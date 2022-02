Samsung change BTS pour le jazz dans sa sonnerie bien connue: voici comment sonne le nouveau Over The Horizon

Les mobiles Samsung sonneront bien en 2022 avec la mise à jour annuelle de sa sonnerie caractéristique ‘Over The Horizon’… Maintenant avec des notes de jazz !

Comme chaque année, Samsung a non seulement présenté de nouveaux smartphones dans son Unpacked 2022, mais accompagne les Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra vient également la réédition de la sonnerie classique du géant sud-coréen ‘Over The Horizon’, qui cette fois il a donné c’est un tout autre ton qui semble avoir charmé les critiques.

En fait, c’est qu’à partir de la mélodie composée l’an dernier par SUGA, membre du groupe BTS, avec une prééminence pour les violons et les percussions dans un son moderne plus proche de la K-Pop, cette année Samsung a choisi un classique comme le jazz et l’inspiration du thème « New World », indiquant que la nouvelle sonnerie veut représenter la nouvelle réalité et le monde post-pandémique.

Ainsi, comme nous l’ont dit nos collègues de SamMobile, la version renouvelée de ‘Over The Horizon’ comprend des mélodies jazz et électroniques, réalisant un thème sophistiqué qui a reçu de très bonnes critiques dans les communautés d’utilisateurs.

Évidemment, le nouveau ton sera dans les galeries sonores dans les nouvelles versions de One UI au fur et à mesure de la mise à jour des terminaux, et accompagnera accessoirement le lancement des Galaxy S22.

Comment changer la sonnerie sur Android, mettre une chanson et créer vos propres sonneries

La mélodie entière dure un peu plus de trois minutes et peut déjà être entendue sur YouTube, où elle est accompagnée d’une vidéo qui montre des illustrations de la vie quotidienne, avec des personnes passant du temps avec des amis, la famille et des animaux domestiques, ainsi que d’autres activités telles que le randonneur qui regarde jusqu’à l’horizon à la fin.

Ici, nous vous laissons avec la vidéo, ne la manquez pas, que ce soit !

Sujets connexes : Mobile, Samsung, Samsung Galaxy