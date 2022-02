Comment fonctionne Truth, le newtork social de Donald Trump arrive sur l’App Store

L’inspiration principale est Twitter, seulement au lieu de tweets il y a les vérités, « les vérités ». Il existe également une boîte de messagerie privée, la possibilité de recevoir des notifications et une politique de vérification des utilisateurs. C’est ainsi que fonctionne le Truth Social de Donald Trump.

Le 21 février est un jour important aux États-Unis, car on célèbre le President Day, une occasion qui coïncide cette année avec le lancement de Truth, le réseau social de Donald Trump, ancien président républicain. « Nous sommes actuellement programmés pour une sortie sur l’App Store d’Apple le lundi 21 février », a déclaré Billy B, directeur de la plateforme. Cependant, en raison des enquêtes en cours de la Security and Exchange Commission (SEC), la plateforme n’est toujours pas entièrement fonctionnelle. Il faudra attendre le mois prochain pour un début effectif : « D’ici fin mars, nous serons pleinement opérationnels, au moins aux États-Unis », a déclaré Devin Nunes, ancien représentant politique, aujourd’hui PDG de Trump Media and Technology Group ( TMTG).

Comment fonctionne la vérité de Donald Trump

En réalité, le réseau social est actif depuis décembre dernier, mais avec des « invités uniquement », dont 500 bêta-testeurs qui ont ensuite obtenu l’accès. Reuters a également pu voir une version préliminaire. Concernant le fonctionnement de Truth, Nunes a révélé quelques détails lors d’une interview avec Fox News. L’inspiration principale est Twitter, seulement au lieu de tweets il y a les vérités, « les vérités ». Ces vérités peuvent ensuite être partagées par les utilisateurs. Dans ce cas, ils sont appelés re-vérité. Truth ne prend pas en charge l’option d’édition de publication pour le moment, tout comme Twitter. Il existe également une boîte de messagerie privée, la possibilité de recevoir des notifications et une politique de vérification des utilisateurs. Bref, pour l’instant il semble qu’il n’y ait pas de différences structurelles majeures entre les deux plateformes sociales.

Suite à l’assaut contre Campiglio, qui a eu lieu le 6 janvier 2021 aux mains de partisans de Trump, l’ex-président a été retiré de Facebook et Twitter. Beaucoup se souviendront de ses tweets condescendants alors que des symboles de la démocratie américaine étaient détruits par des groupes de fanatiques, en désaccord avec l’élection de l’actuel président démocrate Joe Biden. La vérité est la réponse de Trump pour avoir un mégaphone exclusif avec lequel diffuser des idéologies politiques. Un outil important en vue de l’avenir : l’ex-président a déjà déclaré vouloir retenter la course à la présidence pour les élections de 2024.