Google : Comment ne pas afficher les invités dans une invitation sur le calendrier ?

Google propose des services fantastiques ! Comme nous le savons, Gmail est l’un des meilleurs pour le courrier électronique, mais toute la plate-forme de productivité est également fantastique. Une autre des fonctionnalités très intéressantes est le calendrier.

Aujourd’hui, nous vous apprenons comment envoyer une invitation à plusieurs personnes, mais elles ne voient pas qui a été invité.

Qu’il soit utilisé pour le travail ou pour vous aider à gérer votre vie privée, Google Agenda est un outil très puissant. Il est livré avec un vaste ensemble de fonctionnalités prédéfinies faciles à utiliser, ce qui le rend idéal pour de nombreuses personnes. Aujourd’hui, nous vous apprenons comment « masquer » les noms/adresses des invités d’une invitation.

En accédant à calendar.google.com, il est possible de gérer un calendrier/horaire. Cette plate-forme facilite la création d’événements et la gestion de tous les événements et tâches que nous avons. Cependant, vous voyez parfois que celui qui invite ne fait pas « attention » au fait de cacher des contacts. Google autorise cette fonction et pour cela, procédez comme suit :

Commencez par créer une entrée d’agenda puis cliquez sur Plus d’options…

Ensuite, dans la zone où les invités sont indiqués, il y a une option qui est « Voir la liste des invités ». Vous devez désactiver cette option afin que quiconque invite ne puisse pas voir qui a invité. Ils peuvent également interdire aux personnes invitées d’en inviter d’autres ou même de modifier l’événement.

Et ça suffit. C’est une option très simple, mais elle est très efficace en matière de confidentialité des informations. Le calendrier Google a d’autres fonctionnalités que vous pouvez explorer à travers cet article et celui-ci.