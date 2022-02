Astuce : Comment améliorer les performances MIUI d’un smartphone Xiaomi en un seul clic

Le MIUI de Xiaomi a des options moins visibles qui peuvent aider les utilisateurs à des moments précis. Ce sont des usages ponctuels, mais ils changent complètement le comportement des smartphones chaque fois que nécessaire.

L’un de ces exemples est associé aux performances de Xiaomi, avec une option qui n’est pas toujours visible. Nous parlons du mode Performance, qui élèvera les performances de MIUI et élèvera encore plus le smartphone. Voici comment mettre au premier plan et activer.

MIUI a amélioré les fonctionnalités qu’il apporte aux smartphones Xiaomi. À chaque nouvelle version publiée, de nouvelles fonctionnalités et améliorations améliorent encore l’offre de ces smartphones, pas toujours de manière très visible.

Activez cette amélioration du smartphone Xiaomi

Pour accéder très rapidement à cette fonctionnalité, il faut d’abord ouvrir la zone de configuration et chercher la zone d’édition en haut. Appuyez sur le crayon puis ouvrez la zone de stockage et de gestion de ces raccourcis directs.

Dans la zone des sélecteurs disponibles, celui associé au Mode Performance doit être présent. Il vous suffit d’appuyer sur le + et il sera transféré à ceux qui sont actifs et prêts à être utilisés. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arranger pour une position plus haute et plus ajustée.

Comment activer le mode Performance sur MIUI

Maintenant que ce raccourci est disponible, vous pouvez activer ce mode hautes performances à tout moment en un seul clic. Ouvrez ensuite les raccourcis du smartphone Xiaomi et vous trouverez cette nouveauté. Il suffit d’appuyer dessus et c’est actif.

Ce mode est agressif pour la batterie et donc une notification devrait apparaître pour vous alerter. Dans le même temps, et pour aider à se souvenir de cette consommation plus élevée, une notification sera présente qui donne accès aux paramètres de la batterie.

Il s’agit d’un mode intéressant qui élève les performances des smartphones Xiaomi à des niveaux supérieurs. C’est un changement récent de MIUI et que beaucoup peuvent utiliser pour donner de meilleures performances dans les moments les plus exigeants des smartphones.