Comment déverrouiller votre iPhone instantanément si vous oubliez votre mot de passe

Le déverrouillage de votre iPhone apparaît comme un scénario si votre smartphone est protégé par un mot de passe mais que, pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à vous connecter.

Ainsi, LockWiper d’iMyFone peut aider à déverrouiller un iPhone en contournant tout mot de passe, code PIN, identifiant d’empreinte digitale ou tout ce qui l’empêche d’entrer dans votre smartphone. L’avantage? Il est disponible pour Android et iOS.

LockWiper par iMyFone, est-ce un nouveau logiciel ?

En effet, ce logiciel n’est pas présenté dans Netcost-security.fr pour la première fois. Nous en avons donc déjà parlé ici, à plusieurs reprises, et de son utilité dans les moments de besoin les plus variés.

Par conséquent, cette dernière version apporte une nouveauté puissante : contourner la gestion à distance du MDM sur votre appareil, ce qui limite les fonctions et fonctionnalités.

Après tout, qu’est-ce que le MDM sur iPhone ou iPad ?

En bref, MDM est l’abréviation de Mobile Device Management.

En bref, c’est un protocole qui donne aux administrateurs système la possibilité de gérer les appareils iOS en envoyant des commandes d’un serveur central aux appareils iOS sur le réseau.

Ensuite, lors de l’utilisation du service MDM, un administrateur dispose d’un pouvoir de gestion à distance sur les iPhones ou les iPads. Il devient alors possible d’inspecter, de supprimer ou d’installer n’importe quel profil, et même de supprimer le mot de passe et d’effacer un appareil qu’il gère.

Comment supprimer MDM de l’iPhone ou de l’iPad ?

Tout d’abord, si vous avez un iPhone ou un iPad verrouillé par l’écran d’activation de la gestion à distance MDM ou si vous avez installé le profil de configuration MDM, alors avec iMyFone LockWiper est l’outil de suppression de verrouillage.

En effet, avoir une gestion à distance MDM sur votre appareil limite les fonctions et fonctionnalités. Ainsi, LockWiper aide à contourner le problème qui vous permet de profiter de votre appareil comme un nouvel appareil.

En résumé, LockWiper prend en charge :

Suppression du profil de configuration MDM / Verrouillage de la gestion à distance iPhone/iPad en 1 clic,

Il peut supprimer différents types de MDM, y compris la suppression du profil MDM à la vitesse de la lumière,

Le logiciel est autonome, cela signifie que vous n’avez pas besoin de connaître le nom d’utilisateur ou le mot de passe,

Accès complet à toutes les fonctions de l’appareil iOS après suppression,

Interface conviviale et fonction facile à utiliser avec un taux de réussite élevé.

Important, notez la pratique de suppression du MDM, dans cette vidéo :

Principales caractéristiques d’iMyFone LockWiper

Au départ, nous pouvons dire que LockWiper rassemble plusieurs fonctionnalités qui nous aident à déverrouiller notre iPhone, quelle que soit la raison de votre problème d’accessibilité.

Fondamentalement, l’objectif est de réussir à déverrouiller l’accès par mot de passe à l’écran, au compte iCloud ou au contrôle parental.

Néanmoins, nous devons souligner que dans le cas où l’application « détecte mon iPhone » n’est pas activée sur votre smartphone iOS, Lockwiper se chargera de déverrouiller votre iPhone immédiatement. Sinon, vous devrez d’abord réparer tous les paramètres et attendre l’appareil. pour redémarrer avant que le LockWiper ne prenne effet.

D’autre part, une fois l’ancien identifiant supprimé, nous pouvons immédiatement créer et utiliser un nouvel identifiant Apple. Cette situation, bien sûr, aide, par exemple, dans les situations où vous achetez un iPhone d’occasion, soit à un ami, soit sur Internet. Il est important de noter que le compte iCloud de l’ancien propriétaire de l’iPhone est garanti d’être supprimé.

Par conséquent, en plus de déverrouiller le code d’écran et l’identifiant Apple, iMyFone Lockwiper vous permet de déverrouiller des écrans, par exemple en utilisant :

Code à 4 chiffres,

Code à 6 chiffres,

La fonction TUA ID,

Fonction d’identification faciale

Dans certains cas, c’est une solution très pratique, notamment pour ceux qui achètent un iPhone verrouillé ou s’ils se trompent de code PIN plusieurs fois de suite.

Comme avec la fonction de déverrouillage Apple ID dédiée, les données présentes seront complètement supprimées de votre appareil. Seule une mise à jour de la dernière version d’iOS sera proposée.

Comment fonctionne iMyFone LockWiper ?

Tout d’abord, il est bon de savoir exactement comment fonctionne LockWiper.

Tout d’abord, que ce soit dans la version Windows ou Mac, nous devons télécharger et installer le logiciel. Si nécessaire, il existe une version d’essai gratuite qui permet d’avoir un aperçu de la même chose bien qu’elle soit plus limitée.

Deuxièmement, pour ceux qui choisissent d’acheter le logiciel, vous devez vous inscrire auprès de Lockwiper, en fournissant l’e-mail et le formulaire d’inscription que vous avez reçus au moment de l’achat, avant de pouvoir utiliser ses fonctions.

Quels appareils sont pris en charge ?

Est-il vraiment facile d’effacer l’identifiant Apple avec LockWiper ?

Ensuite, nous passons au processus de déverrouillage de l’identifiant Apple.

Ainsi, après avoir exécuté LockWiper, nous devons sélectionner la fonction « Déverrouiller l’identifiant Apple » et effectuer les étapes suivantes :

Connectez votre iPhone à votre ordinateur,

Entrez votre code PIN à l’écran,

Si vous ne l’avez jamais fait, choisissez « Faire confiance à cet ordinateur », si ce message apparaît sur votre smartphone,

Cliquez sur l’onglet « Déverrouiller » dans le logiciel Lockwiper pour supprimer votre compte Apple ID en quelques minutes.

Plus facile? Impossible.

En résumé, nous pouvons dire que les autres types de déverrouillage existant ici sont tout aussi faciles, bien qu’il soit vrai que certains peuvent prendre un peu plus de temps à se produire.

À qui s’adresse iMyFone Lockwiper et pourquoi l’utiliser ?

Sans aucun doute, LockWiper est un outil intéressant. Sa rapidité d’exécution et sa facilité d’utilisation rendent ce logiciel simple à utiliser, notamment sur les versions et modèles iOS existants, notamment iOS 13 et iPhone 11 Pro.

Sans aucun doute, lors de l’utilisation d’iMyfone LockWiper, il n’est pas nécessaire de connaître le mot de passe Apple pour déverrouiller l’appareil. Il est également possible de supprimer un nom d’utilisateur Apple sans mot de passe, même si l’option « Localiser mon iPhone » est activée.

Enfin, il semble que ce soit une solution particulièrement avantageuse pour quiconque vient d’acquérir un iPhone totalement désactivé ou verrouillé avec un mot de passe qu’il ne connaît pas ou qui ne lui a pas été communiqué, par exemple dans une vente d’occasion.

Enfin, il faut ajouter que LockWiper est désormais disponible pour les appareils Android. L’application est simplement appelée iMyFone LockWiper (Android) et est normalement compatible avec la plupart des modèles de Samsung, Huawei LG, Xiaomi, etc.