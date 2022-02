Si vous avez un Huawei, vous devez voir comment ils sont "faire revivre" vos anciens mobiles en Chine : doublez la mémoire

Pour satisfaire les clients les plus fidèles et les plus satisfaits de leurs smartphones Huawei, le constructeur offre la possibilité uniquement en Chine de doubler leur mémoire pour un petit prix et en toute sécurité et confort.

Tous les propriétaires d’un mobile Huawei seront fatigués de lire comment l’ancien géant de Shenzhen a résisté à la tempête du veto américain, avec d’énormes problèmes d’accès aux fournitures et aux composants, devant réduire sa capacité de production, et aussi développer son propre Android fork avec Huawei Mobile Services donnant un sens à Harmony OS.

Quoi qu’il en soit, les responsables de Huawei ont eu d’autres bonnes idées, comme faire référence à certains smartphones qui avaient la certification Google Play avec le slogan « New Edition » et certains paramètres mis à jour dans la partie matérielle, bien qu’ils aient maintenant franchi une étape. directement plus loin pour satisfaire ses utilisateurs en Chine, qui est de leur offrir directement la possibilité de faire évoluer la mémoire de leurs smartphones.

Et c’est qu’effectivement, comme nous le disaient il y a quelques jours les confrères de GizmoChina, la principale source de problèmes avec un ancien mobile est généralement la mémoire RAM et la capacité de stockage, donc à tous ceux qui sont ravis de leur Huawei P40 Pro réussi, pour Par exemple, le constructeur vous proposera de doubler votre mémoire interne en vous rendant dans un centre de service Huawei et d’effectuer le changement en toute sécurité.

En guise de solution à ses problèmes d’approvisionnement et pour satisfaire ses clients les plus fidèles aux smartphones les plus performants de son histoire, Huawei propose un service exclusif de mise à niveau de la mémoire en Chine avec lequel les utilisateurs peuvent doubler le stockage de leurs mobiles sans complications. .

Voici comment fonctionne la « solution de mise à niveau du stockage interne » de Huawei en Chine

L’idée de Huawei est, comme nous l’avons dit, assez intelligente, car il ne fait aucun doute qu’il y aura beaucoup d’utilisateurs satisfaits de leurs mobiles, mais pas tellement avec les performances après si longtemps, surtout avec une capacité de stockage qui dès que nous utilisons réseaux sociaux, prenons des photos et des vidéos ou jouons avec le smartphone sera très court.

Ainsi, ce que le fabricant de Shenzhen a appelé dans son pays natal une « solution de mise à niveau du stockage interne » permet de facilement mettre à niveau l’espace de stockage comme cela se faisait par le passé avec nos ordinateurs de bureau, bien qu’avec le seul besoin évidemment de prendre le mobile à un centre de service afin qu’ils l’ouvrent et l’exploitent avec toutes les garanties.

Tout utilisateur d’un ancien smartphone Huawei faisant partie du programme peut se rendre dans un service technique et demander, par exemple, que son Huawei P40 passe de 128 Go à 256 Go pour seulement 599 yuans, soit environ 85 euros, sans avoir besoin de changer et avec la certitude que le technicien en charge de la réparation transférera toutes les données vers le nouvel espace de stockage, offrant ainsi le plus grand confort.

Les prix varient entre chaque appareil, mais pour environ 100 euros et une attente d’environ 10 jours, tout utilisateur chinois peut avoir le double de mémoire lorsque les « concerts » de son mobile Huawei sont insuffisants.

En fait, la meilleure partie pour l’utilisateur est que tout sera comme si rien n’avait changé, bien qu’en échange de cet argent, un montant inférieur à ce que cela signifierait de remplacer le terminal par un nouveau, vous obtiendrez le double de la mémoire espace pour tout ce dont vous avez besoin, pouvoir garder le smartphone auquel vous étiez habitué.

Comme vous vous en doutez, les prix varient et ne sont pas toujours les mêmes pour tous les changements et tous les appareils, bien que les personnes intéressées puissent vérifier les prix sur le site officiel de Huawei en Chine, avant de se rendre au centre de service.

La partie la plus négative du service est peut-être que les techniciens spécialisés de Huawei mettront environ 10 jours pour terminer la tâche, et c’est aussi un service qui n’est proposé qu’en Chine, de sorte que les utilisateurs du fabricant en Espagne et en Amérique latine ne le feront pas. avoir cette possibilité que certains apprécieraient probablement.

Et vous, avez-vous déjà remplacé vos mobiles Huawei ou êtes-vous toujours satisfait de leur fonctionnement ? Souhaitez-vous mettre à niveau la mémoire pour un petit prix pour continuer à les utiliser ?

