouve sur la trajectoire du vent solaire renforcé généré par l’un de ces événements et est touchée, une tempête géomagnétique en résulte.

Les deux causes les plus courantes des orages géomagnétiques sont les éjections de masse coronale – des explosions de plasma de la surface du Soleil – et le vent solaire qui s’échappe par les trous coronaux – des taches de faible densité dans l’atmosphère extérieure du Soleil.

La vitesse à laquelle le plasma éjecté ou le vent solaire atteint la Terre est un facteur important – plus la vitesse est rapide, plus la tempête géomagnétique est forte.

Normalement, le vent solaire se déplace à environ 1,4 million de km/h. Mais de forts événements solaires peuvent libérer des vents jusqu’à cinq fois plus rapidement.

La plus forte tempête géomagnétique jamais enregistrée a été causée par une éjection de masse coronale en septembre 1859.

Lorsque la masse de particules a frappé la Terre, elles ont provoqué des surtensions électriques dans les lignes télégraphiques qui ont choqué les opérateurs et, dans certains cas extrêmes, enflammé les instruments télégraphiques.

Selon les recherches, si une tempête géomagnétique de cette ampleur devait frapper la Terre aujourd’hui, elle causerait environ 2 milliards de dollars de dégâts.

La Terre et son bouclier magnétique

Les émissions du Soleil, y compris le vent solaire, seraient incroyablement dangereuses pour toute vie assez malchanceuse pour y être directement exposée. Heureusement, le champ magnétique terrestre fait beaucoup pour protéger l’humanité.

La première chose que le vent solaire frappe en s’approchant de la Terre est la magnétosphère. Cette région autour de l’atmosphère terrestre est remplie de plasma composé d’électrons et d’ions. Elle est dominée par le puissant champ magnétique de la planète.

Lorsque le vent solaire frappe la magnétosphère, il transfère de la masse, de l’énergie et de la quantité de mouvement à cette couche.

La magnétosphère peut absorber la majeure partie de l’énergie du niveau quotidien du vent solaire. Mais lors de fortes tempêtes, il peut devenir surchargé et transférer l’énergie excédentaire vers les couches supérieures de l’atmosphère terrestre, près des pôles.

Cette redirection de l’énergie vers les pôles est à l’origine de fantastiques événements d’aurores boréales, mais elle provoque également des changements dans la haute atmosphère qui peuvent nuire aux ressources spatiales.

Dangers pour ce qui est en orbite

Les orages géomagnétiques menacent de différentes manières les satellites en orbite qui servent les gens ici sur Terre tous les jours.

Lorsque l’atmosphère absorbe l’énergie des orages magnétiques, elle se réchauffe et se dilate vers le haut. Cette expansion augmente considérablement la densité de la thermosphère, la couche de l’atmosphère qui s’étend d’environ 80 kilomètres à environ 1 000 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

Une densité plus élevée signifie plus de traînée, ce qui peut être un problème pour les satellites. Cette situation est exactement ce qui a conduit à la disparition des satellites de Starlink en février.

Les satellites Starlink sont lancés par Falcon 9 sur une orbite à basse altitude, généralement entre 100 et 200 km au-dessus de la surface de la Terre.

Les satellites utilisent ensuite des moteurs embarqués pour surmonter lentement la force de traînée et monter jusqu’à leur altitude finale d’environ 550 km.

Starlink a subi des pertes considérables

Le dernier lot de satellites Starlink a rencontré une tempête géomagnétique alors qu’il était encore en orbite terrestre très basse. Leurs moteurs n’ont pas pu surmonter l’augmentation significative de la traînée, et les satellites ont commencé à tomber lentement vers la Terre et ont fini par brûler dans l’atmosphère.

Le glissement n’est qu’un des dangers que l’espace-temps représente pour les ressources spatiales.

L’augmentation significative des électrons à haute énergie dans la magnétosphère lors de fortes tempêtes géomagnétiques signifie que davantage d’électrons pénétreront dans le bouclier d’un vaisseau spatial et s’accumuleront dans son électronique. Cette accumulation d’électrons peut se décharger dans ce qui est essentiellement un petit orage et endommager l’électronique.

Les rayonnements pénétrants ou les particules chargées dans la magnétosphère – même pendant les orages géomagnétiques légers – peuvent également modifier le signal de sortie des appareils électroniques. Ce phénomène peut provoquer des erreurs dans n’importe quelle partie de l’électronique d’un vaisseau spatial, et si l’erreur se produit dans quelque chose de critique, le satellite entier peut tomber en panne.

Les erreurs mineures sont courantes et généralement réparables, mais les pannes totales, bien que rares, se produisent.

Mais pendant les orages géomagnétiques, les changements dans l’ionosphère – l’équivalent chargé de la thermosphère qui s’étend à peu près sur la même plage d’altitude – modifieront la façon dont les ondes radio la traversent.

Les calibrations en vigueur pour une atmosphère silencieuse deviennent erratiques lors des orages géomagnétiques.

Cela rend par exemple difficile le blocage des signaux GPS et peut dévier le positionnement de quelques mètres. Pour de nombreuses industries – aviation, marine, robotique, transport, agriculture, militaire et autres – des erreurs de positionnement GPS de quelques mètres sont tout simplement intenables.

Les systèmes de conduite autonomes nécessiteront également un positionnement précis.

Alors… comment pouvez-vous protéger la Terre et son orbite de l’espace-temps ?

Les satellites sont d’une importance cruciale pour le fonctionnement d’une grande partie du monde moderne, et la protection des actifs spatiaux contre l’espace-temps est un domaine d’investigation important.

Certains des risques peuvent être minimisés en protégeant l’électronique des radiations ou en développant des matériaux plus résistants aux radiations. Mais il n’y a pas beaucoup de protection qui peut être faite face à une puissante tempête géomagnétique.

La capacité de prédire avec précision les tempêtes permettrait de protéger de manière préventive les satellites et autres actifs, dans une certaine mesure, en désactivant l’électronique sensible ou en réorientant les satellites pour qu’ils soient mieux protégés.

Le Soleil est comme un enfant qui fait fréquemment des crises de colère. Il est essentiel que la vie continue, mais son humeur en constante évolution rend les choses difficiles.