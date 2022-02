Android : Comment accéder rapidement au dernier historique de Chrome ?

Granions de Chrome - 30 ampoules = 15 jours - Maintien d'une glycémie normale - Chrome 200 µg - Pour tous - Marque française

CHROME 200 µg : oligo element pur, à la dose optimale, pour le maintien d'une glycémie normale et le contrôle de la sensation de faim (besoin sucré) OLIGO ELEMENT ESSENTIEL : Le Chrome contribue au maintien d'une glycémie normale et d'un métabolisme normal des glucides et des lipides (sucres et graisses) UN DOSAGE RECONNU ET UN PRODUIT APPROUVÉ : Des études scientifiques reconnaissent l'efficacité du Chrome sur la glycémie à partir de 200 µg. 90% des femmes qui l'ont testé, le recommandent CONVIENT AUX : femmes enceintes, aux séniors, aux sportifs, aux adolescents et aux végétariens. Facile à prendre : 2 ampoules par jour, de préférence en dehors des repas PROCÉDÉ EXCLUSIF DE FABRICATION : Les oligo elements sont encapsulés dans une hélice d'amylose permettant une libération au niveau de l'intestin et donc une absorption optimale des actifs MARQUE FRANCAISE LEADER EN PHARMACIE : Laboratoire des Granions, expert en oligothérapie depuis 1948. Gamme complète de compléments alimentaires, de qualité française, développés par nos experts