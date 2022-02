Voici comment les appels vocaux WhatsApp vont changer

La nouvelle interface d’appel vocal de WhatsApp est désormais disponible pour les utilisateurs bêta d’Android et certains bêta-testeurs iOS.

La plate-forme de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui, WhatsApp, continue d’améliorer les fonctionnalités de ses applications mobiles et, ainsi, après vous avoir récemment annoncé que le client de messagerie était mis à jour avec deux nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que la lecture audio en arrière-plan et la prévisualisation de fichiers, nous pouvons maintenant vous montrer comment les appels vocaux vont changer dans WhatsApp, comme nous l’avions prévu il y a quelques mois.

Comme nous le disent les gars du média spécialisé WABetaInfo, la nouvelle interface d’appel vocal WhatsApp est désormais disponible pour les utilisateurs de la version bêta pour Android avec le numéro de version 2.22.5.4 et pour certains bêta-testeurs pour iOS avec le numéro de version 22.5.0.70.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, l’application de messagerie appartenant à Meta a repensé l’interface des appels vocaux de groupe, qui nous montre désormais des ondes vocales en temps réel dans différentes couleurs pour chacun des participants à ladite appel et trois boutons en bas pour régler le volume, désactiver notre microphone et mettre fin à l’appel. Selon le support consulté, cette nouvelle refonte est également disponible avec des appels vocaux individuels.

De plus, cette refonte inclut un nouveau fond d’écran pour les appels vocaux, qui, pour le moment, ne peut pas être personnalisé.

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp est toujours en cours de déploiement dans les versions bêta d’Android et d’iOS, donc si vous ne l’avez pas encore disponible, ne vous inquiétez pas car elle finira par arriver dans une future mise à jour.

