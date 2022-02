Comment créer manuellement un parcours dans le service Wikiloc ?

Avez-vous déjà entendu parler du service Wikiloc ? Pour ceux qui ne le savent pas, c’est l’un des services les plus pertinents avec des traces GPS et des waypoints gratuits. Wikiloc a été créé en 2006 et depuis lors, il s’est considérablement développé en termes de sentiers disponibles et également en termes d’utilisateurs.

Aujourd’hui, nous vous apprenons comment créer manuellement des parcours dans Wikiloc.

Wikiloc : Apprendre à dessiner un rail manuellement

Le service Wikiloc n’a presque pas besoin d’être présenté. Chaque utilisateur peut facilement contribuer à ce service en téléchargeant le parcours enregistré, ce qui peut être fait avec la propre application mobile de Wikiloc. Cependant, pour ceux qui souhaitent tracer un tracé à l’avance, vous pouvez également le faire en utilisant l’option « Tracer votre tracé à la main ».

Cette option est disponible sous Envoyer les pistes…

Et puis choisissez l’option Tracez votre trace à la main

Ensuite, pour faciliter la création, il faut indiquer un lieu proche du début du parcours.

Après avoir marqué le point de départ, il suffit de tracer l’itinéraire. En haut, il y a un bouton avec une flèche qui vous permet d’annuler des segments de l’itinéraire tracé.

Une fois le circuit conçu, indiquez-lui simplement un nom et si vous le souhaitez, vous pouvez le partager immédiatement.

Vous connaissez maintenant une autre plate-forme pour obtenir et créer des sentiers pour les activités sportives les plus diverses. Si vous enregistrez de nouveaux itinéraires, partagez-les sur la plateforme et contribuez à la communauté.