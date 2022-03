Astuce : Vous n’utilisez pas la 5G sur votre smartphone Android ? Découvrez comment vous pouvez le désactiver rapidement

Maintenant que la 5G est enfin disponible dans certaines villes du Portugal, les utilisateurs peuvent tester gratuitement cette nouvelle technologie. Cette évaluation peut amener beaucoup à vouloir désactiver cette nouveauté, afin que les données ne soient pas consommées rapidement.

Bien sûr, sur Android, le contrôle est entièrement donné aux utilisateurs, ce qui signifie qu’ils peuvent désactiver l’accès 5G. Il s’agit d’un processus simple que n’importe qui peut faire. Découvrez comment le faire rapidement et simplement.

De plus en plus de smartphones permettent aux utilisateurs d’accéder à la 5G. Celui-ci ne nécessite aucune configuration pour être actif, du moins maintenant dans la période d’essai proposée par les opérateurs. Ainsi, beaucoup souhaitent avoir un contrôle total sur cet accès, notamment sur Android.

Pour pouvoir désactiver l’accès à n’importe quel réseau 5G, les utilisateurs d’Android n’ont qu’à suivre quelques étapes simples. Naturellement, le smartphone doit prendre en charge la 5G, puis l’application Paramètres doit être ouverte.





À l’intérieur, et dans le cas de MIUI, vous devez choisir l’option Cartes SIM et réseaux mobiles. Dans le cas des autres fabricants, ils doivent choisir Connexions ou une autre option similaire, qu’ils doivent rechercher pour trouver cet accès aux paramètres 5G.

Ensuite, ils doivent choisir l’une des cartes présentes, pour choisir la bonne option à désactiver. Dans le cas d’autres fabricants, ils peuvent choisir l’option Réseaux mobiles, pour modifier les paramètres d’accès de l’opérateur qui fournit le service.





C’est là que vous trouverez l’option Type de réseau préféré, où vous trouverez plusieurs options. Celui associé à la 5G doit être actif par défaut, et donc un autre doit être choisi. Celui recommandé pour maintenir l’accès à Internet à des vitesses acceptables est associé au LTE, en maintenant également la 3G.

L’accès au réseau 5G est immédiatement désactivé sur Android, le réseau 4G étant privilégié. Plus tard, si vous préférez, vous pouvez inverser cette option et réactiver l’accès à ce réseau plus rapide avec une latence beaucoup plus faible.