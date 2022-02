Qu’est-ce que Vodafone OneNumber et comment en tirer parti dans votre entreprise

Une bonne solution pour votre entreprise si vous êtes un client Vodafone

La connectivité est l’un des principaux avantages du monde numérique. Nul doute que pour le monde de l’entreprise et des indépendants, être en connexion permanente permet de gagner en productivité et de ne pas perdre autant de temps. L’opérateur britannique Vodafone propose un service appelé Vodafone OneNumber, qui vous permet de profiter pleinement de votre ligne mobile. Dans cet article, nous allons découvrir ce que c’est et comment vous pouvez en profiter dans votre entreprise.

Qu’est-ce que le numéro unique Vodafone

C’est un service grâce auquel vous pouvez connecter des appareils à une ligne de téléphonie mobile. Avec cela, ce service fait de cet appareil une extension de votre téléphone. Imaginons qu’en plus de votre appareil mobile, vous disposiez d’une smartwatch avec une connexion LTE. Grâce à Vodafone OneNumber, vous pouvez recevoir et répondre aux appels sur votre montre sans avoir votre téléphone à proximité.

Tout cela se fait sans qu’il soit nécessaire de changer de numéro ou quoi que ce soit de similaire, ce qui augmente considérablement les chances d’être dans un état de connexion permanent. Vodafone OneNumber est une solution idéale pour les particuliers et les entreprises, étant en ce sens un allié de plus qui vous permet de ne pas manquer un appel important ou de profiter de nombreuses autres possibilités.

Des doutes récurrents sur Vodafone OneNumber

Vous pouvez activer ce service très facilement pour commencer à profiter de ses avantages, et le principal est qu’il n’a aucun engagement de permanence, vous pouvez donc le désactiver si vous ne l’utilisez pas de manière pratique. L’inscription est très simple et peut être effectuée à partir de l’application MiVodafone tant que votre tarif inclut le service Vodafone OneNumber. Dans le cas contraire, vous devrez demander par téléphone au 22123 l’activation du service MultiSIM. Si vous n’êtes pas encore client, vous devrez appeler le 1444. Si vous souhaitez vous désabonner, il vous suffit de le faire pour annuler l’abonnement : accédez au portail OneNumber>Mes appareils>Annuler l’abonnement. vous devrez attendre la réception d’un SMS pour que le processus soit terminé.

Ce service vous permet de connecter jusqu’à quatre appareils supplémentaires à votre ligne de téléphonie mobile principale. Ils peuvent provenir d’une montre intelligente, d’un haut-parleur Alexa, d’une tablette secondaire ou d’un téléphone. Effet dans le cas de l’enceinte Alexa, que la redevance mensuelle est de 1 euro, pour le reste des appareils, elle est de 5 euros par mois.

L’une des questions les plus fréquentes concerne la possibilité de partager des données avec ces appareils supplémentaires. Dans le cas de ceux dans lesquels la navigation est autorisée, comme un autre téléphone ou une tablette, vous pouvez partager des données avec un maximum de 10 Go par mois.

Les appareils pouvant être utilisés, selon le propre site Web de Vodafone, sont les suivants :

Version Apple Watch GPS+ Cellular : Apple Watch SE, Series 6, Series 5, Series 4 et Apple Watch Series 3 (exécutant WatchOS 5 ou supérieur).

Versions Samsung Galaxy Watch3, Galaxy Active2 et Galaxy Watch 4G/LTE

Autres montres intelligentes compatibles avec le support LTE

Tout téléphone mobile ou tablette avec carte SIM : que le client souhaite utiliser comme appareil secondaire.

Haut-parleur intelligent Alexa : OneNumber avec Alexa vous permet de passer et de recevoir des appels en utilisant votre numéro de mobile et votre tarif via des appareils Amazon Echo compatibles Alexa.

Les avantages d’avoir Vodafone OneNumber dans votre entreprise

Ce service offert par Vodafone permet à votre entreprise de ne rien manquer. Par exemple, si vous l’avez activé sur votre montre intelligente et que vous devez sortir pour faire une sorte de gestion, vous n’avez pas besoin de transporter le téléphone avec vous. Un soulagement très important dans le cas que nous allons voir maintenant.

Pensez au nombre de fois où vous oubliez votre téléphone portable n’importe où. La possibilité de recevoir des appels sur votre montre vous permet de ne rien manquer d’important si l’un de vos clients vous réclame, puisque l’appel apparaîtra automatiquement sur votre poignet. Idem si c’est vous qui devez appeler.

Ayant la possibilité qu’avec la même ligne vous ayez plusieurs appareils connectés, vous pouvez même économiser une ligne secondaire. Tout est centralisé à partir d’un seul et tous les appareils permettent la communication.

L’exécution de commandes avec votre haut-parleur Alexa est également une autre possibilité. Votre entreprise peut être orientée vers la fabrication de n’importe quel article, imaginons un atelier artisanal. Si vous passez et recevez des appels depuis l’enceinte Alexa, vous pouvez continuer à travailler sans avoir à libérer vos mains. Une façon de plus de gagner du temps, si rare parfois.

De plus, si vous avez activé le service sur plusieurs appareils en même temps et que l’appel arrive, vous pouvez y répondre sur n’importe lequel d’entre eux, celui le plus proche ou celui que vous souhaitez. Un employé peut même y répondre pour vous si vous ne pouvez pas le faire à ce moment-là. Ce service Vodafone OneNumber permet à votre entreprise de commencer à fonctionner différemment et à des choses qui n’étaient pas possibles jusque-là de commencer à changer.

