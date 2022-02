Google Chrome : vous pouvez désormais ajouter manuellement des mots de passe. Voir comment faire

Google Chrome dispose d’un gestionnaire de mots de passe très sécurisé qui a récemment reçu une mise à jour importante, alertant l’utilisateur des mots de passe dont il dispose et qui pourraient ne pas être sécurisés. Cependant, l’une de ses limites est liée au fait qu’il ne vous permet pas d’enregistrer des mots de passe sans les saisir au préalable sur un site Web et attend que le service vous demande si vous souhaitez l’enregistrer ou non.

Bien qu’il ne soit pas disponible directement, vous pouvez maintenant ajouter manuellement des mots de passe au gestionnaire de mots de passe de Chrome, rendant ainsi ce service encore plus complet.

Google Chrome Password Manager est disponible pour les utilisateurs et garantit un haut niveau de protection. De plus, le service vous permet d’analyser les mots de passe et de modifier ceux qui ont identifié des problèmes. Parmi eux, il peut s’agir de mots utilisés dans de nombreux services ou de mots trop faibles.

Pour faire cette analyse, vous pouvez suivre les instructions de l’article ci-dessous.

Comment ajouter des mots de passe dans le gestionnaire de mots de passe de Chrome

L’une des limites de ce service est quelque chose d’aussi simple que d’ajouter des mots de passe manuellement comme n’importe quel autre gestionnaire de mots de passe.

Cependant, il est déjà possible d’ajouter cette fonctionnalité en activant un drapeau. Cette fonctionnalité devrait arriver bientôt sous une forme généralisée dans une prochaine mise à jour.

Néanmoins, pour avoir accès à la possibilité d’ajouter des mots de passe au gestionnaire de mots de passe Chrome, vous devez accéder à chrome://flags/#add-passwords-in-settings, en vous assurant que votre navigateur est mis à jour avec la dernière version. L’option doit être remplacée par Autorisé. Chrome devra être mis à jour.

Ensuite, pour ajouter manuellement les mots de passe souhaités, vous devez accéder à chrome://settings/passwords, où vous verrez le bouton « Ajouter » devant Mots de passe enregistrés. Ajoutez simplement le lien du site Web, le nom d’utilisateur et le mot de passe associé.