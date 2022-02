Vous partez en voyage ? Vous avez changé de pays ? Découvrez comment accéder jusqu’à 7 régions du catalogue Netflix

Savoir accéder jusqu’à 7 régions du catalogue Netflix est une question qui se pose avec l’avènement de la mondialisation et l’abonnement aux services de streaming. Dans le cas de Netflix, en souscrivant au service dans un pays, nous aurons accès à tous les contenus du pays dans lequel nous nous abonnons. Et si, en attendant, on voyageait ou même on changeait de parents ?

Devons-nous être limités en vivant dans une société mondiale ? La technologie répond et aujourd’hui nous pouvons accéder aux différents catalogues de différents pays avec notre compte.

Comment puis-je accéder à un catalogue différent sur Netflix ?

Nous avons expliqué à plusieurs reprises comment accéder à différents services de streaming pour pouvoir profiter d’un catalogue différent, quel que soit le besoin ou le but. En règle générale, on peut dire que l’utilisation d’un VPN fait une différence et un VPN comme IVACY VPN peut être une excellente option pour accéder à un grand nombre de catalogues Netflix internationaux.

Mais quelle vitesse Internet puis-je obtenir avec un VPN ?

Le mythe persiste selon lequel l’utilisation d’un VPN peut réduire considérablement notre vitesse Internet contractuelle. Maintenant, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

En fait, de nombreux services VPN premium non seulement suivent de près les vitesses, mais offrent également la gamme complète de cryptage et l’utilisation de différents serveurs qui nous cachent notre adresse IP (pour des raisons de sécurité, par exemple).

On évitera de dire qu’il y a des services et des services, et ce qui a été dit plus haut n’est pas toujours le cas, surtout dans les services gratuits, mais même dans prime. En gros, il s’agit ici d’indiquer que la grande majorité des VPN du marché offrent déjà de bons débits, souvent quelle que soit la localisation du serveur auquel on se connecte.

Il existe des services VPN spécialisés dans le streaming, puis il y a Ivacy VPN. Pourquoi cette distinction ? Parce qu’Ivacy dispose de serveurs de streaming spécialisés pour différentes plateformes de contenu.

Normalement, cela signifie que vous ne devriez pas avoir de problèmes lorsque vous regardez vos films et émissions préférés, provenant d’autres catalogues dans d’autres pays, probablement plus complets que ceux de votre pays d’origine.

En particulier, Ivacy VPN parvient à donner accès à Netflix US et à six autres bibliothèques. D’autre part, il existe d’autres services de streaming accessibles quel que soit le VPN utilisé, tels que BBC iPlayer, HBO Max, Disney+, entre autres.

Avec la prolifération des services de streaming, de nombreux utilisateurs envisagent d’utiliser un VPN pour profiter des plateformes de streaming dans d’autres pays.

Comme mentionné sur la page de service, à ce niveau, Ivacy offre tout ce dont vous pourriez avoir besoin, car il vous permet d’accéder à Disney+, ainsi qu’à 7 régions majeures pour Netflix :

Selon la société, Ivacy est l’un des rares VPN sur le marché qui permet de lire de n’importe où sans avoir besoin de mise en mémoire tampon. Cependant, c’est l’un des rares services VPN qui nous permet de débloquer un tampon infini sur Netflix, il sera donc difficile de trouver des vitesses plus lentes.

D’autre part, c’est aussi une solution pratique pour protéger tous nos appareils, avec la technologie Split Tunneling pour protéger votre trafic Internet contre les pirates. Enfin, l’application Kodi dédiée est disponible sur tous les systèmes d’exploitation, de Windows à Mac, iOS et Android, et même l’Amazon Fire TV Stick et l’Apple TV.

Ivacy VPN est synonyme de sécurité et d’anonymat ?

La sécurité en ligne avant tout ! C’est la phrase la plus vraie que nous devons prendre en compte et ne jamais négliger.

Dans le modèle actuel d’Internet, avec toutes les menaces et tous les dangers qui se présentent sur Internet, il est devenu impératif de rester en sécurité en ligne. Parce que? En raison des dangers croissants qui se cachent dans le cyberespace.

Bref, avec Ivacy VPN, en plus de pouvoir masquer notre adresse IP, nous sortirons plus facilement du radar des hackers, des agences de surveillance et des FAI moins scrupuleux sur nos activités en ligne. En d’autres termes, notre vie privée nous appartient exclusivement.

Netflix autorise-t-il l’accès à différents catalogues dans d’autres pays ?

En regardant les règles de l’entreprise, la question n’est pas claire. De nombreux lecteurs sont également confrontés à ces doutes. A la lecture en détail des CGU (Conditions d’utilisation, ou Conditions d’utilisation) de Netflix, la plateforme ne précise pas la chose.

Le point 4 de ces CGU laisse une place absolue aux interprétations logiques du portugais et il est clair, selon notre compréhension, que nous pouvons utiliser le service dans différents points géographiques, tant que le service existe là-bas. Comment?

Lors de la visite du site internet de la marque où se trouve le CGU, au sous-point 4.3 du point « 4. Service Netflix » on peut lire, et citer le point précis des conditions :

4.3. Vous pourrez accéder au contenu Netflix essentiellement dans le pays où vous avez créé votre compte, et uniquement dans les zones géographiques où Netflix propose le service et pour lesquelles vous avez obtenu une licence pour ledit contenu. Le contenu éventuellement disponible variera selon l’emplacement géographique et changera de temps à autre. Le nombre d’appareils que vous pouvez afficher en même temps dépend du plan d’abonnement choisi et est spécifié sur la page « Compte ».

Ainsi, en laissant l’information « Vous pourrez accéder aux contenus Netflix essentiellement dans le pays où vous avez créé votre compte » et non « exclusivement » dans le pays où vous avez créé votre compte », vous précisez que vous autorisez l’accès depuis d’autres sources de la planète.

De plus, et dans une interprétation large, se référant à « … et uniquement dans les zones géographiques où Netflix offre le service et pour lequel il a obtenu une licence pour ledit contenu », nous comprenons que, en plus de pouvoir regarder dans le lieu où nous avons acquis le compte, nous pouvons également regarder dans tous les emplacements géographiques où Netflix opère ou détient des droits sur son contenu.

A ce titre, on peut mentionner ici que l’utilisateur qui a acquis la licence pourra utiliser là où Netflix vend le service.

Enfin et surtout, pourquoi est-il mentionné « Le contenu qui peut être disponible variera selon l’emplacement géographique et changera périodiquement » ? Si le contenu n’a pas pu être utilisé au-delà de notre pays d’origine où nous avons acheté notre abonnement, pourquoi est-il important de savoir que le contenu change en fonction de l’emplacement géographique ?

Ces « zones grises » ouvrent-elles la porte à l’utilisation des VPN ?

Fondamentalement, tout est ouvert à l’utilisation de ces technologies pour que l’utilisateur disposant d’un abonnement Netflix ait accès aux catalogues de l’entreprise où il vend son produit.