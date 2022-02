Comment créer un groupe Facebook (étape par étape)

Facebook est un excellent espace pour rencontrer vos amis, discuter, partager des informations, etc. Cependant, il y a certains contenus que nous ne voulons partager qu’avec quelques personnes, avec un groupe restreint qui partage les mêmes intérêts/idées, etc., ou même avec un groupe public.

Aujourd’hui, nous vous présentons un petit guide qui vous montre comment créer facilement un groupe Facebook.

Créer un Groupe sur le réseau social Facebook est relativement simple. L’utilisateur doit avoir un profil créé sur le réseau puis indiquer qu’il souhaite créer un groupe. Les groupes peuvent être privés ou publics.

Étapes pour créer un groupe Facebook

Pour commencer à créer un groupe sur Facebook, allez simplement dans la barre supérieure et choisissez l’option Groupes.

Ensuite, sur le côté gauche, choisissez l’option Créer un nouveau groupe

L’étape suivante consiste à indiquer les informations nécessaires pour définir le groupe :

Nom du groupe

choisissez la confidentialité

Inviter des amis

Après avoir fourni les informations, cliquez simplement sur Créer. Après avoir créé le groupe, vous pouvez, par exemple, personnaliser l’adresse Web du groupe. Cette modification s’effectue via l’option Paramètres du groupe > Personnaliser le groupe.

De plus, Facebook permet de personnaliser immédiatement la couverture du groupe, la possibilité d’ajouter une description, la possibilité d’inviter des membres et aussi la possibilité de faire une publication.

Et c’est fait. Bien sûr, il existe de nombreuses autres options et fonctionnalités que vous pouvez explorer. Netcost-security.fr a plusieurs groupes disponibles sur Facebook où vous pouvez participer et interagir. Tu peux le voir ici.