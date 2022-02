Bitwarden : découvrez comment utiliser ce gestionnaire de mots de passe

La gestion des mots de passe n’est pas exactement une tâche facile. Il est vrai que la gestion d’un seul mot de passe sera simple, mais il faut évidemment toujours utiliser des mots de passe différents pour différents services. Dans de tels cas, un bon gestionnaire de mots de passe peut nous aider dans cette tâche (bien que le seul endroit sûr pour stocker les mots de passe soit notre cerveau).

Aujourd’hui, nous vous montrons comment utiliser Bitwarden, l’un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires.

Bitwarden est disponible pour différents systèmes d’exploitation

Bitwarden est un outil très complet de gestion des mots de passe. Avec ce logiciel, vous pouvez enregistrer vos mots de passe ou simplement « demander » au logiciel de générer et de gérer les mots de passe. Pour commencer à utiliser Bitwarden, vous devez créer un compte et définir un mot de passe principal, ce sera le mot de passe clé pour accéder à tout.

Une fois à l’intérieur de l’outil, il est possible de créer des dossiers pour organiser nos mots de passe, ajouter nos identifiants, qui peuvent être de différents types, etc,

Pour créer un mot de passe, appuyez simplement sur le signe +, indiquez de quel type de mot de passe il s’agit, puis remplissez les informations nécessaires sur le côté droit. C’est aussi simple que ça!

Avec l’intégration du navigateur, Bitwarden affiche facilement les informations d’identification pour les services stockés. Une autre caractéristique de cet outil est le fait qu’il dispose d’un générateur de mot de passe intégré.

L’outil Bitwarden est gratuit et disponible sur Windows, macOS et Linux, ainsi qu’intégré au navigateur. Il est également disponible pour Android et iOS. Il convient également de noter que l’outil prend en charge les scripts.

Bitwarden