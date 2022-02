Astuce : Comment mettre à jour facilement le MIUI de votre smartphone Xiaomi

Avec la mise à disposition de MIUI 13, avec tout ce qu’apporte Android 12, il est important de savoir comment gérer ce processus. Ce n’est pas compliqué, mais il faut que l’utilisateur sache comment le faire, pour qu’il n’ait aucun problème.

En quelques minutes, selon la vitesse de votre connexion Internet, vous pourrez installer cette nouvelle version et avoir accès à toutes les actualités. Voyez à quel point il est simple de mettre à jour facilement le MIUI de votre smartphone Xiaomi.

Le MIUI 13 de Xiaomi a déjà été présenté dans sa version finale pour les utilisateurs. La version globale est publique et il existe déjà des smartphones recevant cette nouvelle, avec toutes les améliorations qui ont été développées au cours des derniers mois.

Pour installer cette version, lorsqu’elle est présentée de cette façon, il suffit de suivre quelques étapes simples que n’importe qui peut effectuer. Vous pouvez commencer par ouvrir Paramètres et choisir la première option, À propos du mobile, qui se trouve en haut.

Ici, et s’il y a une mise à jour, vous verrez une notification très visible. Ce point rouge indique qu’il y a des nouvelles. Lorsqu’ils s’ouvrent, ils trouvent immédiatement l’indication de MIUI 13. S’il n’apparaît pas, ils peuvent toujours forcer une recherche d’actualités.

Le bouton qui vous intéresse tout de suite est Télécharger la mise à jour. Cela démarre le processus de téléchargement de MIUI 13, qui sera ensuite installé sur le smartphone Xiaomi, avec toutes les actualités. Notez que ce processus peut prendre du temps.

Le processus peut être suivi par l’utilisateur, qui peut continuer à utiliser le smartphone de manière normale. Après avoir téléchargé cette version, elle sera installée et également optimisée. Toutes les informations seront accessibles, dans la barre de progression de ce processus.

À la fin, et une fois l’ensemble du processus d’installation et d’optimisation terminé, MIUI est prêt à l’emploi. Avant cette étape, le smartphone Xiaomi devra être redémarré, chose qui sera demandée dans l’interface de mise à jour.

L’utilisateur n’a qu’à cliquer sur le bouton Redémarrer maintenant et tout le processus se déroule. A l’issue de ce redémarrage, qui prendra un peu plus de temps que d’habitude, MIUI 13 et Android 12 seront présents et prêts à l’emploi.

C’est de cette manière simple que vous pourrez installer le MUIU 13 sur un smartphone Xiaomi, lorsqu’il sera disponible. C’est un processus simple et rapide, qui apporte toutes les nouvelles que Google a préparées pour Android 12.